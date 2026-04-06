સંજુ સેમસન અને જસપ્રીત બુમરાહ વચ્ચે ટક્કર, ICC એ આ એવોર્ડ માટે કર્યા નોમિનેટ

ICC એ માર્ચ મહિના માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ' એવોર્ડ માટે નામાંકિત ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે, યાદીમાં બે ભારતીય ખેલાડીઓના નામ છે.

SANJU SAMSON AND JASPRIT BUMRAH
SANJU SAMSON AND JASPRIT BUMRAH (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 3:35 PM IST

ICC PLAYER OF THE MONTH NOMINEES: ICC એ માર્ચ મહિના માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ' એવોર્ડ માટે નોમિનીઝની જાહેરાત કરી છે. રિવાજ મુજબ, ICC એ આ એવોર્ડ માટે ત્રણ ખેલાડીઓને નોમિનેટ કર્યા છે. આ યાદીમાં ભારતીય ટીમના બે ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં એક દક્ષિણ આફ્રિકન ક્રિકેટરનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ બંને ભારતીય ખેલાડીઓએ T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ચાલો તમને આ બે ખેલાડીઓ વિશે જણાવીએ.

બે ભારતીય ખેલાડીઓ વચ્ચે મુકાબલો

ઓપનિંગ બેટ્સમેન સંજુ સેમસન અને શાનદાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે. યાદીમાં ત્રીજું નામ દક્ષિણ આફ્રિકાના કોન એસ્ટરહુઇઝેનનું છે. પરિણામે, આ બે ભારતીય ખેલાડીઓમાંથી ફક્ત એક જ આ મહિને આ એવોર્ડનો દાવો કરી શકે છે. કોન એસ્ટરહુઇઝેન પણ બંનેને જોરદાર ટક્કર આપતા જોવા મળી શકે છે.

T20 વર્લ્ડ કપ સંજુ સેમસનનું શાનદાર પ્રદર્શન

ICC એ માર્ચ માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ' એવોર્ડ માટે ત્રણ નામાંકિત ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી છે. આ યાદીમાં પહેલું નામ સંજુ સેમસનનું છે. 2026 T20 વર્લ્ડ કપ ટેકનિકલી ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ થયો હોવા છતાં, સંજુનું સાચું સ્વરૂપ માર્ચમાં જ સ્પષ્ટ થયું. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની કરો યા મરો મેચમાં, સંજુએ 97 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી, જેણે તેની ટીમને સેમિફાઇનલમાં લઈ જવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.

માર્ચ મહિનામાં સંજુનું શાનદાર પ્રદર્શન

ત્યારબાદ, ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચ દરમિયાન, સંજુએ ફરી એકવાર ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું, 89 રન બનાવ્યા. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં પણ, સંજુએ 89 રન બનાવ્યા. આમ, સંજુએ ICC ટુર્નામેન્ટના નોકઆઉટ તબક્કામાં સતત ત્રણ અડધી સદી નોંધાવી. આ અસાધારણ પ્રદર્શનને કારણે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ'નો એવોર્ડ મળ્યો. ફક્ત માર્ચ મહિના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, સંજુએ 137.50 ની અસાધારણ સરેરાશ અને 199.27 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 275 રન બનાવ્યા.

જસપ્રીત બુમરાહ અને કોનોર એસ્ટરહુઇઝન પણ નામાંકિત

આગળ, ચાલો આપણું ધ્યાન ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહ પર ફેરવીએ. તેને પણ ICC દ્વારા નામાંકિત કરવામાં આવ્યો છે. જસપ્રીત બુમરાહએ ભારતને વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતવામાં મદદ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની મેચમાં, બુમરાહએ બે વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ, સેમિફાઇનલમાં, તેણે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, એક વિકેટ લીધી. ભલે તેણે મોટી સંખ્યામાં વિકેટ ન લીધી હોય, બુમરાહની બોલિંગની અર્થવ્યવસ્થા અને ચોકસાઇ અજોડ હતી. અંતે, વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં, બુમરાહએ ચાર બેટ્સમેનોને પેવેલિયન પાછા મોકલ્યા જ્યારે તેની ચાર ઓવરમાં માત્ર 15 રન આપી દીધા. આ બે ભારતીયો ઉપરાંત, ICC એ દક્ષિણ આફ્રિકાના કોનોર એસ્ટરહુઇઝનનું નામ પણ નોમિનીની યાદીમાં સામેલ કર્યું છે. તેમણે પણ માર્ચ મહિના દરમિયાન પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. IPL 2026: આજે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સમાં વીર અને ઝારા વચ્ચે મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
  2. ઋષભ પંતની શાનદાર વિનીંગ ઇનિંગ્સ જોઈ, LSG ના માલિક સંજીવ ગોએન્કા થયા ભાવુક

SANJU SAMSON AND JASPRIT BUMRAH
ICC PLAYER OF THE MONTH
PLAYER OF THE MONTH MARCH AWARD
ICC AWARD
ICC PLAYER OF THE MONTH NOMINEES

