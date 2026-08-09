જૂનાગઢમાં અંડર 14- 17 અને 19 ખેલાડીઓ માટે ક્રિકેટ કેમ્પ યોજાયો, 175 ખેલાડીઓએ લીધો ભાગ
એસ.જી.એફ.આઇ દ્વારા રાજ્યમાં વિવિધ રમતોને લઈને ખેલાડીઓની ટીમ તૈયાર થાય તે માટે જિલ્લા મથકે ખાસ પ્રતિભા ધરાવતા ખેલાડીઓના પસંદગી કેમ્પનું આયોજન થતું હોય છે.
Published : August 9, 2026 at 3:53 PM IST
જૂનાગઢ: એસ.જી.એફ.આઇ દ્વારા વિવિધ રમતોમાં ગુજરાતના યુવાન ખેલાડીઓ અંડર 14- 17 અને 19 વર્ગ કેટેગરીમાં ગુજરાતની ટીમમાં પસંદ થાય તે માટે જૂનાગઢમાં વિશેષ ક્રિકેટ પસંદગી કેમ્પ યોજાયો હતો. શહેરના સીટી સ્પોટ સેન્ટર ખાતે આયોજિત થયેલા કેમ્પમાં શહેરી વિસ્તારના મહિલા અને પુરુષ ખેલાડીઓ મળીને કુલ 175 જેટલા યુવા ક્રિકેટ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. ત્રણેય કેટેગીરીમાં 11 ખેલાડીઓની ટીમ પસંદ કરીને રાજ્ય સ્તરે મોકલવામાં આવશે અહીંથી ગુજરાતની એક ટીમની પસંદગી થનાર છે.
રાજ્યની ટીમ માટે જૂનાગઢમાં પસંદગી કેમ્પ: એસ.જી.એફ.આઇ દ્વારા રાજ્યમાં વિવિધ રમતોને લઈને ખેલાડીઓની ટીમ તૈયાર થાય તે માટે જિલ્લા મથકે ખાસ પ્રતિભા ધરાવતા ખેલાડીઓના પસંદગી કેમ્પનુ આયોજન થતું હોય છે. જિલ્લા કક્ષાએથી પસંદ થયેલા ખેલાડીઓ રાજ્ય કક્ષાએ અને અહીંથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ તેમની પસંદગીની રમતમાં ખેલાડી તરીકે ટીમના સભ્યો બનતા હોય છે. આવી જ રીતે જુનાગઢ ખાતે પણ સીટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટરમાં અંડર 14- 17 અને 19 વર્ગ કેટેગરીમાં મહિલા અને પુરુષ ક્રિકેટ ખેલાડીઓની પસંદગી કરવા માટેના એક કેમ્પનું આયોજન થયું હતું, જેમાં 175 જેટલા યુવાન મહિલા અને પુરુષ ક્રિકેટ ખેલાડીઓ હાજર રહ્યા હતા.
રાજ્ય સ્તરે ગુજરાતની ટીમ થશે પસંદ: આજે જુનાગઢ ખાતે પસંદ થયેલા ખેલાડીઓની પસંદગી વધુ એક વખત ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાંથી જે તે આયુ વર્ગની કેટેગરીમાં આવેલા ખેલાડીઓમાંથી ગુજરાતની ટીમની પસંદગી થનાર છે. સીટી સ્પોટ સેન્ટર ખાતે અંડર-14 કેટેગરીમાં 17 ખેલાડીઓ, અંડર-17 કેટેગરીમાં 14 અને અંડર-19 કેટેગરીમાં 9 મહિલા ક્રિકેટ ખેલાડીઓ મળીને કુલ 40 યુવાન મહિલા ક્રિકેટરો કેમ્પમાં હાજર રહ્યા હતા. તેવી જ રીતે અંડર-14 કેટેગરીમાં 79, અંડર-17 કેટેગરીમાં 56 અને અંડર-19 કેટેગરીમાં 11 મળીને કુલ 135 જેટલા પુરુષ યુવાન ખેલાડીઓએ પસંદગી કેમ્પમાં હાજર રહ્યા હતા. હેડ કોચ હનીફ કુરેશીની અધ્યક્ષતામાં 6 જેટલા ક્રિકેટના કોચ દ્વારા તેમની પસંદગી થનાર છે.
વિવિધ નિષ્ણાંત કોષની હાજરીમાં પસંદગી: જિલ્લા કક્ષાએથી રાજ્યકક્ષાએ ક્રિકેટના ખેલાડીઓની પસંદગી કરવા માટે હેડ કોચ હનીફ કુરેશીની સાથે બેટિંગ બોલિંગ ફીલ્ડિંગ અને ક્રિકેટના અન્ય નાના નાના પાસાઓની બારીકાઈથી જાણકારી રાખનાર અન્ય છ કોચને પણ પસંદગી કેમ્પમાં હાજર રાખવામાં આવ્યા હતા. બોલિંગ બેટિંગ ફીલ્ડિંગ સહિત મેદાન પર ક્રિકેટની નાનામાં નાની બાબતો એક ખેલાડી તરીકે અહીંથી મોકલવામાં આવેલો યુવાન ક્રિકેટર કઈ રીતે પૂરી કરી શકશે તે તમામ બાબતોનો એકદમ બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરીને તેમની પસંદગી કરવામાં આવી રહે છે.
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