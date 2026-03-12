ETV Bharat / sports

શું યુવરાજ સિંહને ધોનીના કહેવાથી ટીમમાંથી ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો હતો? ભૂતપૂર્વ ચીફ સિલેક્ટરનો મોટો ખુલાસો

ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ચીફ સિલેક્ટર સંદીપ પાટીલે એમએસ ધોની અને યુવરાજને લઈને હવે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે.

ધોની અને યુવરાજ
ધોની અને યુવરાજ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 3:13 PM IST

SANDIP PATIL REVEALS MS DHONI: યુવરાજ સિંહે T20 વર્લ્ડ કપ 2007 માં છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા, ત્યારે ધોની નોન-સ્ટ્રાઈક એન્ડ પર ઉભો હતો. 2011માં, જ્યારે ધોનીએ વાનખેડે ખાતે વિનિંગ સિક્સર ફટકારીને ટીમ ઈન્ડિયાને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવ્યું હતું, ત્યારે યુવરાજ સિંહ નોન-સ્ટ્રાઈક એન્ડ પર ઉભો હતો. પરંતુ થોડા વર્ષો પછી, પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ. ધોની અને યુવરાજ વચ્ચેની ઓન-ફિલ્ડ કેમિસ્ટ્રી જોઈને, ભાગ્યે જ કોઈએ કલ્પના કરી હશે કે એક દિવસ ભારતીય કેપ્ટન પર ડાબોડી સુપરસ્ટાર બેટ્સમેનની ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર કરવામાં ભૂમિકા ભજવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવશે. યુવરાજ સિંહના પિતા યોગરાજે ઘણી વખત ધોની પર સીધો હુમલો કર્યો છે, અને કહ્યું છે કે તે યુવરાજની કારકિર્દીના પ્રારંભિક અંત તરફ દોરી ગયો હતો. હવે, ભૂતપૂર્વ પસંદગીકાર સંદીપ પાટીલે આ બાબતે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે.

"હું આ વાત રેકોર્ડ પર કહી રહ્યો છું"

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સંદીપ પાટીલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ધોનીની કારકિર્દીના કોઈપણ તબક્કે યુવરાજને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં કોઈ ભૂમિકા નહોતી. ચાર વર્ષ સુધી ભારતીય ટીમના મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે સેવા આપનારા સંદીપ પાટીલે યુટ્યુબ ચેનલ ધ વિકી લાલવાણી શો પર કહ્યું, "એક વાર પણ નહીં - પસંદગી બેઠકો દરમિયાન પણ નહીં, પ્રવાસ દરમિયાન પમ નહીં, મેચ દરમિયાન પણ નહીં - મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ યુવરાજ સિંહને બહાર કરવાની માંગ કરી નથી. હું આ વાત રેકોર્ડ પર કહી રહ્યો છું." ધોનીનો બચાવ કરતા પાટીલે કહ્યું કે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનને પસંદગીકારોમાં વિશ્વાસ હતો. યુવરાજ સિંહની હકાલપટ્ટીમાં ધોનીની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરતા પાટીલે કહ્યું, "તેમને પસંદગી સમિતિમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. તેણે ક્યારે કંઈ કહ્યું નથી."

યુવરાજ સિંહના પિતાના આરોપ

યુવરાજ સિંહના પિતા અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર યોગરાજ સિંહે વારંવાર કહ્યું છે કે, ધોનીએ તેમના પુત્રની કારકિર્દી બરબાદ કરી દીધી. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, યોગરાજે ધોની પ્રત્યે પોતાનો અણગમો વ્યક્ત કર્યો. તેમણે તેમના પુત્ર યુવરાજને ભારતીય ટીમમાંથી બાકાત રાખવા માટે ધોનીને દોષી ઠેરવ્યો, ભારપૂર્વક કહ્યું કે તેમના કાર્યો અક્ષમ્ય હતા અને જાહેરમાં નિર્ણયમાં ધોનીની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવ્યા.

તેણે કહ્યું, "હું એમએસ ધોનીને માફ નહીં કરું. તેણે પોતાને અરીસામાં જોવું જોઈએ. તે એક મહાન ક્રિકેટર છે, અને હું તેને સલામ કરું છું. પરંતુ તેણે મારા પુત્ર સાથે જે કર્યું તે અક્ષમ્ય છે. હવે બધું જ પ્રકાશમાં આવી રહ્યું છે, અને તે ક્યારેય માફ કરી શકાય નહીં." તેણે ઉમેર્યું, "તે માણસે મારા પુત્રનું જીવન બરબાદ કરી દીધું, જે ચાર કે પાંચ વર્ષ વધુ રમી શક્યો હોત... બીજો યુવરાજ સિંહ ક્યારેય નહીં હોય."

