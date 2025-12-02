ETV Bharat / sports

જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન, ગુજરાત માટે બે ટીમોની થશે પસંદગી

ગુજરાતની ટીમમાંથી કર્ણાટકમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ ચૂકેલી રાષ્ટ્રીય ખેલાડી અંકિતા અને એકતાએ પોતાના પ્રતિભાવો ETV ભારત સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા.

જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની ઓપન કેટેગરીની મહિલાઓ માટેની કબડ્ડી સ્પર્ધાનો આયોજન થયું છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લાની કુલ 13 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. સૌરાષ્ટ્ર કક્ષાએથી રાજ્ય કક્ષાએ અહીંથી બે ટીમોની પસંદગી કરવામાં આવશે, જે રાજ્ય કક્ષાએ રમીને ત્યાંથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ટીમની પસંદગી થવા માટે ઝોન કબડ્ડી સ્પર્ધા મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

13 ટીમો વચ્ચે સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

જૂનાગઢ સરદાર પટેલ રમતગમત કેન્દ્ર ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના કુલ 11 જિલ્લાની 13 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. ઓપન મહિલા કેટેગરીમાં પોરબંદર શહેર જિલ્લા અને ગ્રામ્ય તેમજ દ્વારકાની ટીમોએ કબડ્ડી સ્પર્ધામાં પોતાની દાવેદારી નોંધાવી હતી, પરંતુ તેઓની ટીમ આ સ્પર્ધામાં સામેલ થઈ ન હતી જેને કારણે 11 જિલ્લા અને મહાનગરની 13 ટીમો વચ્ચે આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

અહીંથી સૌરાષ્ટ્ર કક્ષાની બે ટીમની પસંદગી થનાર છે, જે રાજ્ય કક્ષાએ આયોજિત થનાર સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે અહીંથી ગુજરાતની રાજ્ય કક્ષાની ઓપન કેટેગરીની મહિલા કબડ્ડી ટીમની પસંદગી થશે જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આયોજિત કબડ્ડીની સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે.

જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

મહિલા ખેલાડીઓએ આપ્યો તેમનો પ્રતિભાવ

ગુજરાતની ટીમમાંથી કર્ણાટકમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ ચૂકેલી રાષ્ટ્રીય ખેલાડી અંકિતા અને એકતાએ પોતાના પ્રતિભાવો ETV ભારત સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. ગામડાની મહિલા ખેલાડીઓ પ્રતિભાથી સંપન્ન હોય છે શારીરિક રીતે પણ તે ખૂબ ખડતલ જોવા મળે છે, જેથી ગામડાની મહિલાઓ ખેલાડીઓ જેવી રમતમાં ખૂબ સારું યોગદાન આપી શકે છે પરંતુ છેવાડાના ગામ હોવાને કારણે આ મહિલા ખેલાડીઓને જે તે રમતને લઈને કોઈ પૂરતું જ્ઞાન કે તાલીમ મળતી નથી, પરંતુ તેમને જિલ્લા કે રાજ્ય સ્તરે કોઈ પ્રતિનિધિત્વ ન મળતું હોવાથી તેઓ રમતગમતના મેદાનથી દૂર રહી છે.

જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

પાછલા કેટલાક સમયથી ગામડામાં રહેતી મહિલા ખેલાડીઓ પણ હવે પોતાની જાતને રમતમાં અન્ય શહેરોની મહીલા ખેલાડીઓની માફક જ એકદમ દમ ખમ સાથે મેદાનમાં ઉતરીને મેચ જીતી રહી છે, જેની પાછળ આવા રમત-ગમતના વિવિધ આયોજનો મદદગાર સાબિત થઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જૂનાગઢ માટે ગૌરવની ક્ષણ, કર્મવીર સિંહ જાડેજા હિસાર ખાતે રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં લેશે ભાગ
  2. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની ગુજરાતને મળતા, જુનાગઢના ખેલાડીઓએ ખુશી વ્યક્ત કરી

TAGGED:

SAURASHTRA ZONE WOMENS KABADDI
SPORTS NEWS
JUNAGADH NEWS
WOMENS KABADDI COMPETITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.