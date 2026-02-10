7મી માસ્ટર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં જુનાગઢનો દબદબો, પાંચ ગોલ્ડ મેડલ સાથે કુલ 13 મેડલ મેળવ્યા
રાજસ્થાનના અજમેર ખાતે 7મી માસ્ટર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું.
Published : February 10, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 6:57 PM IST
જૂનાગઢ: તાજેતરમાં રાજસ્થાનના અજમેર ખાતે 7મી માસ્ટર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન થયું હતું ,જેમાં જૂનાગઢ ના ખેલાડીઓ એ ભારે દમખમ સાથે સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો સ્પર્ધા પૂર્ણ થયા બાદ જૂનાગઢના સિનિયર ખેલાડીઓએ 5 ગોલ્ડ મેડલ 2 સિલ્વર અને 6 બ્રોન્ઝ મેડલ સાથે કુલ 13 મેડલ મેળવીને રાષ્ટ્રીય માસ્ટર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં જૂનાગઢ અને ગુજરાતનો દબદબો કાયમ રાખ્યો છે.
ગુજરાત પદક મેળવવામાં છઠ્ઠા ક્રમે રહ્યું
આ સ્પર્ધામાં સમગ્ર ભારતમાંથી 30 વર્ષથી લઈને 95 વર્ષ સુધીના ભાઈઓ અને બહેનો દોડ સહિત એથ્લેટિક્સની વિવિધ રમતોમાં ભાગ લેતા હોય છે. અજમેર ખાતે પૂર્ણ થયેલી રાષ્ટ્રીય માસ્ટર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં ગુજરાત પદક મેળવવામાં છઠ્ઠા ક્રમે રહ્યું હતું, જેમાં જૂનાગઢના ખેલાડીઓનો સવિશેષ ફાળો જોવા મળ્યો છે.
જૂનાગઢના સિનિયર ખેલાડીઓનો દેખાવ
જૂનાગઢના 89 વર્ષના માવસિંહ બારડ એ 800 મીટર દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ, 1500 મીટર દોડમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ અને 5 કિલોમીટર ચાલમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને કુલ ત્રણ મેડલો પ્રાપ્ત કર્યા છે. 63 વર્ષના આશાબેન ગાંધીએ પણ ત્રીપલ જમ્પમાં ગોલ્ડ મેડલ, પાંચ કિલોમીટર ચાલમાં સિલ્વર મેડલ અને 300 મીટર વિજ્ઞાન દોડમાં કાંસ્ય પદક મેળવ્યો છે. આશાબેન ગાંધીએ જીવનના મેદાનમાં પણ કેન્સર જેવી બીમારીને પરાજિત કરીને રમતના મેદાનમાં ફરીથી દોડતા થયા છે અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મેડલ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. 66 વર્ષના રાજેશભાઈ ગાંધીએ પણ ઊંચી કૂદમાં કાસ્ય પદક મેળવ્યો છે.
67 વર્ષના રમાબેન ગરાડા એ ઉંચી કુદમાં ગોલ્ડ મેડલ, લાંબી કૂદમાં કાંસ્ય પદક અને 66 વર્ષના સંતોષબેન મદ્રા એ ત્રીપલ જંપમાં સિલ્વર મેડલ, હેમરથ્રોમાં કાસ્ય પદક મેળવ્યો છે. 55 વર્ષના કિરણબેન રાવલે 10 કિલોમીટર દોડમાં કાસ્ય પદક અને રીલે દોડમાં પણ કાસ્ય પદક મેળવ્યો છે. હંસાબેન પટોડીયા અને રમાબેન જોશી સુંદર દેખાવ કરીને આ સંયુક્ત મેડલ જીત્યો છે.
ખેલાડીઓએ આપ્યો પ્રતિભાવ
અજમેર ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સિનિયર એથ્લેટિક સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલા માવસિહ બારડે પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ 89 વર્ષની ઉંમરે આજે પણ રનિંગ જેવી સ્પર્ધામાં અચૂક પણે ભાગ લે છે અને તેમાં પણ તેમનો વિજય ચોક્કસ પણે થાય છે. કેન્સરને હરાવીને મેદાનમાં ઉતરેલા આશાબેન ગાંધી પણ પાછલા ઘણા વર્ષોથી રમતના મેદાનમાં જોવા મળે છે. ત્રીપલ જંપ અને દોડમાં તેઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સિનિયર એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધામાં પણ ગોલ્ડ અને અનેક પદકો પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે તો કિરણબેન રાવલ પર રમત-ગમત મને ખાસ કરીને સ્વિમિંગના ખૂબ ઉત્સાહ ધરાવે છે તેઓ આજે પણ યુવાન ખેલાડીઓને જૂનાગઢમાં સ્વિમિંગની તાલીમ પણ આપીને તેને પ્રશિક્ષિત કરી રહ્યા છે તેઓ પણ જીવનના 55 વર્ષ પછી પણ રમતગમતના મેદાનમાં ખૂબ સારો દેખાવ કરી રહ્યા છે તો રમાબેન ગરાડા પણ આ જ રીતે સરકારી નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ તેઓ યોગ ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે પરંતુ તેમણે અજમેર ખાતે યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય સિનિયર એટલેટીક્સ સ્પર્ધામાં વિવિધ રમતોમાં ભાગ લઈને ગોલ્ડ સિલ્વર અને કાંસ્ય પદકો પ્રાપ્ત કર્યા છે.
આ પણ વાંચો: