સ્ટાર બોલરે 30 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ લીધી, સતત ઇજાઓને કારણે કારકિર્દીનો અંત
સ્કોટલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર બ્રેડ વ્હીલે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. વ્હીલે માત્ર 30 વર્ષની ઉંમરે પોતાની ક્રિકેટ કારકિર્દીનો અંત લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : October 16, 2026 at 7:36 PM IST
BRAD WHEAL RETIREMENT: સ્કોટલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર બ્રેડ વ્હીલે માત્ર 30 વર્ષની ઉંમરે વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે. વારંવાર થતી ઇજાઓને કારણે વ્હીલે આ મુશ્કેલ નિર્ણય લીધો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગંભીર ઇજાઓ સામે ઝઝૂમ્યા પછી, તેમનું શરીર હવે ઝડપી બોલિંગના પડકારોનો સામનો કરવા સક્ષમ રહ્યું નથી. 30 વર્ષીય ખેલાડીએ 2016 માં હોંગકોંગ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને ફેબ્રુઆરી 2026 માં નેપાળ સામે T20 વર્લ્ડ કપમાં સ્કોટલેન્ડ માટે છેલ્લી મેચ રમી હતી. તેમણે તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં કુલ 51 વિકેટ લીધી હતી.
બ્રેડ વ્હીલે ચાર T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો હતો
બ્રેડ વ્હીલે 2016 માં હોંગકોંગ સામે સ્કોટલેન્ડ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેના 10 વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં, તેણે સ્કોટલેન્ડ માટે 44 મેચ રમી હતી, જેમાં ODI અને T20Iનો સમાવેશ થાય છે, અને 51 વિકેટ લીધી હતી. વ્હીલે ચાર T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ સ્કોટલેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેણે ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા આયોજિત 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ ભાગ લીધો હતો. તે 2021 માં બાંગ્લાદેશ અને 2022 માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સ્કોટલેન્ડની જીતનો પણ ભાગ હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ઉપરાંત, વ્હીલે ઇંગ્લિશ કાઉન્ટી ટીમ હેમ્પશાયર માટે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેમણે વિવિધ ફોર્મેટમાં ટીમ માટે કુલ 131 મેચ રમી. આ સમય દરમિયાન, તેઓ 2018માં રોયલ લંડન વન ડે કપ અને 2022માં વાઈટાલિટી બ્લાસ્ટ જીતનાર ટીમનો ભાગ હતા.
Brad Wheal, who played 44 international games for Scotland, has announced his retirement from professional cricket. https://t.co/wE3NpbKmLl— Cricbuzz (@cricbuzz) October 16, 2026
વ્હીલે નિવૃત્તિના નિર્ણય વિશે શું કહ્યું?
બ્રેડ વ્હીલે 30 વર્ષની ઉંમરે પોતાની કારકિર્દીને અલવિદા કહેવાના નિર્ણય વિશે ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કર્યો છે. ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાના નિર્ણય અંગે, વ્હીલે કહ્યું, "મેં હેમ્પશાયર માટે રમવાનો અને સ્કોટલેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો એક વ્યાવસાયિક ક્રિકેટર તરીકેનો મારો સમય ખૂબ માણ્યો. કમનસીબે, વારંવાર થતી ઇજાઓએ મને આ નિર્ણય લેવાની ફરજ પાડી, તેથી મેં ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આ સરળ નિર્ણય નહોતો, પરંતુ તે તેનાથી સંતુષ્ટ છે. તેમણે સમજાવ્યું કે તેમને પીઠમાં ચાર સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર થયા છે અને તાજેતરમાં ઘૂંટણની સર્જરી પણ કરાવી છે. આ ઇજાઓએ તેમનું શરીર ઝડપી બોલિંગના પડકારોનો સામનો કરવામાં અસમર્થ બનાવી દીધું છે.
Brad Wheal has announced his retirement from professional cricket. Thanks for all your efforts in a Scotland shirt, and all the best for the future, Brad 💜 ➡️ https://t.co/m3i0CR394f https://t.co/lQugKpONwK— Cricket Scotland (@CricketScotland) October 16, 2026
તેમણે કહ્યું, "સ્કોટલેન્ડ માટે રમવાની તક મળવી એ મારા અને મારા પરિવાર માટે હંમેશા ખૂબ જ ખાસ રહ્યું છે. મને હંમેશા મારા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો ગર્વ રહેશે. મેં સ્કોટલેન્ડ માટે ચાર T20 વર્લ્ડ કપમાં રમ્યો અને તે દરમિયાન ઘણા યાદગાર અનુભવો થયા. મેં કેટલાક જીવનભરના મિત્રો બનાવ્યા. આવા અદ્ભુત ખેલાડીઓ સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કરવો એ એક એવી બાબત છે જેને હું સૌથી વધુ યાદ કરીશ." વ્હીલે વધુમાં તેના સાથી ખેલાડીઓ, કોચ અને સપોર્ટ સ્ટાફનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તેને તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી પર ગર્વ છે.
ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડના હેડ ઓફ પર્ફોર્મન્સએ વ્હીલની પ્રશંસા કરી
ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડના હેડ ઓફ પર્ફોર્મન્સ સ્ટીવ સ્નેલે બ્રેડ વ્હીલના યોગદાનની પ્રશંસા કરી. તેમણે ખાસ કરીને 2018 વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં વ્હીલના પ્રદર્શન અને બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સ્કોટલેન્ડની યાદગાર જીતની પ્રશંસા કરી. સ્ટીવ સ્નેલે કહ્યું, "બ્રેડે છેલ્લા એક દાયકામાં સ્કોટિશ ક્રિકેટમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સ્કોટલેન્ડની પ્રગતિમાં પણ તેમણે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. ચાર T20 વર્લ્ડ કપમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું એ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. બ્રેડ સતત વિશ્વના કેટલાક શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ સામે પોતાનું મૂલ્ય સાબિત કરે છે. 2018 વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં તેમનું પ્રદર્શન અને બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે યાદગાર જીતમાં તેમનું યોગદાન ફક્ત થોડા મુખ્ય ઉદાહરણો છે."