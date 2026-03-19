સંજુ સેમસનને CSKમાં મળી શકે છે મોટી જવાબદારી, ભૂતપૂર્વ ભારતીય દિગ્ગજ ખેલાડીએ આપ્યું મોટું નિવેદન
ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ક્રિકેટર અનિલ કુંબલેએ સંજુ સેમસન અંગે એક મોટી ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેમનું નિવેદન ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે.
Published : March 19, 2026 at 1:18 PM IST
ANIL KUMBLE ON SANJU SAMSON : 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની છાપ છોડ્યા પછી, સંજુ સેમસન હવે 2026 ના IPL માં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. સંજુ પહેલીવાર CSK વતી રમશે. સંજુ હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે; તેણે 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારતની છેલ્લી ત્રણ મેચોમાં અડધી સદી પણ ફટકારી હતી. હવે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ અનિલ કુંબલેએ સંજુ વિશે એક મોટી ભવિષ્યવાણી કરી છે.
અનિલ કુંબલેની મોટી ભવિષ્યવાણી
સંજુ સેમસન વિશે વાત કરતા, અનિલ કુંબલેએ ટિપ્પણી કરી, "મને લાગે છે કે આ ભૂમિકા સંજુ માટે એકદમ યોગ્ય છે; તે ઉપ-કેપ્ટનની જેમ આ જવાબદારીઓ નિભાવશે. તેણે લાંબા સમયથી રાજસ્થાનનું નેતૃત્વ કર્યું છે, તેથી નેતૃત્વની ભૂમિકા તેના માટે સ્વાભાવિક રીતે આવે છે - અને તે જ સીએસકે શોધી રહ્યું છે. ગયા વર્ષે, જ્યારે ઋતુરાજ ઘાયલ થયો હતો, ત્યારે એમએસ ધોનીને કેપ્ટનશીપ સંભાળવી પડી હતી; અને તે પહેલાં - જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજા કેપ્ટન હતા - એમએસ ધોની સીઝનના મધ્યમાં નેતૃત્વની ભૂમિકામાં પાછો ફર્યો હતો."
"I think that's the perfect role for Sanju, handling those responsibilities almost like a vice-captain. He has captained Rajasthan for a long period of time, so that leadership role comes naturally to him, and that's something CSK will be looking for. Last…
વિકેટકીપિંગના વિષય પર બોલતા, ધોનીએ કહ્યું, "જો સીઝન દરમિયાન કોઈ સમયે એમએસ ધોની સંજુને વિકેટકીપિંગની જવાબદારીઓ સોંપે તો મને આશ્ચર્ય થશે નહીં. તે નેતૃત્વ જૂથનો ભાગ રહેશે, અને જો ઋતુરાજ ઈજા અથવા અન્ય કોઈ કારણોસર અનુપલબ્ધ રહેશે, તો સંજુ એમએસ ધોનીના સ્થાને આ જવાબદારી સંભાળવા માટે આગળ આવશે."
અગાઉ રાજસ્થાનનું નેતૃત્વ કરી ચૂક્યો છે
સંજુ સેમસન અગાઉ રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી ચૂક્યો છે. ઘણી વખત, તેણે પોતાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રાજસ્થાનને પ્લેઓફમાં પહોંચાડ્યું છે. તેના નેતૃત્વ ઉપરાંત, સંજુએ તેના વ્યક્તિગત પ્રદર્શન દ્વારા પણ નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડ્યો હતો. પાછલી સીઝનમાં, તેણે રાજસ્થાન માટે 9 મેચમાં 35.62 ની સરેરાશથી 285 રન બનાવ્યા હતા. ઈજાને કારણે તે આખી સીઝન રમી શક્યો ન હતો. તેનાથી વિપરીત, 2024 IPL દરમિયાન, તેણે 16 મેચમાં 531 રન બનાવ્યા હતા.
