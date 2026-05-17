ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીએ રચ્યો ઇતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો
IPL 2026 ની 60મી મેચમાં, સાઈ સુદર્શને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને એક મોટો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો.
Published : May 17, 2026 at 2:13 PM IST
SAI SUDHARSAN: IPL 2026 માં રેકોર્ડનો દોર ચાલુ છે, અને આ વખતે, ગુજરાત ટાઇટન્સના યુવા સ્ટાર બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શને ઇતિહાસ રચ્યો છે. માત્ર 24 વર્ષની ઉંમરે, સાઈ સુદર્શને એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે વિશ્વનો કોઈ અન્ય બેટ્સમેન અત્યાર સુધી હાંસલ કરી શક્યો નથી. કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી મેચમાં, તેણે T20 ક્રિકેટમાં 3,000 રન પૂરા કરનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી બનીને વિશ્વ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો.
ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, સાઇ સુધારસને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે 248 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે માત્ર 28 બોલમાં અણનમ 53 રન બનાવ્યા. પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 6 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન, તેણે T20 ક્રિકેટમાં 3,000 રન પણ પૂરા કર્યા. સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, સુદર્શને માત્ર 78 ઇનિંગમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું. આ સિદ્ધિ સાથે, તે T20 ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી 3,000 રન બનાવનાર બેટ્સમેન બન્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન શોન માર્શના નામે હતો, જેમણે 85 ઇનિંગમાં 3,000 રન પૂરા કર્યા હતા.
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒍𝒚 going from strength to strength 🤌 pic.twitter.com/VQQGhvRVUp— Gujarat Titans (@gujarat_titans) May 16, 2026
T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી 3,000 રન બનાવનાર બેટ્સમેન
- સાંઈ સુદર્શન - 78
- શોન માર્શ - 85
- ડી'આર્સી શોર્ટ - 86
- ડેવોન કોનવે - 86
- ક્રિસ ગેલ - 87
સુદર્શન 80 થી ઓછા ઇનિંગ્સમાં T20 ક્રિકેટમાં 3,000 રન પૂરા કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે. આજ સુધી, ફક્ત પાંચ બેટ્સમેન 90 થી ઓછી ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યા છે; જોકે, ફક્ત 78 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવી ખરેખર અસાધારણ માનવામાં આવી રહી છે. સાઈ સુદર્શન જે હાલમાં 2026 આઈપીએલમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ટોચ પર છે. આ મેચ પહેલા 3,000 રન પૂરા કરવા માટે 36 રનની જરૂર હતી. તેણે ગુજરાતની ઇનિંગ્સની 18મી ઓવરના બીજા બોલ પર આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
𝑺𝒂𝒊𝑺𝒉𝒖 🟰 554 runs 🤝 552 runs 🧢 pic.twitter.com/TCpBbOncxN— Gujarat Titans (@gujarat_titans) May 16, 2026
તિલક વર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો
ભારતીય બેટ્સમેનોએ સૌથી ઝડપી 3,000 T20 રન પૂરા કરવાના સંદર્ભમાં, સુદર્શને તિલક વર્માને પણ ઘણા પાછળ છોડી દીધો છે. તિલક માત્ર 90 ઇનિંગ્સમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું હતું. ગુજરાત ટાઇટન્સને મેચમાં 29 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોવા છતાં, સાઇ સુદર્શનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સે આ મેચને હંમેશા માટે યાદગાર બનાવી દીધી છે.
આ પણ વાંચો: