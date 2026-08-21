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સ્વસ્થ નારી, સશક્ત સમાજ’ના સૂત્ર સાથે, બોડેલીમાં "સાડી દોડ" યોજાઈ

આ પ્રસંગે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી ગાર્ગી જૈને આગામી 13 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાનારી મેરેથોન 'દૌડ 2.0'માં પણ મહત્તમ સંખ્યામાં જિલ્લાવાસીઓને ઉત્સાહભેર જોડાવા માટે આહ્વાન કર્યું હતું.

બોડેલીમાં "સાડી દોડ" યોજાઈ
બોડેલીમાં "સાડી દોડ" યોજાઈ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 3:45 PM IST

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છોટા-ઉદેપુર: મેરેથોન 'દૌડ. 2.0' અંતર્ગત નારી સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ કેળવવા, મહિલાઓનો આત્મવિશ્વાસ વધારવા તેમજ મહિલા સશક્તિકરણના વ્યાપક સંદેશ સાથે જિલ્લા કલેકટરશ્રી ગાર્ગી જૈનના માર્ગદર્શન હેઠળ બોડેલી ખાતે 'સ્વસ્થ નારી, સશક્ત સમાજના સૂત્ર સાથે ભવ્ય 'સાડી દોડ'નું યોજાઈ હતી.

આ અનોખી "સાડી દોડ" નો પ્રારંભ બોડેલી સ્થિત સેવા સદન ખાતેથી થયો હતો અને અલીપુરા ચોકડી ખાતે તેનું સમાપન થયું હતું. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની ઓળખ સમાન સાડી પરિધાન કરીને દોડેલી મહિલાઓએ ફિટનેસ, શક્તિ અને એકતાનું અદ્ભુત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. આ દોડમાં યુવતીઓ ઉપરાંત સીનિયર સિટીઝન મહિલાઓએ પણ ભારે ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.

બોડેલીમાં
બોડેલીમાં "સાડી દોડ" યોજાઈ (Etv Bharat Gujarat)

દોડ દરમિયાન વિવિધ કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સે મહિલા દોડવીરોનું મનોરંજન કરી તેમનો ઉત્સાહ બમણો કર્યો હતો. આ આયોજન દ્વારા નારી શક્તિ, આત્મનિર્ભરતા અને એકતાનું સુંદર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું હતું. દોડ પૂર્ણ થયા બાદ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી ગાર્ગી જૈન સહિત તમામ સહભાગી મહિલાઓ સંગીતના તાલે ઝૂમીને ક્ષણનો આહલાદક આનંદ માણ્યો હતો.

બોડેલીમાં
બોડેલીમાં "સાડી દોડ" યોજાઈ (Etv Bharat Gujarat)

બોડેલી ખાતે આયોજિત પ્રિ દોડ 2.0 અંગે જીલ્લા કલેકટર ગાર્ગી જૈન જણાવાવ્યું હતું, કે બોડેલી ખાતે આયોજિત સાડી દોડ માં 1500 જેટલી મહિલાઓ ભાગ લીધો હતો,સ્વસ્થ નારી, સશક્ત સમાજ’ના સૂત્ર સાથે મહિલાઓએ ફિટનેસ, શક્તિ અને એકતાનો સંદેશ આપતી સાડી દૌડ આગામી 13 ડિસેમ્બરે યોજાનારી 'દૌડ 2.0' યોજાનાર છે,જેમાં નારી સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ કેળવવા, મહિલાઓનો આત્મવિશ્વાસ વધારવા તેમજ મહિલા સશક્તિકરણના વ્યાપક સંદેશ સાથે જિલ્લા કલેકટર ગાર્ગી જૈનના માર્ગદર્શન હેઠળ બોડેલી ખાતે 'સ્વસ્થ નારી, સશક્ત સમાજના સૂત્ર સાથે ભવ્ય 'સાડી દોડ'નું આયોજન કરાયું છે..

આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સચિન કુમાર, મદદનીશ કલેક્ટર મુસ્કાન ડાગર, શિક્ષણશાસ્ત્રી ડૉ. તનુ જૈન, નિવાસી અધિક કલેક્ટર શૈલેષ ગોકલાણી, પ્રાંત અધિકારી ભૂમિકા રાઓલ, જિલ્લા વહીવટી તંત્રના વિવિધ અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ તથા મોટી સંખ્યામાં મહિલા દોડવીરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને
આગામી 13 ડિસેમ્બરે યોજાનારી 'દૌડ 2.0'માં જોડાવા નાગરિકોને કલેક્ટર. ગાર્ગી જૈન આહ્વાન કર્યું હતું.

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