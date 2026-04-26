સંજુ સેમસને ધોની અને રૈનાને છોડ્યા પાછળ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય ખેલાડી બન્યો
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર GT સામે મેચ રમી રહી છે, જે દરમિયાન ઓપનિંગ બેટ્સમેન સંજુ સેમસન IPLમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Published : April 26, 2026 at 4:53 PM IST
SANJU SAMSON RECORD: IPL 2026 ની 19મી સીઝનની 37મી લીગ મેચ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે સીએસકેના હોમ ગ્રાઉન્ડ, એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સીએસકે માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, તેમના સ્ટાર ખેલાડી સંજુ સેમસને પોતાનો ત્રીજો રન પૂર્ણ કરતા જ આઈપીએલનો મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો; આમ કરીને, સેમસને એક જ સ્ટ્રોકમાં સુરેશ રૈના અને એમએસ ધોની બંનેને પાછળ છોડી દીધા.
IPLમાં 5,000 રન પૂરા કરનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય ખેલાડી બન્યો
સંજુ સેમસનનો અત્યાર સુધી IPLમાં એક નોંધપાત્ર બેટિંગ રેકોર્ડ રહ્યો છે; ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ દરમિયાન, તેણે કાગીસો રબાડા દ્વારા ફેંકાયેલી બીજી ઓવરના બીજા બોલ પર પોઈન્ટ રિજન પર બાઉન્ડ્રી ફટકારીને 5,000 IPL રનનો સીમાચિહ્ન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો. આ સિદ્ધિ સાથે, સંજુ સેમસન IPLમાં સૌથી ઓછા બોલનો સામનો કરીને 5,000 રન પૂર્ણ કરનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય ખેલાડી પણ બની ગયો છે. સેમસન પહેલા, આ રેકોર્ડ સુરેશ રૈનાના નામે હતો, જેમણે 3,620 બોલમાં પોતાના 5,000 IPL રન પૂર્ણ કર્યા હતા; તેનાથી વિપરીત, સંજુ સેમસને ફક્ત 3,555 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. દરમિયાન, જો કોઈ ખેલાડીને ધ્યાનમાં લે તો જેણે સમગ્ર IPLમાં સૌથી ઓછા બોલમાં 5,000 રનનો આંકડો પૂર્ણ કર્યો, તે રેકોર્ડ એબી ડી વિલિયર્સનો છે, જેણે 3,288 બોલમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો હતો.
FASTEST TO COMPLETE 5000 RUNS IN IPL IN TERMS OF BALLS:— Tanuj (@ImTanujSingh) April 26, 2026
Ab De Villiers - 3288 balls.
David Warner - 3554.
Sanju Samson - 3555*. pic.twitter.com/HgcCOkpXvI
સૌથી ઓછા બોલમાં IPLમાં 5,000 રન પૂરા કરનાર ખેલાડી
- એબી ડી વિલિયર્સ - 3288 બોલ
- ડેવિડ વોર્નર - 3554 બોલ
- સંજુ સેમસન - 3555 બોલ
- સુરેશ રૈના - 3620 બોલ
- કેએલ રાહુલ - 3688 બોલ
- એમએસ ધોની - 3691 બોલ
સેમસન માત્ર 11 રન બનાવીને આઉટ
2026 ની IPL સીઝન દરમિયાન સંજુ સેમસનનું ફોર્મ ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું છે; જ્યારે તેણે બે સદી ફટકારી છે, ત્યારે એવી મેચો પણ આવી છે જેમાં તે વહેલા પેવેલિયન પાછો ફર્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ દરમિયાન પણ આવું જ કંઈક બન્યું હતું, જ્યાં સેમસન 15 બોલનો સામનો કર્યા પછી આઉટ થયો હતો, જેમાં તેણે 11 રન બનાવ્યા હતા - જેમાં બે ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેના એકંદર IPL રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, સેમસને અત્યાર સુધી 185 મેચોમાં 31.69 ની સરેરાશથી 5,008 રન બનાવ્યા છે, જેમાં પાંચ સદી અને 26 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
