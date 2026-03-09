T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સંજુ સેમસન અને જસપ્રીત બુમરાહ એ રંગ રાખ્યો, જાણો કોને કયો એવોર્ડ મળ્યો
સંજુ સેમસનને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહને ફાઇનલ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
Published : March 9, 2026 at 1:45 PM IST
ICC T20 WORLD CUP 2026: T20 વર્લ્ડ કપની છેલ્લી ત્રણ મેચમાં સંજુ સેમસનના પ્રદર્શને ટીમ ઈન્ડિયાને ખિતાબ જીતવામાં નોંધપાત્ર મદદ કરી. શરૂઆતમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા બાદ, સંજુ હવે ICC T20 વર્લ્ડ કપ પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બની ગયો છે. જસપ્રીત બુમરાહને અંતિમ મેચ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. ચાલો જાણીએ કે કયા ખેલાડીએ કયો એવોર્ડ જીત્યો.
સંજુ સેમસન પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બન્યો
ટીમ ઈન્ડિયાએ ફરી એકવાર T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે. ભારતે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા સિવાય, ટીમ ઈન્ડિયા એક પણ મેચ હાર્યું ન હતું, અને દરેક મેચમાં એક નવો હીરો ઉભરી આવ્યો. સંજુ સેમસન T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં 321 રન બનાવ્યા અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો. છેલ્લી ત્રણ મેચમાં, તેણે દરેક વખતે 80 થી વધુ રન બનાવ્યા, જે ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે.
321 runs in just 5 innings at an average of 80.2! 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
Sanju Samson, what a champion player! 💪#T20WorldCup #INDvNZ pic.twitter.com/mqKZhZAFME
જસપ્રીત બુમરાહ ફાઇનલમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
આ દરમિયાન, જસપ્રીત બુમરાહને ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ ફાઇનલ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો. ફાઇનલ મેચમાં, જસપ્રીત બુમરાહએ માત્ર 15 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. તેની પાસે 5 વિકેટ લેવાની તક હતી, પરંતુ તે ચૂકી ગયો. બુમરાહ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 14 વિકેટ લીધી. ભારતના વરુણ ચક્રવર્તીએ પણ ૧૪ વિકેટ લીધી, જે આ વર્ષના વર્લ્ડ કપમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ રન છે.
2024 👉 Player of the tournament 🏅— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
2026 👉 Player of the match, Final 🏅#JaspritBumrah has joined the elite list! 💙#T20WorldCup #INDvNZ pic.twitter.com/nRhcaW1iMZ
પાકિસ્તાનના સાહિબઝાદા ફરહાને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા
આ દરમિયાન, પાકિસ્તાનના સાહિબઝાદા ફરહાન કુલ 383 રન સાથે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યા. ફરહાન એક જ T20 વર્લ્ડ કપમાં બે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. જોકે, તે પોતાની ટીમને સેમિફાઇનલ સુધી પહોંચાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. આ દરમિયાન, જસપ્રીત બુમરાહ અને વરુણ ચક્રવર્તી સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરો હતા, જેમ કે આપણે પહેલાથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે.
સંજુ સેમસને ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા
આ દરમિયાન, સંજુ સેમસન ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારે છે. તેણે કુલ 24 છગ્ગા ફટકાર્યા. ફિન એલન આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે, જેમાં 20 છગ્ગા છે. ગ્લેન ફિલિપ્સ, જે ફક્ત ન્યુઝીલેન્ડમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વના સૌથી મજબૂત ફિલ્ડરોમાંના એક છે, તેમણે કુલ 11 કેચ પકડ્યા, જે આ ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ છે. પાકિસ્તાનના સાહિબજાદા ફરહાન ખાને સૌથી વધુ 37 ચોગ્ગા ફટકારવામાં આગેવાની લીધી.
