ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો જોવા મળ્યો ક્રેઝ, ટિકિટ વેચાણ શરૂ થયાના થોડી મિનિટોમાં જ વેબસાઇટ ક્રેશ
15 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકાના કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં એકબીજા સામે ટકરાશે.
Published : January 15, 2026 at 3:31 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટ મેચ હંમેશા રોમાંચક રહી છે, પરંતુ હવે રાજકીય તણાવ હેડલાઇન્સમાં ચમકી રહ્યો છે. બંને ટીમો હવે મેદાન પર હાથ મિલાવતી નથી અને ફક્ત ICC અથવા ACC ઇવેન્ટ્સમાં જ રમે છે, જેના કારણે ભારત-પાકિસ્તાન મેચોની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
ટિકિટની માંગ વધુ હોવાથી સર્વર ક્રેશ
બંને ટીમો 15 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકાના કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચ માટે ટિકિટનું વેચાણ બુધવાર, 14 જાન્યુઆરીની સાંજે https://tickets.cricketworldcup.com પ્લેટફોર્મ પર ઓનલાઇન શરૂ થયું હતું, પરંતુ ભારે માંગને કારણે સર્વર થોડીવારમાં જ ક્રેશ થઈ ગયું.
Additional #T20WorldCup 2026 tickets are now live for sale 🏆— ICC (@ICC) January 14, 2026
Get yours now 🎫 ➡️ https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/iKirS3kav7
સાંજે 7 વાગ્યે લાઈવ ટિકિટ વેચાણ શરૂ થયાના થોડી જ મિનિટોમાં, ICC ના સત્તાવાર ટિકિટિંગ એજન્ટને સાઇટ પર ભારે ટ્રાફિકનો સામનો કરવો પડ્યો કારણ કે વપરાશકર્તાઓ ટુર્નામેન્ટની સૌથી વધુ માંગવાળી મેચ માટે સીટ બુક કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. ટિકિટ વિનંતીઓનો ધસારો થવાથી પ્લેટફોર્મનું સર્વર ક્રેશ થઈ ગયું.
જોકે ટિકિટિંગ એજન્ટે પાછળથી જણાવ્યું હતું કે કામચલાઉ ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓના કારણે વપરાશકર્તાઓ વ્યવહારો પૂર્ણ કરી શક્યા નથી, અને વેચાણ રાત્રે ૯ વાગ્યે ફરી શરૂ થશે, ભારત-પાકિસ્તાન મેચની ટિકિટો હજુ પણ ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ નથી, જેમાં "ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે" એવો સંદેશ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
T20 વર્લ્ડ કપ 2026
T20 વર્લ્ડ કપ 10 વર્ષ પછી ઉપખંડમાં પાછો ફરવા માટે તૈયાર છે, અને 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાશે. પહેલી વાર, કુલ 20 ટીમો આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે, જેને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ભારતને પાકિસ્તાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નામિબિયા અને નેધરલેન્ડ્સ સાથે ગ્રુપ A માં મૂકવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ટીમ 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે અને પાકિસ્તાન કોલંબોમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે મેચ રમશે.
આ ઇવેન્ટ ભારત અને શ્રીલંકાના આઠ સ્થળોએ યોજાશે, જેમાં દિલ્હી, ચેન્નાઈ, કોલકાતા, મુંબઈ, અમદાવાદ, કેન્ડી અને કોલંબોનો સમાવેશ થાય છે. ચાહકોની સુવિધાને પ્રાથમિકતા આપવા માટે, ICC એ રેકોર્ડબ્રેક ટિકિટ કિંમતો રજૂ કરી છે, જે ભારતમાં ₹100 અને શ્રીલંકામાં ₹1,000 થી શરૂ થાય છે.
આ પણ વાંચોઃ