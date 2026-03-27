પરિયા ખાતે સેલ્યુટ ત્રિરંગા ક્રિકેટ લીગનો ભવ્ય પ્રારંભ, ચાર આંતરરાજ્ય ટીમ વચ્ચે મુકાબલો

આ ક્રિકેટ લીગમાં દિલ્હી, મુંબઈ, ગુજરાત અને આસામ જેવી ચાર અલગ અલગ રાજ્યોની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે.

Published : March 27, 2026 at 5:45 PM IST

વલસાડ: પારડી તાલુકાના પરિયા ગામે આવેલ સાઈ મેઘપન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજે સેલ્યુટ ત્રિરંગા ક્રિકેટ લીગ (STCL) નો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટ પ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ક્રિકેટ લીગમાં દિલ્હી, મુંબઈ, ગુજરાત અને આસામ જેવી ચાર અલગ અલગ રાજ્યોની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. આજે પ્રથમ દિવસથી જ રમતોમાં જબરદસ્ત સ્પર્ધા અને રોમાંચ જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે દર્શકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ સર્જાયો હતો.

રવિવારે યોજાશે ફાઇનલ મેચ

ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ આગામી રવિવારના રોજ યોજાવાની છે, જેને લઈને ખેલાડીઓ અને આયોજકો બંનેમાં ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. ફાઇનલમાં ગુજરાતના નાણા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, સાંસદ ધવલ પટેલ સહિત અનેક ગણમાન્ય મહેમાનો ઉપસ્થિત રહેવાની શક્યતા છે.

રાષ્ટ્રીય સ્તરે કાર્યરત સંસ્થા દ્વારા આયોજન

સેલ્યુટ ત્રિરંગા સંસ્થા દેશના 24 રાજ્યોમાં વિવિધ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા પ્રેરિત બેટી બચાવો-બેટી પઢાવો, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અને ખેલો ઈન્ડિયા જેવા સૂત્રોને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રકારના આયોજન કરી રહી છે.

યુવા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયાસ

સંસ્થાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ક્રિકેટને ધર્મ સમાન માનવામાં આવે છે અને ભારતે વિશ્વભરમાં ક્રિકેટમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે. આ લીગ દ્વારા 16 થી 28 વર્ષના યુવાનોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવા માટે એક મંચ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

આગામી સમયમાં વધુ તક આપવાનો સંકલ્પ

આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે, આ ટૂર્નામેન્ટ માત્ર શરૂઆત છે અને ભવિષ્યમાં વધુ મોટી ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે. શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ખેલાડીઓને આગળ વધવા માટે વધુ પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવશે, જેથી તેઓ આઈપીએલ અને ભારતીય ટીમ સુધી પહોંચી શકે.

સ્થાનિક અને આગેવાનોની હાજરી નોંધપાત્ર

આ પ્રસંગે દમણના પૂર્વ સાંસદ લાલુભાઈ પટેલ સહિત અનેક આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉત્સાહભર્યો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને લોકોમાં ક્રિકેટ પ્રત્યેનો ઉમળકો સ્પષ્ટપણે ઝળક્યો હતો.

