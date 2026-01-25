T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવા અંગે સ્કોટલેન્ડ બોર્ડનું મોટું નિવેદન, ICC અને જય શાહનો આભાર માન્યો
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ T20 વર્લ્ડ કપમાં તેમના સ્થાને સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ કર્યો છે.
Published : January 25, 2026 at 1:32 PM IST
T20 WORLD CUP 2026: બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. ICC એ ટુર્નામેન્ટ માટે તેમના સ્થાને ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ કર્યો છે. ICC ના ચેરમેન જય શાહે દુબઈમાં એક બેઠક દરમિયાન આ નિર્ણય લીધો. ICC એ આ માહિતી તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર શેર કરી. ગુરુવારે ICC દ્વારા આપવામાં આવેલી 24 કલાકની સમયમર્યાદા છતાં, બાંગ્લાદેશ સરકારે ભારતમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો, જેના કારણે ICC ને આ પગલું ભરવાની ફરજ પડી.
સ્કોટલેન્ડના CEO એ આમંત્રણ સ્વીકાર્યું
ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે એન્ટ્રી મળ્યા બાદ, ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે હવે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે જણાવ્યું હતું કે આઈસીસીએ તેમની પુરુષ ટીમને આગામી ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. બોર્ડે પણ પુષ્ટિ આપી છે કે તેઓએ આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે. ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડના સીઈઓ ટ્રુડી લિન્ડબ્લેડે કહ્યું, "આજે સવારે (24 જાન્યુઆરી), મને આઈસીસી તરફથી એક પત્ર મળ્યો જેમાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું અમારી પુરુષ ટીમ પુરુષોના ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે, અને અમે સ્વીકારી લીધું છે."
Our men's squad are heading to India... ✈️ 🇮🇳 🏆https://t.co/SHqaos2bCz #FollowScotland #ChooseCricket pic.twitter.com/HPgfF9Grf7— Cricket Scotland (@CricketScotland) January 24, 2026
સ્કોટલેન્ડ બોર્ડના ચેરમેને ICCનો આભાર માન્યો
ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડના ચેરમેન વિલ્ફ વોલ્શે કહ્યું, "આજે સવારે મને આઈસીસીના ચેરમેન જય શાહનો ફોન આવ્યો જેમાં પુષ્ટિ મળી કે સ્કોટલેન્ડને આઈસીસી મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે આમંત્રણ મળશે. હું મારી ટીમ વતી તેને સ્વીકારીને ખુશ છું, જે જવા માટે તૈયાર છે. અમે આ તક માટે આઈસીસીનો આભાર માનીએ છીએ." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "આ આમંત્રણ માટે અમે આઈસીસીના આભારી છીએ."
A look at the groups for the upcoming Men's #T20WorldCup that commences on February 7 👀— ICC (@ICC) January 25, 2026
More 📲 https://t.co/IojRKHMmt3 pic.twitter.com/fU42FYrdKy
સ્કોટલેન્ડની ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 રમશે
સ્કોટલેન્ડના ખેલાડીઓ માટે લાખો ચાહકોની સામે વૈશ્વિક મંચ પર રમવા અને સ્પર્ધા કરવાની આ એક સુવર્ણ તક છે. અમે એ પણ સ્વીકારીએ છીએ કે આ તક મુશ્કેલ અને અનોખા સંજોગોને કારણે ઊભી થઈ છે. અમારા ખેલાડીઓ આ ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે. સ્કોટલેન્ડના ખેલાડીઓ આગામી પ્રવાસની તૈયારી માટે ઘણા અઠવાડિયાથી તાલીમ લઈ રહ્યા છે અને હવે તેઓ ટૂંક સમયમાં ભારત આવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે જેથી તેઓ વાતાવરણને અનુકૂલન કરી શકે, રમત માટે તૈયાર થઈ શકે અને એક શાનદાર ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં યોગદાન આપી શકે.
સ્કોટલેન્ડ ગ્રુપ C માં રમશે
બાંગ્લાદેશને બદલ્યા પછી, સ્કોટલેન્ડ હવે ગ્રુપ C માં ઈંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઇટાલી અને નેપાળ સાથે જોડાશે. તેનો પહેલો મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે થશે.
