સાત્વિક-ચિરાગે રચ્યો ઇતિહાસ, ફાઇનલમાં ચીની જોડીને હરાવી પ્રથમ વખત ચાઇના માસ્ટર્સનો ખિતાબ જીત્યો
સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીની જોડીએ ચાઇના માસ્ટર્સની ફાઇનલમાં ચીની જોડી હી જીતિંગ અને રેન ઝિયાંગ્યુને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું.
Published : September 6, 2026 at 5:07 PM IST
ભારતની સ્ટાર મેન્સ ડબલ્સ જોડી, સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીએ આખરે ચાઇના માસ્ટર્સનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. સુપર 750 ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં, ભારતીય જોડીએ ચીનના ઘરઆંગણાના ફેવરિટ ખેલાડીઓ, હી જિતિંગ અને રેન ઝિયાંગ્યુને ત્રણ ગેમ સુધી ચાલેલા મુકાબલામાં હરાવ્યા હતા. સાત્વિક અને ચિરાગે આ મુકાબલો 11-21, 21-13, 21-17 થી જીત્યો હતો. આ જીત સાથે, ભારતીય જોડીએ આ ટુર્નામેન્ટમાં તેમની અગાઉની બે ફાઇનલની નિરાશાને પણ પાછળ છોડી દીધી.
2023 અને 2025માં રનર્સ-અપ
ચાઇના માસ્ટર્સ લાંબા સમયથી સાત્વિક અને ચિરાગ માટે એક પડકારજનક ટુર્નામેન્ટ રહી હતી. ભારતીય જોડી 2023 અને 2025માં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી પરંતુ બંને વખત રનર્સ-અપ સ્થાનથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો. આ વખતે પણ ફાઇનલમાં તેમનો સામનો ચીની ઘરઆંગણાની જોડી સાથે થયો હતો, પરંતુ સાત્વિક અને ચિરાગે ટાઇટલ સુરક્ષિત કરવાના દબાણ હેઠળ શાનદાર વાપસી કરી હતી. ચીનની ધરતી પર આ વિજય ભારતીય જોડી માટે એક ખાસ સિદ્ધિ છે.
SATWIK & CHIRAG CREATES HISTORY! 🤯— The Khel India (@TheKhelIndia) September 6, 2026
- First Indian Players to win the China Masters
WELL DONE BOYS!!!! 💪🔥
[🎥 - @BadmintonMedia1 ] pic.twitter.com/DHrGiWLApF
પહેલી ગેમમાં પાછળ રહીને, પછી મેચનું પાસું ફેરવી દીધું
ફાઇનલમાં હી જિટિંગ અને રેન ઝિયાંગ્યુએ આક્રમક શરૂઆત કરી. ચીની જોડીએ શરૂઆતની ગેમમાં સાત્વિક અને ચિરાગને ઘણી તકો આપી ન હતી, અને 21-11થી જીત મેળવી હતી. પહેલી ગેમમાં પાછળ પડ્યા પછી, ભારતીય જોડીએ બીજી ગેમમાં પોતાનું રમતનું સ્તર ઊંચું કર્યું. વધુ સારા સંકલન અને રણનીતિક કુશળતા સાથે રમતા, સાત્વિક અને ચિરાગે ચીની જોડી પર દબાણ બનાવ્યું. આનો ફાયદો થયો, અને તેઓએ બીજી ગેમ 21-13થી જીતીને મેચ 1-1થી બરાબર કરી દીધી.
નિર્ણાયક રમતમાં ચેમ્પિયનશિપ ફોર્મ દર્શાવ્યું
ત્રીજી રમતમાં સ્પર્ધા ખૂબ જ મજબૂત રહી, પરંતુ ભારતીય જોડીએ નિર્ણાયક ક્ષણો દરમિયાન પોતાનું સંયમ જાળવી રાખ્યું. સાત્વિક અને ચિરાગે દબાણને અસરકારક રીતે સંભાળ્યું અને ત્રીજી રમત 21-17 થી જીતી. ત્રીજી રમત જીતીને, ભારતીય જોડીએ ચાઇના માસ્ટર્સનો ખિતાબ પણ સુરક્ષિત કર્યો. આમ, 2023 અને 2025 ની ફાઇનલમાં હારનો સામનો કર્યા પછી, સાત્વિક અને ચિરાગે આખરે ટુર્નામેન્ટ ટ્રોફી પર કબજો કર્યો.
સીઝનનું બીજું BWF વર્લ્ડ ટૂર ટાઇટલ
ચાઇના માસ્ટર્સનો વિજય સાત્વિક અને ચિરાગ માટે સીઝનનું બીજું BWF વર્લ્ડ ટૂર ટાઇટલ છે; ભારતીય જોડીએ અગાઉ સિંગાપોર ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું. આ ચાઇના માસ્ટર્સનો વિજય એક નિર્ણાયક સમયે આવ્યો છે, જ્યારે આગામી એશિયન ગેમ્સનો પડકાર ક્ષિતિજ પર છે. આમ, ચીનની ધરતી પર સુપર 750 ટાઇટલ જીતવું એ સાત્વિક અને ચિરાગના આત્મવિશ્વાસને વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ ગણી શકાય.
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