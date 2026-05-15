IPL 2026 વચ્ચે નવી T20 લીગની જાહેરાત, યુવરાજ સિંહને મળી મોટી જવાબદારી
સાઉદી અરેબિયાએ 2026 ની IPL સીઝન વચ્ચે એક નવી ક્રિકેટ લીગની જાહેરાત કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં વિશ્વભરના ટોચના ખેલાડીઓ ભાગ લેશે.
Published : May 15, 2026 at 2:36 PM IST
NEW CRICKET LEAGUE: વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકો હાલમાં IPL 2026 માં મગ્ન છે. તે વિશ્વની સૌથી મોટી ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટ લીગ છે, જે કરોડો રૂપિયાની આવક ઉત્પન્ન કરે છે. IPL ની સફળતા બાદ, વિવિધ દેશોએ પોતપોતાની લીગ શરૂ કરી - જેમાંથી કેટલીક ખૂબ જ સફળ સાબિત થઈ છે. હવે, ચાલી રહેલી IPL 2026 વચ્ચે, એક નવી T20 લીગ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. એવી અટકળો છે કે ઘણા ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો પણ આ લીગમાં ભાગ લે તેવી શક્યતા છે.
નવી લીગની જાહેરાત
સાઉદી અરેબિયા હવે ક્રિકેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. 14 મેના રોજ, સાઉદી અરેબિયન ક્રિકેટ ફેડરેશન (SACF) એ એક નવી T20 લીગ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી. આ ખાસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું નામ 'ડ્યુન્સ T20 લીગ' રાખવામાં આવ્યું છે.
Saudi Arabia is set to host its first franchise league later this year, with the Dunes League T20 due to launch in October.— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) May 14, 2026
The league is expected to feature players who have recently retired from international cricket but remain active on the franchise circuit
આ ટુર્નામેન્ટ ક્યારે શરૂ થશે?
સાઉદી અરેબિયામાં આ ક્રિકેટ લીગ ઓક્ટોબરમાં યોજાવાની શક્યતા છે. 2026 કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ અને કેનેડા સુપર 60 ના સમાપન પછી આ ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરવાની યોજના ચાલી રહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, T20 ક્રિકેટ રમતા ઘણા ખેલાડીઓ ઉપલબ્ધ છે.
ડ્યુન્સ ટી20 લીગમાં કેટલી ટીમો ભાગ લેશે?
ડ્યુન્સ ટી20 લીગમાં કુલ છ ટીમો ભાગ લેશે, અને બધી મેચો પશ્ચિમ સાઉદી અરેબિયામાં યોજાશે. એવું અહેવાલ છે કે લીગમાં ભાગ લેનારા ટોચના ખેલાડીઓને $100,000 USD સુધી મળશે, અને ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ ટુર્નામેન્ટમાં રમવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
South Asian Network Ltd, in partnership with Unique Sports Group, Prolithic Talent Agency and the Saudi Arabian Cricket Federation, is proud to announce the launch of the Dunes T20 League in Saudi Arabia, set to launch in October 2026 with legends of the international game set to… pic.twitter.com/RYqZ4pAK9a— Dunes League T20 (@TheDLT20) May 14, 2026
યુવરાજ સિંહને મળી મોટી જવાબદારી
યુવરાજ સિંહને ડ્યુન્સ T20 લીગમાં એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેઓ લીગના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે સેવા આપવા માટે તૈયાર છે. યુવરાજની ગણતરી ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી લોકપ્રિય ખેલાડીઓમાં થાય છે, અને તેમની સંડોવણી આ ક્રિકેટ લીગ તરફ મોટી સંખ્યામાં ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચશે તેવી અપેક્ષા છે.
શું ભારતીય ખેલાડીઓને તક મળશે?
BCCI કોઈપણ સક્રિય આંતરરાષ્ટ્રીય કે સ્થાનિક ક્રિકેટરને IPL સિવાયની ક્રિકેટ લીગમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપતું નથી. જોકે, ભારતીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલા ખેલાડીઓ વિશ્વભરની T20 લીગમાં રમવા માટે સ્વતંત્ર છે. દિનેશ કાર્તિક અગાઉ SA20 માં રમી ચૂક્યો છે, જ્યારે આર. અશ્વિન હવે ETPL માં રમતા જોવા મળશે. પરિણામે, કેટલાક ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો પણ ડ્યુન્સ T20 લીગમાં ભાગ લઈ શકે છે.
