સચિન તેંડુલકરની MCA ને ખાસ ભેટ, મ્યુઝિયમને બેટ અને યાદગાર વસ્તુઓ ભેટમાં આપશે
સચિન તેંડુલકર મુંબઈના શરદ પવાર ક્રિકેટ મ્યુઝિયમને 26 ખાસ બેટ અને હેલ્મેટ, જર્સી સહિતની તેની કારકિર્દીની ઘણી યાદગાર વસ્તુઓ ભેટમાં આપશે.
Published : November 11, 2026 at 5:43 PM IST
SACHIN GIFT MCA MUSEUM: ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે જાણીતા સચિન તેંડુલકર દ્વારા ફટકારવામાં આવેલા શોટ્સે વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકોને અસંખ્ય યાદો આપી છે. હવે, ચાહકોને તે યાદગાર ઇનિંગ્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બેટને નજીકથી જોવાની તક મળશે. સચિન મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) ના શરદ પવાર ક્રિકેટ મ્યુઝિયમને તેની કારકિર્દીના 26 ખાસ બેટ અને અન્ય ઘણી યાદગાર વસ્તુઓ ભેટમાં આપશે.
આ ખાસ સંગ્રહ 16 નવેમ્બરના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે
સચિનના આ ખાસ સંગ્રહમાં તે બેટનો સમાવેશ થશે જેનાથી તેણે તેની 100 યાદગાર આંતરરાષ્ટ્રીય સદીઓમાંથી કેટલીક ફટકારી હતી. તેનું હેલ્મેટ, જર્સી અને તેની કારકિર્દીની મહત્વપૂર્ણ ક્ષણો સાથે સંબંધિત વ્યક્તિગત નોંધો પણ સંગ્રહાલયમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. આ ખાસ સંગ્રહ 16 નવેમ્બરના રોજ એક ખાસ કાર્યક્રમમાં અનાવરણ કરવામાં આવશે. "બેટોગ્રાફી" નામનું આ પ્રદર્શન સચિનના વિવિધ યુગમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેટ દ્વારા તેની શાનદાર ક્રિકેટ સફર પ્રદર્શિત કરશે. નોંધપાત્ર રીતે, આ પ્રદર્શન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની 13મી વર્ષગાંઠ પર અનાવરણ કરવામાં આવશે.
STORY | Sachin to gift 26 bats, memorabilia for display at MCA museum Cricket legend Sachin Tendulkar will gift 26 of his prized cricketing bats, including those with which he scored some of his 100 international centuries, along with other memorabilia for display at the Mumbai Cricket Association's (MCA) Sharad Pawar Cricket Museum. READ: https://t.co/Tb3KZiBJ3C— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
16 નવેમ્બર, 2013 ના રોજ, સચિને મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે તેની 24 વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દીના અંત તરીકે 200મી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. MCA મ્યુઝિયમમાં સચિન માટે એક ખાસ વિભાગ બનાવવામાં આવશે. મ્યુઝિયમની મુલાકાત લેનારા ક્રિકેટ ઉત્સાહીઓ તેની કારકિર્દીની ઐતિહાસિક ક્ષણો અને સિદ્ધિઓથી સંબંધિત વસ્તુઓને નજીકથી જોઈ શકશે.
MCA પ્રમુખે ખુશી વ્યક્ત કરી
MCA પ્રમુખ અજિંક્ય નાઈકે આ પહેલ પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "બેટોગ્રાફી દ્વારા, અમે MCA મ્યુઝિયમમાં એક અનોખું પરિમાણ ઉમેરી રહ્યા છીએ. આનાથી મુલાકાતીઓ આ સિદ્ધિઓ પાછળની વાર્તાઓ તે સામગ્રી દ્વારા શીખી શકશે જેણે તેમને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી હતી." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "અમને સન્માન છે કે સચિને આ અમૂલ્ય વસ્તુઓ MCA સાથે શેર કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આનાથી ખાતરી થશે કે તેમનો અસાધારણ વારસો ક્રિકેટ પ્રેમીઓની પેઢીઓ સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે."
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