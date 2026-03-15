પાકિસ્તાનની જર્સીમાં વિતાવેલી દરેક ક્ષણ.... પાકિસ્તાનના ખેલાડીએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સરફરાઝ અહેમદે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : March 15, 2026 at 4:47 PM IST
SARFARAZ AHMED RETIREMENT: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સરફરાઝ અહેમદે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. સરફરાઝની ગણતરી પાકિસ્તાનના શ્રેષ્ઠ ખેલાડી અને કેપ્ટનોમાં થાય છે, જેમણે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમને બે ICC ટ્રોફી અપાવી છે. 2007 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરનાર, સરફરાઝે લગભગ બે દાયકા સુધી પાકિસ્તાન માટે રમ્યા બાદ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. તેમણે ડિસેમ્બર 2023 માં પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી.
સરફરાઝ અહેમદે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
સરફરાઝ અહેમદે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન દ્વારા નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. નિવેદનમાં, સરફરાઝે કહ્યું, "પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું એ મારા જીવનનું સૌથી મોટું સન્માન રહ્યું છે. 2006 માં અંડર-19 ટીમનું નેતૃત્વ કરવાથી લઈને 2017 માં ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતવા સુધી, પાકિસ્તાનની જર્સીમાં વિતાવેલી દરેક ક્ષણ ખાસ રહી છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "પાકિસ્તાનની કેપ્ટનશીપ મારા માટે એક સ્વપ્ન સાકાર થવા જેવું હતું. મેં હંમેશા નિર્ભય ક્રિકેટ રમવા અને એક સંયુક્ત ટીમ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. બાબર આઝમ, શાહીન આફ્રિદી, હસન અલી અને અન્ય ખેલાડીઓને મારી કેપ્ટનશીપ હેઠળ મેચ વિજેતા બનતા જોવું એ મારી સૌથી ગર્વની સિદ્ધિઓમાંની એક છે."
— Cricbuzz (@cricbuzz) March 15, 2026
Sarfaraz Ahmed, the former Pakistan captain who led them to the Champions Trophy title in 2017, has announced his retirement from international cricket.
Sarfaraz retires after representing Pakistan across 54 Tests, 117 ODIs and 61 T20Is
"હું પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડનો આભાર માનું છું કે તેમણે વર્ષોથી મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ હંમેશા મારા હૃદયની ખૂબ નજીક રહ્યું છે, અને હું આ રમતને દરેક શક્ય રીતે સમર્થન આપવાનું ચાલુ રાખીશ."
સરફરાઝ અહેમદની ક્રિકેટ કારકિર્દી
કરાચીમાં જન્મેલા સરફરાઝ અહેમદે રમતના ત્રણેય ફોર્મેટમાં પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. સરફરાઝે ભારત સામે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત વનડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) મેચ રમીને કરી હતી. પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી દરમિયાન, તેણે 54 ટેસ્ટ, 117 ODI અને 61 T20 મેચ રમી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે કુલ 6,164 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 6 સદી અને 35 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
