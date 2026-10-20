37 વર્ષની ઉંમરે મચાવી તબાહી, ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરે 117 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો
અનુભવી ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર સ્કોટ બોલેન્ડે 37 વર્ષની ઉંમરે પાંચ વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : October 20, 2026 at 7:28 PM IST
AUS VS SA: ઓસ્ટ્રેલિયાના અનુભવી ફાસ્ટ બોલર સ્કોટ બોલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં પોતાની ઘાતક બોલિંગથી વિશ્વ ક્રિકેટમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. ગકેબરહાના સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક ખાતે રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચની પહેલી ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લઈને બોલેન્ડે ઇતિહાસ રચ્યો, જેમાં તેણે ઉત્તમ લાઇન અને લેન્થ દર્શાવી. આ પાંચ વિકેટ સાથે, તે ટેસ્ટ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લેનાર બીજો સૌથી મોટી ઉંમરનો ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર બની ગયો છે.
પહેલી ઇનિંગમાં શાનદાર બોલિંગ કરી
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી ટેસ્ટના પહેલા બે દિવસ વરસાદના કારણે વિક્ષેપ પડ્યો હોવા છતાં, સ્કોટ બોલેન્ડનો જાદુ ચરમસીમાએ હતો. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં શાનદાર બોલિંગ કરી, 25 ઓવરમાં માત્ર 63 રન આપ્યા અને પાંચ દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. 37 વર્ષ અને 190 દિવસની ઉંમરે, બોલેન્ડ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લેનાર બીજા સૌથી મોટી ઉંમરના ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર બન્યા. આ પ્રતિષ્ઠિત યાદીમાં તેમના કરતા ફક્ત ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન બોલર ફ્રેન્ક લેવર આગળ છે, જેમણે 1909માં 39 વર્ષ અને 231 દિવસની ઉંમરે ઇંગ્લેન્ડ સામે આઠ વિકેટ લીધી હતી.
Scott Boland's first Test in South Africa is going to be remembered 🙌 https://t.co/WNIRzF2ve8— Cricinfo (@cricinfo) October 20, 2026
29 વર્ષ પછી ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થયું
સ્કોટ બોલેન્ડે આ મેચમાં વધુ એક શાનદાર સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. તે 29 વર્ષમાં ગકેબરહાના સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક ખાતે ટેસ્ટ મેચની એક ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લેનાર પ્રથમ ઓસ્ટ્રેલિયન ઝડપી બોલર બન્યો. આ પહેલા, 1997 માં, ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન પેસ લિજેન્ડ જેસન ગિલેસ્પીએ આ ઐતિહાસિક મેદાન પર 54 રન (5/54) આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી.
DID YOU KNOW? 🤔 At 37 years & 190 days, Scott Boland becomes the second-oldest Australian pacer to claim a Test five-for, after Frank Laver (39y 231d), who took 8/31 against England at Manchester in 1909. #SAvAUS https://t.co/zexu3hjDHQ— Cricbuzz (@cricbuzz) October 20, 2026
નાથન લિયોનની જગ્યાએ ટીમમાં સમાવેશ
આ મેચ માટે સ્ટાર સ્પિનર નાથન લિયોનની જગ્યાએ સ્કોટ બોલેન્ડને ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. બોલેન્ડે કેપ્ટનના નિર્ણયને બિલકુલ સાચો સાબિત કર્યો. પહેલા અને બીજા દિવસે શરૂઆતના પ્રહારો કર્યા પછી, તેણે ત્રીજા દિવસે પણ તેની તીક્ષ્ણ બોલિંગ ચાલુ રાખી, માર્કો જેનસેનને આઉટ કરીને તેની પાંચ વિકેટ પૂર્ણ કરી. આ બોલેન્ડનો ત્રીજો પાંચ વિકેટનો રેકોર્ડ હતો, તેણે 32 વર્ષની ઉંમરે મોડી ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
આ પણ વાંચોઃ