BCCIએ સાઈ સુદર્શનના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત કરી, ટીમમાં ધાકડ ખેલાડીની એન્ટ્રી
15 ઓગસ્ટથી શ્રીલંકા સામે શરૂ થનારી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી સાઈ સુદર્શન બહાર થઈ ગયો છે, જેના સ્થાને સરફરાઝ ખાનની વાપસી થઈ છે.
Published : August 10, 2026 at 1:05 PM IST
IND VS SL: ભારતીય ટીમ 15 ઓગસ્ટથી શ્રીલંકામાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે, જેના માટે BCCI એ પહેલાથી જ ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. ફિટનેસને આધીન પસંદગી કરાયેલા બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શનને 8 ઓગસ્ટે સંપૂર્ણ ફિટ ન હોવાથી ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. BCCI એ હવે તેમના સ્થાને નવા ખેલાડીની જાહેરાત કરી છે, લાંબા વિરામ બાદ સરફરાઝ ખાન ભારતીય ટીમમાં પરત ફર્યો છે. સરફરાઝે નવેમ્બર 2024 માં પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. BCCI દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, ગાલેમાં શરૂ થનારી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ પહેલા સરફરાઝ ખાન ભારતીય ટીમમાં જોડાશે.
શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સાઈ સુદર્શનના સ્થાને ટીમમાં સામેલ થયેલા સરફરાઝ ખાન વિશે વાત કરીએ તો, તેણે નવેમ્બર 2024 માં ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન પોતાની છેલ્લી મેચ રમી હતી. ત્યારથી, તેને રમવાની તક મળી નથી. અત્યાર સુધીની તેની ટેસ્ટ કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો, સરફરાઝે 6 મેચોમાં 11 ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરી છે, જેમાં 37.1 ની સરેરાશથી 371 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે ત્રણ અડધી સદી અને એક સદી નોંધાવી છે.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
Details 🔽 #TeamIndia https://t.co/lF6h8jabZd pic.twitter.com/Dk0C4HI37p
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમમાં સરફરાઝ ખાનના સમાવેશની જાહેરાત કરતી વખતે, BCCI એ સાઈ સુદર્શનની ફિટનેસ અંગે અપડેટ પણ આપ્યું હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તે હાલમાં બેંગલુરુમાં BCCI ના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં છે, તેના જમણા અંગૂઠામાં તણાવની પ્રતિક્રિયામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે; તેણે નોંધપાત્ર સુધારો દર્શાવ્યો છે અને તે ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. તબીબી ટીમ તેની રિકવરી પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે.
ભારત vs શ્રીલંકા: બે ટેસ્ટ મેચનું શેડ્યૂલ
ભારતીય ટીમ શ્રેણી પહેલા 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં ચાર દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાશે, ત્યારબાદ બીજી ટેસ્ટ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોના SSC ખાતે શરૂ થશે.
શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સરફરાઝ ખાન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, આકિબ નબી, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બરાર, દેવદત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.
આ પણ વાંચો: