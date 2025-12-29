ETV Bharat / sports

IND vs SL ચોથી T20I: સ્મૃતિ મંધાના એ હાંસલ કરી ઐતિહાસિક સિદ્ધિ, સૌથી ઝડપી 10,000 રન બનાવવાનો બનાવ્યો રેકોર્ડ

ભારતીય મહિલા ટીમે ચોથી T20 મેચમાં રેકોર્ડ સ્કોર કરીને શ્રીલંકા પર 30 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.

સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્મા
સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્મા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

તિરુવનંતપુરમ: ઓપનર સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્માએ શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને ભારતને રેકોર્ડ 221/2 સુધી પહોંચાડ્યું, ત્યારબાદ બોલરોએ શ્રીલંકાને 28 ડિસેમ્બર, રવિવારના રોજ ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ચોથી મહિલા ટી20 મેચમાં 30 રનથી જીત અપાવી.

શેફાલીએ 46 બોલમાં 79 રન બનાવ્યા, જેમાં 12 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. બીજી તરફ, સ્મૃતિએ 48 બોલમાં 80 રન બનાવ્યા, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. રિચા ઘોષે માત્ર 16 બોલમાં અણનમ 40 રન બનાવીને અંતિમ સ્પર્શ આપ્યો.

222 રનનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાએ બહાદુરીથી પ્રયાસ કર્યો, માત્ર 3.3 ઓવરમાં ફિફ્ટી સુધી પહોંચી ગયો, જેમાં કેપ્ટન ચમારી અથાપથુએ સૌથી વધુ 52 રન બનાવ્યા, કારણ કે બધી બેટ્સમેન બાઉન્ડ્રી મારવા માટે આઉટ થઈ હતી. જોકે, તેઓ ભારતના રેકોર્ડ સ્કોરને વટાવી શક્યા નહીં, કારણ કે શ્રીલંકાને મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેમનો સૌથી વધુ સ્કોર 191/6 સુધી મર્યાદિત રાખવામાં આવ્યો હતો.

આ જીત સાથે, ભારતે પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 4-0 થી લીડ મેળવી લીધી, જેની અંતિમ મેચ 30 ડિસેમ્બરે રમાશે. શ્રીલંકા પર ભારતનો આ સતત પાંચમો વિજય છે. આ મેચમાં કુલ આઠ મોટા વિશ્વ રેકોર્ડ બન્યા; ચાલો તેમના પર એક નજર કરીએ.

1- ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ભારતનો સૌથી વધુ સ્કોર

ભારતીય મહિલા ટીમે મેચમાં માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને 221 રન બનાવ્યા, જે આ ફોર્મેટમાં તેમનો સૌથી વધુ સ્કોર છે. અગાઉ, ભારતે 2024 માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ચાર વિકેટ ગુમાવીને 217 રન બનાવ્યા હતા.

મહિલા T20 ક્રિકેટમાં ભારતનો સૌથી વધુ સ્કોર

221/2 - IND-W vs SL-W, તિરુવનંતપુરમ, 2025*

217/4 - IND-W vs WI-W, DY પાટિલ, 2024

213/5 - END-W vs PAK-W, કેપ ટાઉન, 2023

૨- શ્રીલંકાના ટી20 માં સૌથી વધુ સ્કોર

શ્રીલંકાની ટીમ મેચ હારી ગઈ, પરંતુ તેઓએ મેચ જીતવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા, અને પરિણામે, તેઓ 222ના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે 6 વિકેટે 191 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યા, જે ટૂંકા ફોર્મેટમાં તેમનો સૌથી વધુ સ્કોર છે. તેમનો અગાઉનો સૌથી વધુ સ્કોર 4 વિકેટે 184 રન હતો, જે તેમણે 2024 માં મલેશિયા સામે બનાવ્યો હતો.

