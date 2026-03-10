યુવા આર્ચરી કોચ સંદીપ જયસ્વાલની વર્લ્ડ આર્ચરી કોર્ષ માટે પસંદગી, રાજ્યમાંથી પસંદગી પામનાર એકમાત્ર પ્રતિનિધિ
આર્ચરી એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડીયા દ્વારા સ્વિટ્ઝરલૅન્ડમાં યોજાનારા વર્લ્ડ આર્ચરી કોર્ષ માટે દેશભરમાંથી ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
Published : March 10, 2026 at 4:09 PM IST
છોટાઉદેપુર: જિલ્લાના નસવાડી તાલુકાના કડુલી–મહુડી ગામ માટે ગૌરવની ક્ષણ સર્જાઈ છે. ગામના યુવા આર્ચરી કોચ સંદીપ જયસ્વાલની પસંદગી સ્વિટ્ઝરલૅન્ડમાં યોજાનારા પ્રતિષ્ઠિત વર્લ્ડ આર્ચરી કોર્ષ માટે કરવામાં આવી છે. તેમની આ આંતરરાષ્ટ્રીય પસંદગીથી સમગ્ર જિલ્લો અને ગુજરાત રાજ્ય ગૌરવ અનુભવી રહ્યું છે.
આર્ચરી એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડીયા દ્વારા 14 માર્ચથી 21 માર્ચ 2026 દરમિયાન સ્વિટ્ઝરલૅન્ડમાં યોજાનારા વર્લ્ડ આર્ચરી કોર્ષ માટે દેશભરમાંથી ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ પસંદગી પ્રક્રિયામાં દેશભરના 500થી વધુ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી. જેમાંથી માત્ર 26 ઉમેદવારો જ પરીક્ષા પાસ કરી શક્યા હતા.
રાજ્યમાંથી પસંદગી પામનાર એકમાત્ર પ્રતિનિધિ
આ પરીક્ષામાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કડુલી–મહુડી ગામના સંદીપ જયસ્વાલ સફળતા મેળવી ગુજરાત રાજ્યમાંથી પસંદગી મેળવનારા એકમાત્ર પ્રતિનિધિ બન્યા છે. સંદીપ જયસ્વાલની આ સિદ્ધિ માત્ર તેમના પરિવાર માટે જ નહીં, પરંતુ કડુલી–મહુડી ગામ, નસવાડી તાલુકા, છોટાઉદેપુર જિલ્લા તેમજ સમગ્ર ગુજરાત માટે ગૌરવની બાબત બની છે. તેમની આ પસંદગીથી ગુજરાતમાં આર્ચરી રમત પ્રત્યે નવી પ્રેરણા અને ઉત્સાહનો સંચાર થયો છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અભિનંદન પાઠવ્યા
ઉલ્લેખનીય છે કે, સંદીપ જયસ્વાલ અગાઉ બેંગકોક ખાતે યોજાયેલા આર્ચરી એશિયા કપમાં ભારતીય ટીમના કોચ તરીકે પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી ચૂક્યા છે. તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ ભારતે અનેક મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા હતા.તેમની આ ઉપલબ્ધિને લઈ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. છોટાઉદેપુરના એક નાના ગામથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચેલા સંદીપ જયસ્વાલ આજે યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યા છે. તેમની આ સિદ્ધિ આવનારા સમયમાં ગુજરાતમાં આર્ચરી ક્ષેત્રે નવી દિશા આપશે.
26 જેટલા ઉમેદવારો પરીક્ષા પાસ કરી
આ અંગે સંદીપ જયસ્વાલ ETV ભારત સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ઇન્ડિયન આર્ચરી એસોસિયેશન દ્વારા આગામી 14મી માર્ચ થી 21મી માર્ચ સુધી સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આર્ચરી તાલીમ માટે એક પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી જેમાં હું પણ પરીક્ષા આપી હતી, આ પરીક્ષા એટલી ક્ઠીન હતી કે, 500 ઉમેદવારો એ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી માત્ર 26 જેટલા ઉમેદવારો પરીક્ષા પાસ કરી હતી, જે પરીક્ષામાં ગુજરાત રાજ્યમાંથી હું પરીક્ષા પાસ કરી છે અને મને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે તાલીમ લેવા જવાનો મોકો મળ્યો છે, આ મોકા થી હું ત્યાં તાલીમ માં કંઈક નવું શીખશ અને એ મારા વિધાર્થીઓને શીખવીશ અને ગુજરાત ના ખેલાડીઓને વધુ સારું શિખવાડી શકીશ.
