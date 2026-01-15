ETV Bharat / sports

ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો જોવા મળ્યો ક્રેઝ, ટિકિટ વેચાણ શરૂ થયાના થોડી મિનિટોમાં જ વેબસાઇટ ક્રેશ

15 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકાના કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં એકબીજા સામે ટકરાશે.

ભારત પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ મેચ
ભારત પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ મેચ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટ મેચ હંમેશા રોમાંચક રહી છે, પરંતુ હવે રાજકીય તણાવ હેડલાઇન્સમાં ચમકી રહ્યો છે. બંને ટીમો હવે મેદાન પર હાથ મિલાવતી નથી અને ફક્ત ICC અથવા ACC ઇવેન્ટ્સમાં જ રમે છે, જેના કારણે ભારત-પાકિસ્તાન મેચોની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

ટિકિટની માંગ વધુ હોવાથી સર્વર ક્રેશ

બંને ટીમો 15 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકાના કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચ માટે ટિકિટનું વેચાણ બુધવાર, 14 જાન્યુઆરીની સાંજે https://tickets.cricketworldcup.com પ્લેટફોર્મ પર ઓનલાઇન શરૂ થયું હતું, પરંતુ ભારે માંગને કારણે સર્વર થોડીવારમાં જ ક્રેશ થઈ ગયું.

સાંજે 7 વાગ્યે લાઈવ ટિકિટ વેચાણ શરૂ થયાના થોડી જ મિનિટોમાં, ICC ના સત્તાવાર ટિકિટિંગ એજન્ટને સાઇટ પર ભારે ટ્રાફિકનો સામનો કરવો પડ્યો કારણ કે વપરાશકર્તાઓ ટુર્નામેન્ટની સૌથી વધુ માંગવાળી મેચ માટે સીટ બુક કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. ટિકિટ વિનંતીઓનો ધસારો થવાથી પ્લેટફોર્મનું સર્વર ક્રેશ થઈ ગયું.

જોકે ટિકિટિંગ એજન્ટે પાછળથી જણાવ્યું હતું કે કામચલાઉ ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓના કારણે વપરાશકર્તાઓ વ્યવહારો પૂર્ણ કરી શક્યા નથી, અને વેચાણ રાત્રે ૯ વાગ્યે ફરી શરૂ થશે, ભારત-પાકિસ્તાન મેચની ટિકિટો હજુ પણ ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ નથી, જેમાં "ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે" એવો સંદેશ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026

T20 વર્લ્ડ કપ 10 વર્ષ પછી ઉપખંડમાં પાછો ફરવા માટે તૈયાર છે, અને 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાશે. પહેલી વાર, કુલ 20 ટીમો આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે, જેને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ભારતને પાકિસ્તાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નામિબિયા અને નેધરલેન્ડ્સ સાથે ગ્રુપ A માં મૂકવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ટીમ 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે અને પાકિસ્તાન કોલંબોમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે મેચ રમશે.

આ ઇવેન્ટ ભારત અને શ્રીલંકાના આઠ સ્થળોએ યોજાશે, જેમાં દિલ્હી, ચેન્નાઈ, કોલકાતા, મુંબઈ, અમદાવાદ, કેન્ડી અને કોલંબોનો સમાવેશ થાય છે. ચાહકોની સુવિધાને પ્રાથમિકતા આપવા માટે, ICC એ રેકોર્ડબ્રેક ટિકિટ કિંમતો રજૂ કરી છે, જે ભારતમાં ₹100 અને શ્રીલંકામાં ₹1,000 થી શરૂ થાય છે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર, રોહિતને મળી મોટી જવાબદારી, જુઓ ટીમ ઈન્ડિયાનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
  2. રાજકોટ વન-ડેમાં વિરાટ કોહલીને મળવા ચાહક મેદાનમાં પહોંચ્યો, જુઓ વિડીયો

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN
T20 WORLD CUP 2026
INDIA VS PAKISTAN TICKET
IND VS PAK T20 WC MATCH TICKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.