'લોકોએ મારા દીકરાને...' ભારતની ચેમ્પિયન જીત પર સંજુ સેમસનના પિતાએ આપ્યું મોટું નિવેદન

Published : March 9, 2026 at 7:31 PM IST

SANJU SAMSONS FATHER REACTION: રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયાની સતત ત્રીજી વર્લ્ડ કપ જીતમાં સંજુ સેમસનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં ભારતને મજબૂત શરૂઆત અપાવી હતી. તેમના પ્રદર્શન માટે તેમને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાની ત્રીજી વર્લ્ડ કપ જીત પર, સંજુના પિતા, સેમસન વિશ્વનાથે, તેમના પુત્રના પ્રદર્શન પર ખુશી વ્યક્ત કરી અને સમજાવ્યું કે સંજુ તેની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં પરેશાન હતો.

સંજુ સેમસનના પિતાએ કહ્યું, "હું મારા પુત્રના પ્રદર્શનથી ખૂબ જ ખુશ છું. લોકોએ તેને પરેશાન કર્યો. તેને ખૂબ હેરાન કરવામાં આવ્યો. મને આશા છે કે થોડા સમય માટે આવું ફરી નહીં થાય." સેમસનના પિતા, દિલ્હી પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ અને ભૂતપૂર્વ ફૂટબોલ ખેલાડી, દિલ્હીમાં અભ્યાસ કરતા હતા અને ત્યાં ક્રિકેટ કોચિંગ પણ મેળવતા હતા. જોકે, જ્યારે તેમનો પુત્ર તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન છતાં અંડર-13 ટીમમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયો, ત્યારે તેમણે VRS (સ્વૈચ્છિક સેવા) કરાર લીધો. તેઓ કેરળ ગયા, જ્યાં તેમણે તાલીમ લીધી અને જુનિયર સ્તરે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું.

સેમસન વિશ્વનાથે કહ્યું, "મને 18 વર્ષની ઉંમરે દિલ્હી પોલીસમાં નોકરી મળી. હું 19 વર્ષની ઉંમરથી દિલ્હી પોલીસ ફૂટબોલ ટીમનો ભાગ હતો અને 42 વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી ત્યાં જ રહ્યો. મારા બાળકો દિલ્હીમાં મોટા થયા. સંજુ સેમસન એક જ પ્રવાસમાં 500 રન બનાવ્યા, પરંતુ ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યા નહીં."

સંજુના પિતાએ આગળ કહ્યું, "એવું કહેવામાં આવતું હતું કે સંજુ 10 વર્ષનો છે. આ ટુર્નામેન્ટ 13 વર્ષના બાળકો માટે છે. જો એવું હોત, તો મેસ્સી 17 વર્ષની ઉંમરે ટીમમાં હતો, સચિન તેંડુલકર 15 વર્ષની ઉંમરે. તમે સંજુને તેની નાની ઉંમરને કારણે ટીમમાં સામેલ ન કરી રહ્યા હતા. જો તે આવતા વર્ષે સારું પ્રદર્શન નહીં કરે, તો શું તેને ટીમમાં તક આપવામાં આવશે?"

તેમણે કહ્યું, "જ્યારે કોઈ બાળક સારું પ્રદર્શન કરે છે, ત્યારે તેને પુરસ્કાર મળવો જોઈએ. જ્યારે સંજુને અંડર-13 શ્રેણીમાં દિલ્હી રાજ્ય ટીમ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો ન હતો, ત્યારે મેં કેરળ પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું. જોકે મારી પત્નીએ આ અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો, મેં તેને કહ્યું હતું કે સંજુ 17 વર્ષની ઉંમરે તે રીતે પ્રદર્શન કરી શકશે નહીં જે રીતે તે 10 વર્ષની ઉંમરે પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો. તે બીજા કોઈપણ બાળક જેવો બની જશે."

સેમસન વિશ્વનાથે કહ્યું, "મને ખાતરી હતી કે જો અમારો દીકરો કેરળ જશે અને શાનદાર પ્રદર્શન કરશે, તો આખું કેરળ તેના માટે પાગલ થઈ જશે. મેં મારી નોકરી છોડી દીધી. મેં કેટલાક લોકોને સંજુની માફી માંગતા જોયા. હું બધી ખરાબ વાતો ભૂલી ગયો છું. હવે મારા માટે બધું સારું છે."

