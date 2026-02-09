ઇટાલીને તેની પહેલી મેચમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, સ્કોટલેન્ડનો 73 રનથી વિજય
સ્કોટલેન્ડે ઇટાલીને 73 રનથી હરાવ્યું. ઇટાલીએ ટોસ જીતીને સ્કોટલેન્ડ સામે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
Published : February 9, 2026 at 4:03 PM IST
Scotland Vs Italy: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 9 ફેબ્રુઆરીએ સ્કોટલેન્ડ અને ઇટાલી વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો. કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ઇટાલીનો મોટો પરાજય થયો હતો. ઇટાલીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા સ્કોટલેન્ડે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 207 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ઇટાલી 16.4 ઓવરમાં 134 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. સ્કોટલેન્ડ તરફથી માઈકલ લીસ્કે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી હતી.
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા સ્કોટલેન્ડની શરૂઆત આશાસ્પદ રહી. ઓપનર જ્યોર્જ મુન્સી અને માઈકલ જોન્સે માત્ર 13 ઓવરમાં 115 રન બનાવ્યા. જ્યોર્જ મુન્સી અડધી સદી ફટકારીને આઉટ થયા અને મુન્સીએ 84 રન બનાવ્યા. ઇટાલીને 14મી ઓવરમાં પહેલી સફળતા મળી, જેમાં માઈકલ જોન્સ 37 રન બનાવીને આઉટ થયા. ઇટાલી ફક્ત ચાર વિકેટ જ મેળવી શક્યું. કેપ્ટન વેન મેડસેન ચોથી ઓવરમાં મેદાન છોડીને ગયા પછી, ઇટાલીની ટીમ દબાણમાં આવી ગઈ.
સ્કોટલેન્ડના વિશાળ સ્કોરનો પીછો કરતા, ઇટાલીની શરૂઆત નબળી રહી. ટીમે 40 રનની અંદર ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ હેરી માનેન્ટી અને બેન માનેન્ટીએ ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને ટીમને 100 રનની પાર પહોંચાડી. જોકે, આ ભાગીદારી તૂટી ગયા પછી, ઇટાલીની બેટિંગ નોંધપાત્ર રીતે નબળી પડી ગઈ, અને તેઓ 17મી ઓવરમાં 134 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા. બેન માનેન્ટીએ 31 બોલમાં 52 રનની ઇનિંગ્સ રમી.
બંને ટીમની પ્લેઇંગ-11
સ્કોટલેન્ડ: જ્યોર્જ મુન્સી, માઇકલ જોન્સ, બ્રાન્ડન મેકમુલન, રિચી બેરિંગ્ટન (કેપ્ટન), ટોમ બ્રુસ, મેથ્યુ ક્રોસ (વિકેટકીપર), માર્ક વોટ, માઇકલ લીસ્ક, ઓલિવર ડેવિડસન, બ્રેડ વ્હીલ, બ્રેડ કરી.
ઇટાલી: જસ્ટિન મોસ્કા, એન્થોની મોસ્કા, જેજે સ્મટ્સ, વેઇન મેડસેન (કેપ્ટન), હેરી મેન્ટી, બેન મેન્ટી, ગિયાન મીડ (વિકેટકીપર), ગ્રાન્ટ સ્ટુઅર્ટ, ક્રિશન કાલુગામેગે, અલી હસન, થોમસ ડ્રેકા.
