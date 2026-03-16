પહેલા મિલા તો પહેલા હી ઉડા દેંગે...વૈભવ સૂર્યવંશીની IPL ડેબ્યૂ અંગે સંજુ સેમસને કર્યો ખુલાસો

BCCI નમન એવોર્ડ્સ 2026 દરમિયાન, સંજુ સેમસને વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે જોડાયેલી એક રમુજી વાત શેર કરી.

CSK VS RR MATCH (IANS)
Published : March 16, 2026 at 5:59 PM IST

SANJU SAMSON FUNNY CONVERSATION: મલયાલી સ્ટાર સંજુ સેમસનએ IPL ડેબ્યૂ પહેલા યુવા વૈભવ સૂર્યવંશી અને ભારતના ભૂતપૂર્વ કોચ રાહુલ દ્રવિડ વચ્ચે થયેલી રમુજી મુલાકાત વિશે ખુલાસો કર્યો છે. સંજુએ BCCIના વાર્ષિક એવોર્ડ સમારોહમાં આ મજાક શેર કરી હતી.

સેમસનના જણાવ્યા મુજબ, મેચ પહેલાની ટીમ મીટિંગ દરમિયાન, રાહુલ દ્રવિડે યુવાન ખેલાડી વૈભવને બોલાવ્યો અને તેને તેના ગેમ પ્લાન વિશે પૂછ્યું. વૈભવ ઘણો નાનો હોવાથી, દ્રવિડ તેને થોડી સલાહ આપવા માંગતો હતો. જ્યારે દ્રવિડે પૂછ્યું કે તેનો પ્લાન શું છે, ત્યારે વૈભવે ખૂબ જ સરળ રીતે જવાબ આપ્યો: "કંઈ ખાસ નહીં, સર- હું ફક્ત રમીશ... અગર પહેલા મિલા તો પહેલા હી ઉડા દેંગે." હસતા હસતા, સેમસનએ યાદ કર્યું કે વૈભવના વર્તનથી એવું લાગતું હતું કે તે મેદાન પર ક્રિકેટ રમી રહ્યો નથી, પરંતુ વિડિઓ ગેમ રમી રહ્યો છે.

14 વર્ષની ઉંમરે કર્યું ડેબ્યું

વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2025 માં ઇતિહાસ રચ્યો. 14 વર્ષ અને 23 દિવસની ઉંમરે, તે રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો. મેગા ઓક્શન દરમિયાન, રાજસ્થાને આ યુવા બેટ્સમેનને ₹1.10 કરોડમાં ખરીદ્યો. વૈભવે પણ તેની IPL કારકિર્દીની શરૂઆત શાનદાર રીતે કરી; જે ક્ષણે તે પહેલી વાર ક્રીઝ પર ઉતર્યો, તેણે શાર્દુલ ઠાકુરના બોલ પર કવર ઓવરમાં શક્તિશાળી છગ્ગો ફટકારીને પોતાનું ખાતું ખોલ્યું. આ શોટ તરત જ સંકેત આપી ગયો કે આ ખેલાડી મોટા સ્ટેજથી ડરવા જેવો નથી. IPL 2025 માં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ તેના નામે વધુ એક મોટો રેકોર્ડ નોંધાવ્યો; જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રમતા, તેણે માત્ર 38 બોલમાં 101 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી.

BCCI નમન એવોર્ડ

રવિવારે રાત્રે BCCIના પદાધિકારીઓ અને ICC ચેરમેન જય શાહની હાજરીમાં એવોર્ડ સમારોહ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં અંડર-19 મેન્સ અને વિમેન્સ વર્લ્ડ કપ, ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી, વિમેન્સ વનડે વર્લ્ડ કપ અને T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમના સભ્યો પણ હાજર રહ્યા હતા. ભૂતપૂર્વ ખેલાડી રાહુલ દ્રવિડ, 1983 વર્લ્ડ કપ વિજેતા રોજર બિન્ની અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય મહિલા કેપ્ટન મિતાલી રાજને સી.કે. નાયડુ લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

