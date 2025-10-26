મહિલા ખેલાડીઓ સામે જાતીય સતામણીના કેસ જેણે રમત જગતને હચમચાવી નાખ્યું
બીસીસીઆઈએ ઈન્દોરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટરો સાથે થયેલી છેડતીની ઘટનાની નિંદા કરી છે.
Published : October 26, 2025 at 1:31 PM IST
હૈદરાબાદ: 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપ ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા યોજાઈ રહ્યો છે. ભારત સહિત ચાર ટીમો - ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઈંગ્લેન્ડ - સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ સાથે બનેલી એક ઘટનાએ બધાને શરમમાં મૂકી દીધા.
23 ઓક્ટોબરના રોજ, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટરો, જેઓ વર્લ્ડ કપ મેચ માટે ઇન્દોરમાં રોકાઈ હતી, તેઓ તેમની હોટલ છોડીને એક કાફે તરફ જઈ રહી હતી, ત્યારે એક મોટરસાયકલ ચાલકે બે ક્રિકેટરોને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો હોવાનો આરોપ છે. આ પછી, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના મેનેજમેન્ટ અને સુરક્ષાએ ઘટનાની જાણ કરી.
આ બાબતને ગંભીરતાથી લેતા, ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ બોર્ડે એક નિવેદન જારી કરીને ઘટનાની પુષ્ટિ કરી. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ પણ આ ઘટનાની નિંદા કરી, કહ્યું કે આવી ઘટનાઓને દેશમાં કોઈ સ્થાન નથી, અને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખેલાડીઓની સુરક્ષા મજબૂત કરવામાં આવશે. દરમિયાન, મધ્યપ્રદેશ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને છેડતીના આરોપીની ધરપકડ કરી અને તેને બે દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલી દીધો.
એ નોંધનીય છે કે આ પહેલો કેસ નહોતો; મહિલા ખેલાડીઓના જાતીય શોષણના અગાઉના ઘણા કિસ્સાઓએ રમતગમતની દુનિયાને હચમચાવી નાખી છે. આ વાર્તામાં, અમે તે કિસ્સાઓને આવરી લઈશું.
ભારતમાં મહિલા ખેલાડીઓ સામે જાતીય સતામણીના કેસ
2010 માં, ભારતીય મહિલા હોકી ટીમના સભ્યોએ તત્કાલીન મુખ્ય કોચ મહારાજ કૃષ્ણ કૌશિક પર જાતીય સતામણીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. રંજીતા દેવીએ હોકી ઇન્ડિયાને ઈમેલ મોકલીને ઉત્પીડનની વિગતો આપી હતી ત્યારબાદ આ આરોપો સામે આવ્યા હતા. આ ઘટનાએ રાષ્ટ્રીય રમતમાં મહિલા ખેલાડીઓની સલામતી અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા.
2011 માં, તમિલનાડુ બોક્સિંગ એસોસિએશનના સેક્રેટરી પર ગેરવર્તણૂકનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કાંસ્ય ચંદ્રક વિજેતા ઇ. તુલસીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તમિલનાડુ બોક્સિંગ એસોસિએશનના સેક્રેટરી, એ.કે. કરુણાકરણે મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ માટે ટીમ પસંદગી અંગે તેમની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો અને દબાણ કર્યું હતું.
2014 એશિયન ગેમ્સ માટેના રાષ્ટ્રીય શિબિર દરમિયાન, જિમ્નાસ્ટિક્સ કોચ મનોજ રાણા અને જિમ્નાસ્ટ ચંદન પાઠક પર એક મહિલા જિમ્નાસ્ટનું જાતીય સતામણી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. 29 વર્ષીય મહિલાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે કોચ અને જિમ્નાસ્ટે સાંજના જિમ્નાસ્ટિક્સ સત્ર દરમિયાન તેણીનું અપમાન કર્યું હતું અને તેણીને ધમકાવી હતી.
2021 માં, ઘણી મહિલા ખેલાડીઓએ કોચ પર જાતીય સતામણીનો આરોપ લગાવ્યા બાદ પ્રખ્યાત તમિલનાડુ ટ્રેક અને ફિલ્ડ સ્પોર્ટ્સ કોચ પી. નાગરાજનની અયોગ્ય વર્તનના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
2020 માં, કુખ્યાત ભારતીય કુસ્તી કેસમાં એક યુવાન મહિલા કુસ્તીબાજે રેસલિંગ ફેડરેશનના પ્રમુખ પર જાતીય સતામણીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ, સાક્ષી મલિક, વિનેશ ફોગાટ અને બજરંગ પુનિયા જેવા પ્રખ્યાત ભારતીય કુસ્તીબાજો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને બ્રિજ ભૂષણની ધરપકડની માંગણી કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
વિશ્વમાં મહિલાઓના જાતીય સતામણીના કિસ્સાઓ
2016 માં, સૌથી હાઇ-પ્રોફાઇલ જાતીય શોષણના કેસોમાંના એકમાં યુએસએ જિમ્નેસ્ટિક્સ ટીમના ભૂતપૂર્વ ડૉક્ટર ડૉ. લેરી નાસરનો સમાવેશ થાય છે. નાસરે તબીબી સારવારના બહાને સેંકડો યુવાન મહિલા જિમ્નાસ્ટનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું.
2018 માં, એવું બહાર આવ્યું હતું કે અફઘાનિસ્તાનની મહિલા રાષ્ટ્રીય ટીમના સભ્યોનું દેશના ફૂટબોલ ફેડરેશનના પુરુષો દ્વારા જાતીય અને શારીરિક શોષણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રમુખ કેરામુદ્દીન કરીમનો પણ સમાવેશ થાય છે. 2019 માં FIFA તપાસ બાદ, કરીમને આજીવન ફૂટબોલમાંથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો હતો.
2018 માં, ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા અને દક્ષિણ કોરિયન શોર્ટ ટ્રેક સ્પીડ સ્કેટર શિમ સુક-હીએ તેના ભૂતપૂર્વ કોચ, ચો જે-બીઓમ પર આરોપ મૂક્યો હતો કે તે સગીર હતી ત્યારે તેનું જાતીય અને શારીરિક શોષણ કર્યું હતું. સતત ઉત્પીડનને કારણે, તેણીએ રાષ્ટ્રીય ટીમ છોડી દીધી હતી. ત્યારબાદ ચોને શિમનું શારીરિક અને જાતીય શોષણ કરવાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને તેને 12 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
2020 માં, ઘણી હૈતીયન મહિલા ફૂટબોલરોએ હૈતી ફૂટબોલ ફેડરેશનના પ્રમુખ યવેસ જીન-બાર્ટ પર સગીરો સહિત અનેક ફૂટબોલરો પર જાતીય હુમલો અને દુર્વ્યવહારનો આરોપ લગાવ્યો. નવેમ્બર 2020 માં, FIFA એ જીન-બાર્ટ પર આજીવન ફૂટબોલ રમવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો.
2021 માં, ચીની વ્યાવસાયિક ટેનિસ ખેલાડી પેંગ શુઆઈએ ચીનના ભૂતપૂર્વ ઉપપ્રમુખ ઝાંગ ગાઓલી પર જાતીય હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. પેંગે આરોપ લગાવ્યો કે ઝાંગે તેણીને જાતીય સંબંધ બાંધવા દબાણ કર્યું, જેના કારણે તેણીએ આ આરોપો જાહેર કર્યા.
