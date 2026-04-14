ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થની જાહેરાત, આ ભારતીય ખેલાડીને મળ્યો એવોર્ડ

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ સંજુ સેમસનને માર્ચ મહિનાનો ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ મળ્યો.

SANJU SAMSON PLAYER OF THE MONTH (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 4:06 PM IST

ICC MENS PLAYER OF THE MONTH: ICC એ માર્ચ મહિના માટે પ્લેયર ઓફ ધ મન્થની જાહેરાત કરી છે. ભારતને 2026 T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ અપાવનાર સંજુ સેમસનને માર્ચ માટે ICC પ્લેયર ઓફ ધ મંથ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. તેણે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો; આ જ કારણસર તેને આ સન્માન મળ્યું છે. દરમિયાન, મહિલા શ્રેણીમાં, ન્યુઝીલેન્ડની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર અમેલિયા કેરને માર્ચ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મંથ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી હતી. તેણે આ વર્ષે માર્ચમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની ODI શ્રેણીમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરવાનો આનંદ

IPL 2026 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમી રહેલા સેમસને આ સિદ્ધિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું, "ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીતવો મારા માટે ખૂબ જ ખાસ છે, ખાસ કરીને કારણ કે તે મારા ક્રિકેટ કારકિર્દીના સૌથી યાદગાર તબક્કાઓમાંના એક દરમિયાન આવે છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતની જીતમાં યોગદાન આપવું એ એક સ્વપ્ન સાકાર થવા જેવું લાગ્યું, અને તે ક્ષણના મહત્વને સંપૂર્ણપણે સમજવામાં મને થોડો સમય લાગ્યો."

કારકિર્દીનો પહેલો ICC એવોર્ડ

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "આ ભારતીય ક્રિકેટ માટે એક રોમાંચક સમય છે. ટીમમાં અપાર પ્રતિભા છે, અને હું મારા સાથી ખેલાડીઓ અને કોચિંગ સ્ટાફનો આભારી છું, જેમણે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો અને મને મારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાની તક આપી." આ પહેલી વાર છે જ્યારે સંજુ સેમસનને ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ મળ્યો છે. તેમનું પ્રદર્શન દર્શાવે છે કે તક મળે ત્યારે તે કેટલો શાનદાર મેચ વિનર સાબિત થઈ શકે છે.

છેલ્લા પાંચ મહિનામાં કોણે જીત્યા એવોર્ડ

સેમસનને માર્ચ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ, સતત પાંચ મહિનાથી આ ICC એવોર્ડ શ્રેણીમાં વિવિધ દેશોના ખેલાડીઓનું સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ યાદીમાં સિમોન હાર્મર (દક્ષિણ આફ્રિકા), મિશેલ સ્ટાર્ક (ઓસ્ટ્રેલિયા), ડેરિલ મિશેલ (ન્યુઝીલેન્ડ) અને સાહિબજાદા ફરહાન (પાકિસ્તાન) જેવા નામો છે.

