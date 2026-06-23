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જામનગરમાં અંડર-16 ક્રિકેટ ટીમ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા શરુ: ‘ક્રિકેટ બંગલા’ મેદાન ખાતે ખેલાડીઓનો જમાવડો

જિલ્લાભરમાંથી આશરે 80 જેટલા ઉભરતા ખેલાડીઓ ક્રિકેટ બંગલાના મેદાન પર ઉતર્યા છે.

જામનગરમાં અંડર-16 ક્રિકેટ ટીમ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા શરુ: ‘ક્રિકેટ બંગલા’ મેદાન ખાતે ખેલાડીઓનો જમાવડો
જામનગરમાં અંડર-16 ક્રિકેટ ટીમ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા શરુ: ‘ક્રિકેટ બંગલા’ મેદાન ખાતે ખેલાડીઓનો જમાવડો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 3:30 PM IST

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જામનગર: ગુજરાતમાં ક્રિકેટનો ક્રેઝ જગજાહેર છે અને જ્યારે વાત જામનગરની હોય, જેણે દેશને જામ રણજીતસિંહજી, જામ દુલીપસિંહજી અને રવિન્દ્ર જાડેજા જેવા દિગ્ગજો આપ્યા છે — ત્યારે ત્યાં ક્રિકેટનો રોમાંચ બેવડાઈ જાય છે. હાલમાં જામનગરના ઐતિહાસિક ‘ક્રિકેટ બંગલા’ મેદાન ખાતે આવી જ એક રોમાંચક ક્ષણ જોવા મળી રહી છે, જ્યાં જામનગર અને સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટના આગામી સ્ટાર્સની શોધ શરૂ થઈ ચૂકી છે. અંડર-16 (U-16) ક્રિકેટ ટીમ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા (ટ્રાયલ્સ) અંતર્ગત જિલ્લાના ખૂણેખૂણેથી આવેલા યુવા ખેલાડીઓએ મેદાન ગજવ્યું છે.

સપનાઓને સાકાર કરવા મેદાન પર પરસેવો પાડતા યુવાનો

ભવિષ્યમાં ભારતીય જર્સી પહેરવાનું અને ક્રિકેટમાં જ ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવાનું સપનું લઈને જિલ્લાભરમાંથી આશરે 80 જેટલા ઉભરતા ખેલાડીઓ ક્રિકેટ બંગલાના મેદાન પર ઉતર્યા છે. ધોમધખતા તાપ અને કઠિન સ્પર્ધા વચ્ચે પણ ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ સાતમા આસમાને જોવા મળી રહ્યો છે. મેદાન પર બેટ અને બોલની જંગ વચ્ચે દરેક ખેલાડી પોતાની ક્ષમતાનું સર્વોચ્ચ પ્રદર્શન કરવા માટે જોરદાર મહેનત કરી રહ્યો છે.

જામનગરમાં અંડર-16 ક્રિકેટ ટીમ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા શરુ: ‘ક્રિકેટ બંગલા’ મેદાન ખાતે ખેલાડીઓનો જમાવડો (ETV Bharat Gujarat)

ટ્રાયલ્સ દરમિયાન યુવા પ્રતિભાઓની વિવિધ કુશળતાઓ જોવા મળી રહી છે:

  • બેટિંગ: નેટ્સમાં બેટ્સમેનો દ્વારા આકર્ષક કવર ડ્રાઇવ, સ્ટ્રેટ ડ્રાઇવ અને શાનદાર શોટ્સનું પ્રદર્શન.
  • બોલિંગ: ફાસ્ટ બોલરોની ગતિ અને લાઇન-લેન્થ તેમજ સ્પિનરોની ચપળતા.
  • ફિલ્ડિંગ: મેદાન પર બોલને રોકવા માટે અદ્ભુત ચપળતા, ડાઇવ અને સચોટ થ્રો.

સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનની બાજ નજર

આ પસંદગી પ્રક્રિયાનું મહત્વ એટલા માટે વધારે છે કારણ કે ખેલાડીઓના પ્રદર્શનનું ઝીણવટભર્યું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન (SCA) દ્વારા ખાસ બે અનુભવી સિલેક્ટરોને જામનગર મોકલવામાં આવ્યા છે. આ સિલેક્ટરો માત્ર રન કે વિકેટ જ નહીં, પરંતુ ખેલાડીઓની ટેકનિક, માનસિક મજબૂતી અને મેચ રમવાની સમજ પર પણ ઊંડી નજર રાખી રહ્યા છે.

અધિકારીઓનું નિવેદન: “આ સમગ્ર પસંદગી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ રીતે યોજાઈ રહી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર એવા ખેલાડીઓને શોધવાનો છે જેમાં ખરેખર પ્રતિભા છે અને જેઓ આગળ જતાં દેશનું નામ રોશન કરી શકે.”

25 થી 30 ખેલાડીઓનું ભાગ્ય ચમકશે

મેદાન પર ચાલી રહેલી આ કઠિન સ્પર્ધાના અંતે આશરે 25 થી 30 જેટલા સૌથી વધુ પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે. આ પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓને ખાસ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે અને તેઓ આગામી સ્થાનિક તેમજ રાજ્ય કક્ષાની ટૂર્નામેન્ટોમાં જામનગર અને સૌરાષ્ટ્રની ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની સુવર્ણ તક મેળવશે.

સ્થાનિક રમતપ્રેમીઓના મતે, આ ટ્રાયલ્સ માત્ર એક પસંદગી પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ નાના અંતરિયાળ ગામડાઓ અને શહેરમાંથી આવતા સામાન્ય પરિવારના બાળકો માટે પોતાના સપનાઓને નવી ઉડાન આપવાનો એક અનમોલ અવસર છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ક્રિકેટ બંગલાના આ ઐતિહાસિક મેદાનમાંથી કયો નવો સિતારો ચમકીને બહાર આવે છે!

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