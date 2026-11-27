વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફી 2026-27 અંડર-16માં સૌરાષ્ટ્રની જીત, બિહારને 1 ઇનિંગ અને 1 રનથી હરાવ્યું
વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફી 2026-27 (અંડર-16) મલ્ટી-ડે ટુર્નામેન્ટ મેચ 25 થી 27 નવેમ્બર 2026 દરમિયાન વડોદરા ખાતે સૌરાષ્ટ્ર અને બિહાર વચ્ચે રમાઈ હતી.
Published : November 27, 2026 at 8:36 PM IST
Vijay Merchant Trophy 2026-27: મેચની શરૂઆતમાં સૌરાષ્ટ્રના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો સાહસિક નિર્ણય લીધો હતો, જે મેચના અંત સુધી એકદમ સાચો સાબિત થયો. સૌરાષ્ટ્રની ઘાતક બોલિંગ સામે બિહારના બેટ્સમેનો શરૂઆતથી જ દબાણમાં જોવા મળ્યા હતા. બિહારની આખી ટીમ માત્ર 119 રનના સામાન્ય સ્કોર પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. બિહાર તરફથી એકમાત્ર સ્વર્ણમોલે લડાયક બેટિંગ કરતા અણનમ 46 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ઉત્તમ ભારદ્વાજે 26 અને અગસ્ત્ય કુમારે 13 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.
અંશ મુંગપરાનો તરખાટ
સૌરાષ્ટ્રની જીતનો પાયો નાખવામાં બોલર અંશ મુંગપરાનો સૌથી મોટો ફાળો રહ્યો. અંશે પોતાની 15 ઓવરના સ્પેલમાં 4 મેડન ઓવર ફેંકીને માત્ર 55 રન આપ્યા અને બિહારની 7 મહત્વની વિકેટો ઝડપીને તરખાટ મચાવી દીધો હતો. તેને સાથ આપતા દર્શ ભૂપ્તાએ 2 વિકેટ અને લવ નિમાવતે 1 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી.
સૌરાષ્ટ્રની મજબૂત બેટિંગ અને વિશાળ લીડ
બિહારને સસ્તામાં સમેટ્યા બાદ બેટિંગમાં ઉતરેલી સૌરાષ્ટ્રની ટીમે ખૂબ જ ધીરજપૂર્વક અને જવાબદારીથી બેટિંગ કરી હતી. સૌરાષ્ટ્રે 108.1 ઓવર રમીને 323 રનનો વિશાળ સ્કોર ખડક્યો હતો. સૌરાષ્ટ્ર તરફથી કાવ્યા પટેલે શાનદાર 68 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તેને ખિલન લોરિયાએ 58 રન અને દિશાંત સાનિયારાએ 46 રન બનાવીને મજબૂત સાથ આપ્યો હતો. બિહાર તરફથી બોલિંગમાં અયાન ઝાકીએ 32 ઓવરમાં 10 મેડન સાથે 65 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે એમડી સમીરે 31 ઓવરમાં 6 મેડન સાથે 98 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી. પ્રથમ ઇનિંગના અંતે સૌરાષ્ટ્રને 204 રનની જંગી લીડ મળી હતી.
બિહારનો બીજો દાવ
બીજા દાવમાં 204 રનના મોટા દેવા સાથે મેદાનમાં ઉતરેલી બિહારની ટીમે મેચ બચાવવા માટે પૂરી તાકાત લગાવી દીધી હતી. બિહારની ટીમ 108.5 ઓવર સુધી મેદાન પર ટકી રહી, પરંતુ 203 રનના સ્કોર પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. બિહાર માટે સ્વર્ણમોલે બીજા દાવમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 52 રન બનાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત રમણે 37 અને રિષિતે 36 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.
લવ નિમાવતની ઘાતક બોલિંગ
બીજા દાવમાં સૌરાષ્ટ્ર તરફથી લવ નિમાવતે અત્યંત કરકસરયુક્ત અને ઘાતક બોલિંગ કરી હતી. લવે 25.5 ઓવરમાં 11 મેડન ઓવર ફેંકીને માત્ર 38 રન આપ્યા અને 4 વિકેટ ઝડપીને બિહારની કમર તોડી નાખી હતી. દર્શ ભૂપ્તા અને હેત્રંગાણીએ પણ 2-2 વિકેટ લઈને જીત પર મહોર મારી હતી. આમ, બિહારની ટીમ માત્ર 1 રનથી પાછળ રહી ગઈ અને સૌરાષ્ટ્રે એક ઇનિંગ અને 1 રનથી ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી.
સૌરાષ્ટ્રની ટીમ: કાવ્ય પટેલ (કેપ્ટન અને વિકેટ કીપર), ખીલન લોરિયા, નિયાંશુ યાદવ, સમર્થ નાગાંધી, દિશાંત સાનિયારા, મંત્ર ગુરનાની, લવ નિમાવત, અંશ મુંગપરા, જશ ગઢિયા, હેત્રંગાણી, દર્શ ભુપ્તા.
બિહારની ટીમ: ઉત્તમ ભારદ્વાજ (કેપ્ટન), સૂરજ કુમાર, ઋષિત, આકાશ દેવ, સ્વર્ણમોલ, વિકેટ કીપર, નમન કુમાર સિંહ, અગસ્ત્ય કુમાર, અર્ણવ તિવારી, રમણ, એમડી સમીર, અયાન ઝકી.
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