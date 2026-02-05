ETV Bharat / sports

ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લઈને, પાક કેપ્ટન સલમાન અલી આગાનું મોટું નિવેદન

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ ભારત અને પાકિસ્તાન ટી20 વર્લ્ડ કપ મેચ અંગે પોતાનું પહેલું નિવેદન આવ્યું છે.

Published : February 5, 2026 at 8:24 PM IST

Salman Ali Agha: T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાવાની છે. જોકે, પાકિસ્તાને અગાઉ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ આ મેચ નહીં રમે અને તેનો બહિષ્કાર કરશે. આ દરમિયાન, પાકિસ્તાનની ટીમ શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે અને હાલમાં કોલંબોમાં છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા હાસ્યનો પાત્ર બની ગયા છે. શ્રીલંકા પહોંચ્યા પછી સલમાનના નિવેદનો દર્શાવે છે કે તેમની પાસે માહિતીનો સંપૂર્ણ અભાવ છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં શ્રીલંકાના કોલંબોમાં છે. પાકિસ્તાન બુધવારે આયર્લેન્ડ સામે વોર્મ-અપ મેચ રમવાનું હતું, પરંતુ વરસાદને કારણે ટોસ કે બોલ ફેંક્યા વિના મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. આનાથી પાકિસ્તાનની તૈયારીઓને ફટકો પડ્યો છે. T20 વર્લ્ડ કપનો પહેલો મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. બે દિવસ પહેલા, 5 ફેબ્રુઆરીએ, કેપ્ટનોએ મીડિયા સાથે વાત કરી અને ફોટો સેશન કર્યું. જ્યારે પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તેમને ખબર નથી કે શું થશે.

સલમાન અલી આગાએ કહ્યું કે તેઓ અને આખી ટીમ 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામેની મેચ અંગે તેમની સરકાર જે પણ નિર્ણય લેશે તે સ્વીકારશે. સલમાને એમ પણ કહ્યું કે તેમને ખબર નથી કે ભારત સામેની મેચ થશે કે નહીં, અને તેઓ સરકાર જે પણ નિર્ણય લેશે તેનું પાલન કરશે. પાકિસ્તાન સરકારે પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેઓ ભારત સામેની મેચથી દૂર રહેશે, પરંતુ સલમાન અલી માને છે કે હજુ પણ કેટલીક શક્યતા છે, તેથી જ તેમણે કહ્યું કે તેમને ખબર નથી કે મેચ થશે કે નહીં.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત મોડી કરી છે, જેમાં સલમાન અલી આગા કેપ્ટન છે. ટીમનો પહેલો મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ નેધરલેન્ડ્સ સામે સવારે 11 વાગ્યે રમાશે. પાકિસ્તાની ટીમે ભારત જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, તેથી તેની બધી મેચ શ્રીલંકામાં યોજાઈ છે. શ્રીલંકા પણ આ ઇવેન્ટનું સહ-યજમાન છે.

