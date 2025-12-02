જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન, ગુજરાત માટે બે ટીમોની થશે પસંદગી
જૂનાગઢ: સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની ઓપન કેટેગરીની મહિલાઓ માટેની કબડ્ડી સ્પર્ધાનો આયોજન થયું છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લાની કુલ 13 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. સૌરાષ્ટ્ર કક્ષાએથી રાજ્ય કક્ષાએ અહીંથી બે ટીમોની પસંદગી કરવામાં આવશે, જે રાજ્ય કક્ષાએ રમીને ત્યાંથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ટીમની પસંદગી થવા માટે ઝોન કબડ્ડી સ્પર્ધા મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
13 ટીમો વચ્ચે સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું
જૂનાગઢ સરદાર પટેલ રમતગમત કેન્દ્ર ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના કુલ 11 જિલ્લાની 13 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. ઓપન મહિલા કેટેગરીમાં પોરબંદર શહેર જિલ્લા અને ગ્રામ્ય તેમજ દ્વારકાની ટીમોએ કબડ્ડી સ્પર્ધામાં પોતાની દાવેદારી નોંધાવી હતી, પરંતુ તેઓની ટીમ આ સ્પર્ધામાં સામેલ થઈ ન હતી જેને કારણે 11 જિલ્લા અને મહાનગરની 13 ટીમો વચ્ચે આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
અહીંથી સૌરાષ્ટ્ર કક્ષાની બે ટીમની પસંદગી થનાર છે, જે રાજ્ય કક્ષાએ આયોજિત થનાર સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે અહીંથી ગુજરાતની રાજ્ય કક્ષાની ઓપન કેટેગરીની મહિલા કબડ્ડી ટીમની પસંદગી થશે જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આયોજિત કબડ્ડીની સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે.
મહિલા ખેલાડીઓએ આપ્યો તેમનો પ્રતિભાવ
ગુજરાતની ટીમમાંથી કર્ણાટકમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ ચૂકેલી રાષ્ટ્રીય ખેલાડી અંકિતા અને એકતાએ પોતાના પ્રતિભાવો ETV ભારત સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. ગામડાની મહિલા ખેલાડીઓ પ્રતિભાથી સંપન્ન હોય છે શારીરિક રીતે પણ તે ખૂબ ખડતલ જોવા મળે છે, જેથી ગામડાની મહિલાઓ ખેલાડીઓ જેવી રમતમાં ખૂબ સારું યોગદાન આપી શકે છે પરંતુ છેવાડાના ગામ હોવાને કારણે આ મહિલા ખેલાડીઓને જે તે રમતને લઈને કોઈ પૂરતું જ્ઞાન કે તાલીમ મળતી નથી, પરંતુ તેમને જિલ્લા કે રાજ્ય સ્તરે કોઈ પ્રતિનિધિત્વ ન મળતું હોવાથી તેઓ રમતગમતના મેદાનથી દૂર રહી છે.
પાછલા કેટલાક સમયથી ગામડામાં રહેતી મહિલા ખેલાડીઓ પણ હવે પોતાની જાતને રમતમાં અન્ય શહેરોની મહીલા ખેલાડીઓની માફક જ એકદમ દમ ખમ સાથે મેદાનમાં ઉતરીને મેચ જીતી રહી છે, જેની પાછળ આવા રમત-ગમતના વિવિધ આયોજનો મદદગાર સાબિત થઈ રહ્યા છે.
