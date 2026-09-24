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ASIAN GAMES 2026: 16 વર્ષના દુકાળનો અંત, સીમાએ 10,000 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો

દોડવીર સીમા કુમારીએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં મહિલાઓની 10,000 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો.

સીમાએ 10,000 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
સીમાએ 10,000 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો (The Khel India X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 7:47 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: ભારતીય ખેલાડીઓએ 2026 એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનો પ્રભાવશાળી દેખાવ ચાલુ રાખ્યો છે. ગુરુવારે, ટ્રેક અને ફિલ્ડ ઇવેન્ટ્સે ભારત માટે કેટલાક શાનદાર સમાચાર આપ્યા, લાંબા અંતરની દોડવીર સીમા કુમારીએ મહિલાઓની 10,000 મીટર દોડમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આ ઐતિહાસિક જીતથી આ કઠિન એશિયન ગેમ્સ ઇવેન્ટમાં ભારતના 16 વર્ષના મેડલ દુકાળનો અંત આવ્યો.

સીમા કુમારીનું શાનદાર પ્રદર્શન

ખૂબ જ મુશ્કેલ સ્પર્ધામાં, સીમા કુમારીએ 32 મિનિટ 50.05 સેકન્ડનો સમય કાઢીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું અને પોડિયમ પર ભારતનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. આ રેસનો ગોલ્ડ મેડલ બહેરીનની વિનફ્રેડ યાવીએ 32:39.18ના સમય સાથે જીત્યો જ્યારે યજમાન જાપાનની નોઝોમી તનાકાએ 32:41.54ના સમય સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. રેસની અંતિમ ક્ષણોમાં, ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ માટે યાવી અને તનાકા વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધા જોવા મળી, જ્યારે સીમાએ પોતાનું સંયમ જાળવી રાખ્યું અને ત્રીજા સ્થાન માટે મજબૂત લીડ જાળવી રાખી.

સીમા કુમારી હિમાચલ પ્રદેશની રહેવાસી છે

10 જાન્યુઆરી, 2001 ના રોજ જન્મેલી સીમા કુમારી હિમાચલ પ્રદેશની છે અને તેણે ટૂંકા ગાળામાં જ 5,000 મીટર અને 10,000 મીટર દોડમાં દેશની અગ્રણી દોડવીરોમાંની એક તરીકે પોતાની જાતને સ્થાપિત કરી છે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સતત મજબૂત પ્રદર્શન સાથે, તે ભારતીય એથ્લેટિક્સના એક અગ્રણી ચહેરા તરીકે ઉભરી આવી છે. અગાઉ, માર્ચ 2026 માં કેલિફોર્નિયામાં ધ ટેન ચેમ્પિયનશિપમાં, તેણીએ 32:02:43 નો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ સમય નોંધાવ્યો હતો અને 10,000 મીટરમાં પાંચમું સ્થાન મેળવ્યું હતું. એપ્રિલ 2026માં, તેણીએ 5,000 મીટરમાં 15:16:20 નો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ સમય નોંધાવ્યો હતો.

સીમા કુમારીની અન્ય સિદ્ધિઓ

સીમા કુમારીની આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય કારકિર્દી અનેક સિદ્ધિઓથી સુશોભિત રહી છે. એશિયન ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતતા પહેલા, તેમણે 2025 FISU વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ગેમ્સની 5,000 મીટરની સ્પર્ધામાં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, હોંગકોંગમાં યોજાયેલી 2024 એશિયન ક્રોસ કન્ટ્રી ચેમ્પિયનશિપમાં સિનિયર મહિલા વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને તેમણે ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. તેમણે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે અને 2026માં યોજાયેલી 65મી નેશનલ ઇન્ટર-સ્ટેટ સિનિયર એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં 10,000 મીટરની દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યો હતો.

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એશિયન ગેમ્સ 2026
એશિયન ગેમ્સ 2026માં સીમા કુમારી
એશિયન ગેમ્સ 2026માં દોડ
SEEMA WINS BRONZE
ASIAN GAMES 2026

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