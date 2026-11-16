સૌરાષ્ટ્રે હરિયાણા 6 વિકેટેથી હરાવ્યું, જયદેવ ઉનડકટ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY: સૌરાષ્ટ્ર અને હરિયાણા વચ્ચે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની મેચ 16 નવેમ્બર 2026ના રોજ રમાઈ હતી.
Published : November 16, 2026 at 8:02 PM IST
SAURASHTRA VS HARYANA: સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીના એલિટ ગ્રુપ B ના એક મહત્વપૂર્ણ મુકાબલામાં સૌરાષ્ટ્રે શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કરતા હરિયાણા સામે 6 વિકેટે આસાન જીત મેળવી છે. ઈન્દોરના ધ ડેલી કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં સૌરાષ્ટ્રના બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ કરીને હરિયાણાને મોટો સ્કોર કરતા અટકાવ્યું હતું, ત્યારબાદ વિશ્વરાજ જાડેજાની તોફાની બેટિંગે ટીમને જીત અપાવી હતી.
જૂનાગઢના પાર્થ ભૂતની ઘાતક બોલિંગ
મેચમાં હરિયાણાના કેપ્ટન અંકિત કુમારે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જે ખોટો સાબિત થયો હતો. સૌરાષ્ટ્રના કેપ્ટન જયદેવ ઉનડકટ અને જૂનાગઢના પાર્થ ભૂતની ઘાતક બોલિંગ સામે હરિયાણાના બેટ્સમેનો લાચાર જોવા મળ્યા હતા. હરિયાણા તરફથી માત્ર વિકેટકીપર બેટ્સમેન યશવર્ધન દલાલે એક છેડો સાચવી રાખ્યો હતો અને 54 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી અણનમ 65 રન બનાવ્યા હતા.
Saurashtra Won by 6 Wicket(s) #SAUvHAR #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/ugQPPxFF4D— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 16, 2026
અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ક્રિઝ પર ટકી શક્યો ન હતો અને રાહુલ તેવટિયા 14 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. અંતે હરિયાણાની ટીમ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 9 વિકેટના નુકસાને માત્ર 118 રન જ બનાવી શકી હતી. સૌરાષ્ટ્ર તરફથી પાર્થ ભૂતે 4 ઓવરમાં માત્ર 13 રન આપી 2 વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે જયદેવ ઉનડકટે 19 રનમાં 2 અને ચેતન સાકરિયાએ 2 વિકેટ લીધી હતી.
જયદેવ ઉનડકટ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'
119 રનના સામાન્ય લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી સૌરાષ્ટ્રની ટીમે શરૂઆતથી જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. ઓપનર વિશ્વરાજ જાડેજાએ માત્ર 23 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 4 ગગનચુંબી છગ્ગા સાથે 46 રનની ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી મેચને એકતરફી બનાવી દીધી હતી. હાર્વિક દેસાઈએ પણ 24 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. વચ્ચેની ઓવરોમાં હરિયાણાના અનુભવી સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલે 27 રનમાં 3 વિકેટ ઝડપીને મેચમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પ્રેરક માંકડ અણનમ 28 અને રુચિત આહીરે અણનમ 21 કોઈ પણ જોખમ લીધા વિના 13.5 ઓવરમાં 4 વિકેટે 119 રન બનાવી સૌરાષ્ટ્રને જીત અપાવી હતી. શાનદાર બોલિંગ બદલ જયદેવ ઉનડકટને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
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