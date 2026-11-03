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'દરરોજ સવારે હું પોતાને પૂછું છું કે હું આટલી મહેનત કેમ કરું છું', ભારતીય ટીમમાં પસંદગી ન થવા બદલ સ્ટાર ખેલાડીનું છલકાયું દર્દ

SARFARAZ KHAN EMOTION: સરફરાઝ ખાને ટીમ ઈન્ડિયામાં ફરી તક ન મળવા અંગે એક આશ્ચર્યજનક નિવેદન આપ્યું છે.

સરફરાઝ ખાન
સરફરાઝ ખાન (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2026 at 1:51 PM IST

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SARFARAZ KHAN EMOTION: ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર અને હાલમાં ભારતીય ટીમની બહાર રહેલા સરફરાઝ ખાને ફરી એકવાર ખુલ્લેઆમ પોતાની હતાશા વ્યક્ત કરી છે. રેલવે સામેની રણજી ટ્રોફી મેચના પ્રથમ દિવસની રમત બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા તેણે જણાવ્યું કે, ઘણીવાર સવારે ઉઠતી વખતે એવો વિચાર આવે છે કે, જ્યારે તેને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં તક જ નથી મળવાની, તો પછી આટલી સખત મહેનત શા માટે કરી રહ્યો છે?

સરફરાઝે કહ્યું કે, તે હજુ પણ દરરોજ સવારે 5:00 વાગ્યે ઉઠે છે અને પોતાની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી દિનચર્યાનું પાલન કરે છે. અગાઉ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો હોવા છતાં અને મુંબઈ માટે સતત રન બનાવતો હોવા છતાં, રાષ્ટ્રીય ટીમમાં તેની વાપસીની રાહ લાંબી થતી જઈ રહી છે.

સરફરાઝ ખાન
સરફરાઝ ખાન (IANS)

આગળ વધવાની પ્રેરણા તેને તેના પિતા પાસેથી મળે છે

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ (PTI) અનુસાર, સરફરાઝે જણાવ્યું છે કે, મુશ્કેલ સમયમાં અને નિરાશાના તબક્કાઓ દરમિયાન, તેના પિતા નૌશાદ ખાન તેની સૌથી મોટી તાકાત અને પ્રેરણાના સ્ત્રોત રહ્યા છે. સરફરાઝ કહે છે કે, જ્યારે પણ તેના મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય કે તેણે આટલી સખત મહેનત શા માટે કરવી જોઈએ, ત્યારે તે તેના પિતા તરફ જુએ છે, જેઓ પોતે પણ અત્યંત સખત મહેનત કરી રહ્યા છે અને તેનાથી તેને મેદાનમાં પાછા ફરવાની તથા તેમના માટે રન બનાવવાની પ્રેરણા મળે છે. પોતાની પ્રેક્ટિસની દિનચર્યા વિશે વાત કરતા તે જણાવે છે કે, જો કોઈ તેને મળવા માંગતું હોય, તો તેના ઘરે જવાની જરૂર નથી; તે સવારે 6:00 વાગ્યે આઝાદ મેદાન અથવા ક્રોસ મેદાન પર જઈ શકે છે, જ્યાં સરફરાઝ મળશે.

2024 માં ભારત માટે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું

ફેબ્રુઆરી 2024 માં ભારત માટે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરનાર સરફરાઝે પોતાની બધી છ ટેસ્ટ મેચ ઘરઆંગણે રમી છે. તેણે એક આશ્ચર્યજનક દાવો કરતા કહ્યું કે, તેને લાગે છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને ફક્ત ભારતીય હોમ પીચ પર જ શોધી રહ્યું છે, જોકે પસંદગીકારોએ તેને આ વાત સીધી રીતે કહી નથી.

વિદેશ પ્રવાસો પર તકો ન મળવા પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા, સરફરાઝે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસોને યાદ કર્યા, જ્યાં તેણે ઇન્ડિયા એ માટે રમતી વખતે પ્રેક્ટિસ મેચોમાં શાનદાર સદીઓ ફટકારી હતી. તેણે સ્પષ્ટતા કરી કે તે આ બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપતો નથી; તેનું કામ ફક્ત ક્રિકેટ રમવાનું છે. જો પસંદગીકારો તેને પસંદ કરે છે, તો તે દેશ માટે રમશે; નહીં તો, તે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવાનું અને ત્યાં રન બનાવવાનું ચાલુ રાખશે.

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SARFARAZ KHAN EMOTION
SARFARAZ KHAN ON TEAM INDIA
સરફરાઝ ખાનનું છલકાયું દર્દ
સરફરાઝ ખાનનું નિવેદન
સરફરાઝ ખાન

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