"વાહ, અર્જુન!" પુત્રને બોલિંગ કરતો જોઈ પિતા સચિન તેંડુલકર થયો ગદગદ, સોશિયલ મિડીયા પર લખી ભાવનાત્મક પોસ્ટ
સચિન તેંડુલકરે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરની પ્રશંસા કરી હતી. અર્જુને 2026ના IPLમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
Published : May 24, 2026 at 5:46 PM IST
IPL 2026 માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) ની અંતિમ લીગ મેચ દરમિયાન, એક એવી ક્ષણ બની જેણે ખરેખર ક્રિકેટ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા. અર્જુન તેંડુલકર - એક યુવાન ખેલાડી જે વર્ષોથી મોટા મંચ પર પોતાની તકની ધીરજપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યો હતો આખરે તેની મહેનત રંગ લાવી; તેના પ્રદર્શન દ્વારા, તે ફક્ત તેની ટીમના જ નહીં પરંતુ તેના દિગ્ગજ પિતા, સચિન તેંડુલકરના પણ દિલ જીતવામાં સફળ રહ્યો. મેચ સમાપ્ત થયા પછી તરત જ, સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલ એક ખાસ સંદેશ ઝડપથી વાયરલ થયો.
હકીકતમાં, સચિન તેંડુલકરના પુત્ર, અર્જુન તેંડુલકરે 23 મેના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે IPL ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને તેની પહેલી જ મેચમાં તેની શાનદાર બોલિંગથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ સામે રમાયેલી રમતમાં, અર્જુને ચાર ઓવરનો પોતાનો સંપૂર્ણ ક્વોટા પૂર્ણ કર્યો, 36 રન આપીને એક વિકેટ લીધી. તેનો સૌથી કિંમતી ખેલ પ્રભસિમરન સિંહ હતો, જેને તેણે ઘાતક યોર્કરથી LBW આઉટ કર્યો.
Well done, Arjun. ❤️— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 23, 2026
Proud of the way you’ve carried yourself through this season, always believing in your ability, staying patient, working hard quietly, and remaining positive despite having to wait for your opportunity till the very last match.
Cricket tests patience as much… pic.twitter.com/3RdiGkXbfT
અર્જુને બોલથી કર્યો પ્રભાવિત
પાવરપ્લે સમાપ્ત થયા પછી તરત જ કેપ્ટન ઋષભ પંતે 26 વર્ષીય અર્જુનને બોલ સોંપ્યો. ડાબા હાથના ઝડપી બોલરે શરૂઆતમાં પ્રભસિમરનને શ્રેણીબદ્ધ ઉત્તમ બાઉન્સરથી મુશ્કેલીમાં મુકી દીધા. એક ડિલિવરીએ તો બેટનો છેડો પણ લઈ લીધો, પરંતુ ઋષભ પંત કેચ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, જેના કારણે અર્જુન તેની પહેલી વિકેટ ગુમાવી શક્યો. જોકે, આ તક ગુમાવવા છતાં, અર્જુને પોતાનો સંયમ ગુમાવ્યો નહીં. તેણે પોતાની પહેલી ઓવર ફક્ત ચાર રન આપીને પૂરી કરી. જોકે શ્રેયસ ઐયર અને પ્રભસિમરને તેની બીજી ઓવરમાં થોડા મોટા શોટ માર્યા હતા, પરંતુ યુવા બોલરે વાપસી કરી; 15મી ઓવરમાં, તેણે શાનદાર યોર્કર ફેંક્યો જેના પરિણામે પ્રભસિમરન 69 રન પર આઉટ થયો. આમ, અર્જુને IPLમાં સફળતાપૂર્વક તેની ચોથી વિકેટ લીધી. અર્જુને ડેથ ઓવર દરમિયાન પણ પ્રભાવિત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. 17મી ઓવરમાં, દબાણ હેઠળ, તેણે ફક્ત પાંચ રન આપ્યા અને નોંધપાત્ર નિયંત્રણ દર્શાવ્યું. તે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે સૌથી આર્થિક બોલર સાબિત થયો.
પુત્રની પ્રશંસા કરતી લખી ભાવનાત્મક પોસ્ટ
મેચ પછી, અર્જુનના પિતા, સચિન તેંડુલકરે, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોતાના પુત્ર માટે એક હૃદયસ્પર્શી સંદેશ લખ્યો. સચિને અર્જુનની મહેનત, ધૈર્ય અને સકારાત્મક માનસિકતા માટે તેની પ્રશંસા કરી. સચિને લખ્યું: "શાબાશ, અર્જુન. આખી સીઝન દરમિયાન તું જે રીતે વર્ત્યો તેના પર મને ગર્વ છે - તારી ક્ષમતાઓમાં વિશ્વાસ રાખ્યો અને તકની રાહ જોતી વખતે શાંતિથી સખત મહેનત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. ક્રિકેટ ફક્ત વ્યક્તિની કુશળતા જ નહીં પરંતુ ધીરજની પણ કસોટી કરે છે, અને આજે, તું બંનેને ખૂબ જ વિશિષ્ટતાથી સંભાળે છે. હંમેશા સ્થિર રહો અને રમતને પ્રેમ કરતા રહો."
ઉલ્લેખનીય છે કે સચિન તેંડુલકર ભાગ્યે જ અર્જુનના ક્રિકેટ કરિયર પર જાહેરમાં ટિપ્પણી કરે છે. આ પહેલા, તેમણે 2023 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે અર્જુનના ડેબ્યૂ પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. પરિણામે, આ ખાસ સંદેશ ક્રિકેટ ચાહકો માટે પણ ખૂબ જ ભાવનાત્મક ક્ષણ બની ગયો.
