'આ તે ક્ષણ છે જેની હું રાહ જોઈ રહ્યો હતો' મેચવિનિંગ ઇનિંગ પછી સંજુ એ કરી દિલની વાત
સંજુ સેમસનની અણનમ 97 રનની ઇનિંગે ભારતને T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા સફળ રન ચેઝ સુધી પહોંચાડ્યું.
Published : March 2, 2026 at 4:20 PM IST
SANJU SAMSON ON ROHIT AND VIRAT: ટીમ ઈન્ડિયાનો એક ખેલાડી જેણે T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું ઓપનિંગ પોઝિશન ગુમાવ્યું હતું અને તેના સ્થાને ઈશાન કિશનને સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. તે પહેલા, શુભમન ગિલને કારણે તેને બેટિંગ પોઝિશન છોડવી પડી હતી. પરંતુ રવિવાર, 1 માર્ચે, તે જ ખેલાડીએ એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી, જેનાથી ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયું.
તે ખેલાડીનું નામ સંજુ સેમસન છે, જેણે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારતને તેના સૌથી સફળ રન ચેઝ તરફ દોરી ગયું. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, સેમસને માત્ર 50 બોલમાં 97 રનની શાનદાર મેચ-વિનિંગ ઇનિંગ રમી. 196 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે માત્ર 19.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું.
A huge performance from Sanju Samson when India needed it most 🌟— ICC (@ICC) March 2, 2026
Check out his highlights 👉 https://t.co/Av2lFkYFWX#T20WorldCup pic.twitter.com/9AmEfMf9AY
સેમસનની ઇનિંગમાં 12 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ ઇનિંગની સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ હતી કે તે આટલી મોટી મેચમાં શાંત રહ્યો. અભિષેક અને કિશનની શરૂઆતના તબક્કામાં બે મોટી વિકેટ ગુમાવ્યા પછી પણ, સેમસન પોતાની નર્વ્સને પોતાને હારવા ન દીધો. તેના બદલે, તેણે તે જ કર્યું જે સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી પહેલા કરતો હતો.
આ તે ક્ષણ છે જેની હું રાહ જોઈ રહ્યો હતો
તેની શાનદાર ઇનિંગ પછી, સેમસન ભાવુક થઈ ગયો કારણ કે તેણે તેની ક્રિકેટ કારકિર્દીના પડકારો વિશે વાત કરી. પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ મેળવ્યા પછી મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન, સેમસનએ કહ્યું, "આ મારા માટે ઘણું મહત્વ ધરાવે છે. જે દિવસથી મેં રમવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારથી મેં મારા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું સ્વપ્ન જોયું. આ તે ક્ષણ છે જેની હું રાહ જોઈ રહ્યો છું. હું ખૂબ આભારી છું. મારી સફર ખૂબ જ ખાસ રહી છે, જેમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા છે. એવા સમયે હતા જ્યારે હું મારી જાત પર શંકા કરતો હતો અને મારી જાતને પૂછતો રહ્યો, 'શું હું આ કરી શકું?' પરંતુ મેં ક્યારેય વિશ્વાસ કરવાનું બંધ કર્યું નહીં. મને આ દિવસ આપવા બદલ હું ભગવાનનો આભારી છું."
A massive record for Chetta!— Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
After carrying the bat through the innings, Sanju Samson reacts to breaking Virat Kohli's chase record as Team India make their way to the semi-finals!
ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/F89kX9zCf3
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પાસેથી ઘણું શીખ્યા
સેમસને આગળ કહ્યું, "હું લાંબા સમયથી આ ફોર્મેટ રમી રહ્યો છું. હું લગભગ 10 થી 12 વર્ષથી IPLનો ભાગ છું અને છેલ્લા દસ વર્ષથી રાષ્ટ્રીય ટીમ સાથે છું. જ્યારે હું નિયમિતપણે રમતો ન હતો, ત્યારે પણ હું વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા મહાન ખેલાડીઓ પાસેથી ડગઆઉટમાં શીખી રહ્યો હતો. વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં તેઓ શું કરે છે તે જોવું, શીખવું અને સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી મને ઘણી મદદ મળી છે. મેં કદાચ ફક્ત 50 કે 60 રમતો રમી હશે, પરંતુ મેં લગભગ 100 રમતો નજીકથી જોઈ છે અને જોયું છે કે શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ મેચ કેવી રીતે પૂર્ણ કરે છે અને પરિસ્થિતિ અનુસાર તેમની રમતને કેવી રીતે અનુકૂલિત કરે છે."
#SanjuSamson opens up on the power of belief, trusting his ability while making the right adjustments. 💬— Star Sports (@StarSportsIndia) March 2, 2026
Refining shot selection, staying true to his technique, and keeping the focus on.
ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/vawdWASdea
.@IamSanjuSamson reflects on how self-doubt is part of every cricketer’s journey, how setbacks fueled his growth, and how staying mentally strong helped him deliver when India needed it most.— Star Sports (@StarSportsIndia) March 2, 2026
From tough phases to steering the team into the semi-final - a story of resilience,… pic.twitter.com/mWwT8SKTDE
ભારતીય ચાહકોને સંજુ પાસેથી ઘણી આશા
સેમસનની શાનદાર ઇનિંગે બધાના દિલ જીતી લીધા છે. પંડિતોથી લઈને ચાહકો સુધી, દરેક વ્યક્તિ સંજુની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે અને આશા રાખી રહ્યા છે કે તે T20 વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં પણ આવું જ પ્રદર્શન કરશે, જેનાથી ટીમ ઇન્ડિયા ત્રીજી વખત ચેમ્પિયન બનશે. હવે ભારત 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે.
