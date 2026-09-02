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સૌથી લાંબા રન-અપનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવવાનો પ્રયાસ, બોલરે 100 કિમી દોડીને ફેક્યો બોલ

બોલર સેમ બોડોઆનોએ ક્રિકેટ બોલ ફેંકતા પહેલા 100 કિલોમીટર દોડીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 1:18 PM IST

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SAM BODOANO: ક્રિકેટમાં, બોલરનો રન-અપ સામાન્ય રીતે ફક્ત થોડા પગલાં સુધી ફેલાયેલો હોય છે, પરંતુ એક અંગ્રેજી ક્રિકેટરે તેને 100 કિલોમીટર સુધી લંબાવ્યો. સેમ બોડોઆનોએ ક્રિકેટ બોલ પહોંચાડતા પહેલા 62 માઇલ - આશરે 100 કિલોમીટર - દોડ પૂર્ણ કરીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. બીબીસીના અહેવાલ મુજબ, સેમે શનિવારે ઉત્તર લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર પોતાનો અનોખો પડકાર શરૂ કર્યો. લગભગ 14 કલાક દોડ્યા પછી, તે રવિવારે વોકિંગના વેલી એન્ડ ક્રિકેટ ક્લબ પહોંચ્યો. પહોંચ્યા પછી, તેણે તેના પિતાને મેચનો પહેલો બોલ ફેંકીને આ રેકોર્ડ-બ્રેકિંગ દોડ પૂર્ણ કરી. આ પડકાર દ્વારા, સેમે કેન્સર ચેરિટી, ધ રૂથ સ્ટ્રોસ ફાઉન્ડેશન માટે લગભગ 6,000 પાઉન્ડ એકત્ર કર્યા.

આ રેકોર્ડ માટે ઘણી શરતો પૂરી કરવી પડી હતી

પડકાર ફક્ત 100 કિલોમીટર દોડવા પૂરતો મર્યાદિત નહોતો. ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના નિયમો હેઠળ, સેમને દોડ દરમિયાન હાથમાં ક્રિકેટ બોલ પકડવાનો હતો અને સંપૂર્ણ સફેદ ક્રિકેટ પોશાક પહેરવાનો હતો. વધુમાં, દોડ પૂર્ણ કર્યા પછી અને પ્રથમ બોલ ફેંક્યા પછી, તેને સત્તાવાર ક્રિકેટ મેચમાં ભાગ લેવાની જરૂર હતી. આ મેચમાં એક અમ્પાયર, એક સ્કોરર અને 11 ખેલાડીઓની બે ટીમો હતી. સેમના પ્રયાસે ક્રિકેટને લાંબા અંતરની દોડ સાથે અનોખી રીતે જોડ્યું. જો કે, તેનું નામ હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે રેકોર્ડ બુકમાં દાખલ થયું નથી.

વિશ્વ રેકોર્ડની ચકાસણી કરવામાં આવશે

ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, સેમે રેકોર્ડ પ્રયાસ માટે જરૂરી આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ કરી છે, પરંતુ સિદ્ધિને સત્તાવાર માન્યતા મળે તે પહેલાં તમામ પુરાવા અને દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવશે. આ ચકાસણી પ્રક્રિયામાં સામાન્ય રીતે લગભગ બે અઠવાડિયા લાગે છે. જો રેકોર્ડ મંજૂર થઈ જાય, તો સેમ હાલના રેકોર્ડને નોંધપાત્ર માર્જિનથી તોડી નાખશે.

અગાઉનો રેકોર્ડ 24 કિમીનો હતો

આ પહેલા, પુરુષોની શ્રેણીમાં સૌથી લાંબા ક્રિકેટ બોલિંગ રન-અપનો રેકોર્ડ ટોમ ડનના નામે હતો. ઓગસ્ટ 2024 માં, તેણે પૂર્વ લંડનના બેથનલ ગ્રીનથી દક્ષિણ લંડનના વાન્ડ્સવર્થ કોમન સુધીનું આશરે 24 કિલોમીટર (15 માઇલ)નું અંતર કાપ્યું. ટોમ ડનનો વિડીયો જોયા પછી સેમને આ ચેલેન્જનો વિચાર આવ્યો. તેણે તર્ક આપ્યો કે જો 24 કિલોમીટરનો રન-અપ શક્ય હોય, તો તે તેનાથી પણ વધુ અંતર કાપી શકે છે. હવે, બધાની નજર ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ દ્વારા અંતિમ ચકાસણી પર છે. જો સેમનો પ્રયાસ મંજૂર થાય છે, તો આ - ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબો અને સૌથી કઠોર રન-અપ - સત્તાવાર રીતે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનશે.

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SAM BODOANO

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