મહિલા ટી૨૦ માં શ્રીલંકાના સૌથી વધુ સ્કોર

191/6 વિરુદ્ધ ભારત-વિજય, તિરુવનંતપુરમ, 2025*

184/4 વિરુદ્ધ એમએએસ-વિજય, દામ્બુલા, 2024

182/4 વિરુદ્ધ એસસીઓ-વિજય, કુઆલાલંપુર, 2022

3- મહિલા ટી20 માં સૌથી વધુ મેચ સ્કોર

બંને ટીમો દ્વારા બનાવેલા 412 રન એક પણ વ્યક્તિગત સદી વિના મહિલા ટી૨૦ મેચમાં સૌથી વધુ સ્કોર છે. તે બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ મેચ સ્કોર પણ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બે ટીમો છે જે આ યાદીમાં ટોચ પર છે, જેમણે 2023 માં 425 રન બનાવ્યા હતા.

425 - AUS-W vs WI-W, ઉત્તર સિડની, 2023

412 - IND-W vs SL-W, તિરુવનંતપુરમ, 2025*

397 - IND-W vs ENG-W, બ્રેબોર્ન, 2018

393 - AUS-W vs SL-W, ઉત્તર સિડની, 2019

4 - સ્મૃતિ મંધાનાએ ત્રણ મુખ્ય રેકોર્ડ તોડ્યા

સ્મૃતિએ પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી, મિતાલી રાજ પછી 10,000 આંતરરાષ્ટ્રીય રન બનાવનારી ચોથી મહિલા અને બીજી ભારતીય બની.

મહિલા ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય રન

10868 - મિતાલી રાજ (ભારત)

10652 - સુઝી બેટ્સ (ન્યુઝીલેન્ડ)

10273 - ચાર્લોટ એડવર્ડ્સ (ઇંગ્લેન્ડ)

10053- સ્મૃતિ મંધાના (ભારત)

5- મંધાના સિક્સર ક્વીન બની

મંધાનાએ પોતાની 80 રનની ઇનિંગ દરમિયાન 11 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી તેણી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનારી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર બની.

ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતીય મહિલા ટીમ માટે સૌથી વધુ છગ્ગા

80 - સ્મૃતિ મંધાના

78 - હરમનપ્રીત કૌર

69 - શેફાલી વર્મા

6- મંધાનાએ શેફાલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો

શ્રીલંકા સામે મંધાનાની 80 રનની ઇનિંગ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર દ્વારા શ્રીલંકા સામે T20I ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ શેફાલી વર્માના નામે હતો, જેણે શરૂઆતની મેચમાં 79 રન અને ત્રીજી T20Iમાં 79 રન બનાવ્યા હતા.

ટી20 માં ભારત-વિશ્વ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા-વિશ્વ માટે સૌથી વધુ સ્કોર

80- સ્મૃતિ મંધાના, તિરુવનંતપુરમ, 2025

79 - શેફાલી વર્મા, તિરુવનંતપુરમ, 2025

79 - શેફાલી વર્મા, તિરુવનંતપુરમ, 2025

79 - શેફાલી વર્મા, તિરુવનંતપુરમ, 2025

79 - શેફાલી વર્મા, તિરુવનંતપુરમ, 2025

7- ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ માટે T20I માં સૌથી વધુ ભાગીદારી

મેચમાં, સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્માએ 162 રનની ધમાકેદાર ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી, જે T20I માં પ્રથમ વિકેટ માટે ભારતની અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ ભાગીદારી છે.

162 - સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા વિ એસએલ, ત્રિવેન્દ્રમ, 2025*

143 - સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા વિ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ગ્રોસ આઈલેટ, 2019

137 - સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા વિ ઓસ્ટ્રેલિયા, ડીવાય પાટીલ, 2024

આ પણ વાંચો:

  1. ભારતીય મહિલા ટીમે ચોથી ટી20 મેચ 30 રનથી જીતી, શ્રીલંકા સામે 4-0ની લીડ મેળવી

TAGGED:

SMRITI MANDHANA
IND W VS SL W
SMRITI MANDHANA RECORDS
SMRITI MANDHANA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.