આજે ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલાનો રોમાંચ ફરી મેદાન પર જોવા મળશે, જાણો તમે તેને મફતમાં ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો
SAFF CHAMPIONSHIP 2026: SAFF ચેમ્પિયનશિપ 5 નવેમ્બરથી ઢાકામાં શરૂ થવાની છે. પહેલી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે.
Published : November 5, 2026 at 1:41 PM IST
SAFF ચેમ્પિયનશિપને લઈને ચાહકોનો ઉત્સાહ ફરી એકવાર વધી ગયો છે. તે 5 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, પહેલી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે. ફરી એકવાર મેદાન પર ઉત્સાહ જોવા મળશે. SAFF ચેમ્પિયનશિપ ઢાકામાં યોજાઈ રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમ હંમેશા અપરાજિત રહી છે. ગયા વખતે પણ ટીમ ઈન્ડિયાએ પેનલ્ટી શૂટઆઉટ દ્વારા ફાઇનલમાં કુવૈતને હરાવ્યું હતું. ભારત હવે ટ્રોફી બચાવવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. દક્ષિણ એશિયન ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપ 17 નવેમ્બર સુધી યોજાવાની છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે તમે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની પહેલી મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોવી?
આ વખતે, દક્ષિણ એશિયન ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપમાં કુલ છ ટીમો ભાગ લેશે. બાંગ્લાદેશ, ભારત, ભૂતાન, માલદીવ્સ, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકાની ટીમો ટાઇટલ માટે સ્પર્ધા કરશે. છ ટીમોને બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ગ્રુપ B માં બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને ભૂતાનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ગ્રુપ B માં ભારત, પાકિસ્તાન અને માલદીવ્સનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ B ની પહેલી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે. ચાહકો આ મેચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ચાહકો VETO પર આ મેચનો આનંદ માણી શકે છે. આ સેવા મફતમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. દર્શકો પાસેથી કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં. બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ 5 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 3:00 વાગ્યે IST શરૂ થશે. નોંધનીય છે કે SAFF ચેમ્પિયનશિપની બધી મેચોનું VETO પર લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.
🇮🇳 Naushad Moosa names India's 28-member squad for the SAFF Championship 2026! Naushad Moosa will lead the defending champions in Dhaka, Bangladesh, from November 5 to 17, with Bibiano Fernandes serving as his assistant coach. #IndianFootball #SAFFChampionship https://t.co/NylS5XE1MY— Khel Now (@KhelNow) October 30, 2026
ભારત અને પાકિસ્તાનનો રેકોર્ડ
ટીમ ઈન્ડિયા હંમેશા SAFF ચેમ્પિયનશિપમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. ભારતે પાકિસ્તાન સામે ખાસ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. પાકિસ્તાન એટલું પ્રભાવશાળી રહ્યું નથી. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 25 મેચ રમાઈ છે. ભારતે 16 જીતી છે, 2 હાર્યું છે અને 7 ડ્રો થઈ છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે ભારત હંમેશા ઉપર રહ્યું છે. પાકિસ્તાન ભારત સાથે સ્પર્ધા કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. SAFF ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન છેલ્લી વખત 2023 માં મળ્યા હતા. ભારતે એકતરફી મેચ 4-0 થી જીતી હતી. આ વખતે, ભારતીય ટીમ પાકિસ્તાનને સરળતાથી હરાવીને પોતાનો લય જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભારતની ફૂટબોલ ટીમ
અર્શ અનવર શેખ, પ્રિયાંશ દુબે, મોહનરાજ કે, અબ્દુલ રબીહ, અભિષેક સૂર્યવંશી, બિજોય વર્ગીસ, ચિંગલેન્સાના સિંઘ કોનશામ, હિંગ્થાનમાવિયા રાલ્ટે, નૌફલ પીએન, ખૈમિન્થાંગ લુંગડિમ, નિખિલ પ્રભુ, મુહમ્મદ ઉવૈસ, નાથન રોડ્રિગ્સ, સન્દિપ સિંઘ, રોન્ડિચ, રોન્ડિગ્સ. બ્રાયસન ફર્નાન્ડિસ, રિકી જ્હોન શબોંગ, વિષ્ણુ પીવી, સુહેલ, અબિન્દાસ યેસુદાસન, અહેમદ ભટ, ફારુખ ચૌધરી, મેકાર્ટન નિકસન, મંગલેનથાંગ કિપજેન, સુરેશ સિંહ વાંગજામ, ઈરફાન યાદવ, લિસ્ટન કોલાકો અને મુહમ્મદ સુહેલ.
આ પણ વાંચોઃ