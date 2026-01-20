બેડમિન્ટન સ્ટાર સાયના નેહવાલે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, 2016 માં પદ્મ ભૂષણ એવોર્ડ મળ્યો હતો
સાયના નેહવાલ 2015 માં વિશ્વની નંબર 1 શટલર બની હતી.
Published : January 20, 2026 at 3:44 PM IST
SAINA NEHWAL RETIREMENT: ઓલિમ્પિક મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય શટલર સાયના નેહવાલે આખરે પોતાની નિવૃત્તિની પુષ્ટિ કરી છે. છેલ્લા બે વર્ષથી રમતથી દૂર રહેવા છતાં, સાયનાએ ક્યારેય બેડમિન્ટનમાંથી પોતાની નિવૃત્તિની ઔપચારિક જાહેરાત કરી ન હતી, પરંતુ હવે તેણે એક પોડકાસ્ટમાં આ વિશે વાત કરતા કહ્યું છે કે તેનું શરીર હવે રમતની શારીરિક માંગણીઓને સંભાળી શકતું નથી.
સમાચાર એજન્સી PTIના અહેવાલ મુજબ, ભૂતપૂર્વ વિશ્વની નંબર 1 સાયના નેહવાલે એક પોડકાસ્ટમાં કહ્યું, "મેં બે વર્ષ પહેલાં રમવાનું બંધ કરી દીધું હતું. મને ખરેખર લાગ્યું કે મેં આ રમતમાં મારી પોતાની શરતો પર પ્રવેશ કર્યો છે અને તેને મારી પોતાની શરતો પર છોડી દીધી છે, તેથી તેની જાહેરાત કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જો તમે હવે રમી શકતા નથી, તો બસ, બસ." સાયના 2015 માં વિશ્વની નંબર 1 શટલર બની હતી.
સાઇનાએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે, ઘૂંટણની ઇજાને કારણે, તે લાંબા સમય સુધી ઉચ્ચ-તીવ્રતા તાલીમ ચાલુ રાખી શકતી ન હતી, અને તેણીને લાગતું ન હતું કે તેણીની નિવૃત્તિની જાહેરાત કરવી એ મોટી વાત છે. "મને લાગ્યું કે મારો સમય પૂરો થઈ ગયો છે કારણ કે હું પૂરતી સખત રમી શકતી નથી, મારો ઘૂંટણ પહેલા જેટલો સખત દબાણ કરી શકતો નથી."
તેણીએ વધુમાં ઉમેર્યું, "તમે વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ બનવા માટે દિવસમાં આઠથી નવ કલાક તાલીમ લો છો, પરંતુ હવે મારો ઘૂંટણ એક કે બે કલાકમાં હાર માની રહ્યો હતો. તે ફૂલી જતો હતો, અને તે પછી, સખત દબાણ કરવું ખૂબ મુશ્કેલ બન્યું. તેથી મેં વિચાર્યું કે હવે બસ. હું હવે દબાણ કરી શકતી નથી."
સાઇના નેહવાલની સિદ્ધિઓ
સાઇના ઓલિમ્પિકમાં મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય શટલર છે. તેણે 2012 લંડન ગેમ્સમાં મહિલા સિંગલ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. તે વિશ્વમાં નંબર વન પણ રહી હતી અને નવી દિલ્હી અને ગોલ્ડ કોસ્ટમાં અનુક્રમે 2010 અને 2018 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. તેણે 2017 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
સાઈના નેહવાલ 2015 માં પણ વિશ્વમાં નંબર 1 ક્રમે હતી. પુરસ્કારોની વાત કરીએ તો, તેમને 2009 માં અર્જુન એવોર્ડ અને 2010 માં મેજર ધ્યાનચંદ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને 2010 માં પદ્મશ્રી અને 2016 માં પદ્મ ભૂષણથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
