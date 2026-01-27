T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સ્કોટલેન્ડે ટીમની જાહેરાત કરી, 7 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમશે
સ્કોટલેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પોતાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Scotland Squad: સ્કોટલેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પોતાની ટીમ જાહેર કરી છે. તેઓ આ મોટી ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, પરંતુ બાંગ્લાદેશ બહાર થયા બાદ ICC દ્વારા તેમને સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. ભારત, પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા સહિતના દેશોએ પહેલાથી જ પોતાની ટીમ જાહેર કરી દીધી હતી. સ્કોટલેન્ડે હવે T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાના દેશનું નેતૃત્વ કરનાર 15 ખેલાડીઓની ટીમની જાહેરાત કરી છે.
સ્કોટલેન્ડ ટીમની જાહેરાત
સ્કોટલેન્ડ ક્રિકેટે તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમ વિશે ચાહકોને માહિતી આપી હતી. ટીમ રિચી બેરિંગ્ટનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશ કરશે. ટીમમાં પાકિસ્તાનમાં જન્મેલા ફાસ્ટ બોલર સફ્યાન શરીફનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે ટીમના સ્ટ્રાઈક બોલરોમાંનો એક છે. સ્કોટલેન્ડ ભાગ લે તેવી અપેક્ષા નહોતી, પરંતુ બાંગ્લાદેશે વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે ભારત આવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પરિણામે, ICCએ તેમની જગ્યાએ સ્કોટિશ ટીમનો સમાવેશ કર્યો. મોડી એન્ટ્રી છતાં, સ્કોટિશ ટીમ તૈયાર દેખાય છે.
સ્કોટલેન્ડની ટીમ: રિચી બેરિંગ્ટન (કેપ્ટન), ટોમ બ્રુસ, મેથ્યુ ક્રોસ, બ્રેડલી કરી, ઓલિવર ડેવિડસન, ક્રિસ ગ્રીવ્સ, જૈનુલ્લાહ ઇહસાન, માઈકલ જોન્સ, માઈકલ લીસ્ક, ફિનલે મેકક્રિથ, બ્રેન્ડન મેકમુલન, જ્યોર્જ મુન્સે, સફ્યાન શરીફ, માર્ક વોટ, બ્રેડલી વ્હીલ.
રિઝર્વ ખેલાડીઓ: જેસ્પર ડેવિડસન, જેક જાર્વિસ, મેકેન્ઝી જોન્સ, ક્રિસ મેકબ્રાઇડ, ચાર્લી ટીયર.
સ્કોટલેન્ડનો T20 વર્લ્ડ કપ શેડ્યૂલ
સ્કોટલેન્ડને ગ્રુપ C માં રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેઓ કોલકાતામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઇટાલી અને ઇંગ્લેન્ડ સામે તેમની પ્રથમ ત્રણ ગ્રુપ મેચ રમશે, ત્યારબાદ મુંબઈમાં નેપાળ. ગ્રુપની ટોચની બે ટીમો સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થશે. 2024 ની આવૃત્તિમાં, સ્કોટલેન્ડ નેટ રન રેટના આધારે સુપર 8 માં સ્થાન મેળવવામાં ચૂકી ગયું કારણ કે ઇંગ્લેન્ડ સામેની તેમની મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની નજીકની હાર થઈ હતી.
તમને જણાવી દઈએ કે, સ્કોટલેન્ડ છેલ્લા છ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ ચૂક્યું છે, જેમાં છેલ્લા ચાર આવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. સ્કોટલેન્ડ ગયા જુલાઈમાં ઇટાલી અને જર્સી સામે હાર્યા બાદ યુરોપિયન રિજનલ ક્વોલિફાયરમાં ક્વોલિફાય કરવામાં નિષ્ફળ ગયું. પરંતુ શનિવારે બાંગ્લાદેશે ભારતમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારે તેમને મુખ્ય ઇવેન્ટમાં મોડી એન્ટ્રી મળી છે.
