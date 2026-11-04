"વૈભવને વાઇસ કેપ્ટન બનાવવાનો નિર્ણય ઉતાવળીયો," સચિન તેંડુલકરનું વૈભવ સૂર્યવંશીને લઈને મોટું નિવેદન
SACHIN STATEMENT ON VAIBHAV: સચિન તેંડુલકરે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના 15 વર્ષીય ઉભરતા ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશી અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
Published : November 4, 2026 at 1:50 PM IST
ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર ભારતીય T20I ટીમનો ભાગ રહેલા વૈભવ સૂર્યવંશીને ફક્ત બે મેચ રમવાની તક મળી હતી, જેમાં તે એક મેચમાં પોતાની બેટિંગ કુશળતા બતાવવામાં સફળ રહ્યો હતો. હવે, વૈભવ 19 નવેમ્બરથી કતારમાં શરૂ થઈ રહેલી ઇમર્જિંગ એશિયા કપ ટૂર્નામેન્ટમાં રમતા જોવા મળશે, જ્યાં બધા તેના પ્રદર્શન પર નજર રાખશે. દરમિયાન, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ અત્યાર સુધીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 10 T20I મેચ રમી છે, અને તેના પ્રદર્શને વિશ્વભરમાં ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ ઉપરાંત, વૈભવે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં 11 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ પણ રમી છે, જેમાં 2026 દુલીપ ટ્રોફી જીતનાર પૂર્વ ઝોન ટીમનો ભાગ હોવાનો સમાવેશ થાય છે અને તેને વાઇસ કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. હવે, સર્વકાલીન મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પસંદગીકારોએ તેને રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં નેતૃત્વની ભૂમિકા આપવામાં ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ.
કંઈક અંશે ઉતાવળિયો નિર્ણય છે
સચિન તેંડુલકરે 3 નવેમ્બરના રોજ રેડિટ પર પ્રશ્ન-જવાબ સત્રમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં ચાહકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. એક ચાહકે વૈભવ સૂર્યવંશી વિશે પૂછ્યું હતું કે, "માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે તેને નેતૃત્વની જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી તે અંગે તમારો શું વિચાર છે?" તેના જવાબમાં સચિન તેંડુલકરે કહ્યું હતું કે, "મને લાગે છે કે દુલીપ ટ્રોફીમાં વૈભવને વાઇસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવો કંઈક અંશે ઉતાવળિયો નિર્ણય છે. આપણે તેને રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમવા અને એક સમયે એક પગલું આગળ વધવા માટે વધુ તકો આપવી જોઈએ."
Sachin Tendulkar issues caution over Vaibhav Sooryavanshi’s leadership role at 15 Sachin Tendulkar said: "I feel it's too early for him to become a vice-captain in the Duleep Trophy. We have to let him play more matches with the red ball and take one step at a time!" https://t.co/5Wa1PZroUo— Cricket Hub (@Anurag9793) November 3, 2026
સચિને એ પણ જવાબ આપ્યો કે તમારું ધ્યાન કેવી રીતે ભટકવા ન દેવું
આ ઉપરાંત, તમારું ધ્યાન કેવી રીતે વિચલિત ન થવા દેવું અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની યોગ્ય રીત વિશે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં, સચિન તેંડુલકરે કહ્યું કે તમારે થોડા સમય માટે તમારી આંખો બંધ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને ફક્ત તમારા શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, આ તમને વિક્ષેપોનો સામનો કરવામાં મદદ કરશે અને તમે યોગ્ય રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો.
વૈભવ પાસે ઇમર્જિંગ એશિયા કપમાં પોતાને સાબિત કરવાની તક
BCCIએ આગામી 'ઇમર્જિંગ એશિયા કપ' માટે ભારત 'A' ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેનું નેતૃત્વ તિલક વર્મા કરશે. આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત 19 નવેમ્બરથી થશે. ટીમમાં વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા બંનેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વૈભવ માટે પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવાની આ એક શાનદાર તક છે, ખાસ કરીને કારણ કે તે અભિષેક સાથે મળીને ઇનિંગની શરૂઆત (ઓપનિંગ) કરવાનો છે. જો તે સારું પ્રદર્શન કરે છે, તો તેનાથી ભારતીય સિનિયર ટીમમાં ઓપનર તરીકેની તેની દાવેદારી મજબૂત થઈ શકે છે, જ્યાં હજુ સુધી પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં તેનું સ્થાન સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિત નથી.
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