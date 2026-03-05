ETV Bharat / sports

અર્જુન તેંડુલકરે સાનિયા ચાંડોક સાથે કર્યા લગ્ન , ક્રિકેટ જગતની હસ્તીઓ હાજર રહી

અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચાંડોકના લગ્ન સમારોહમાં ઘણી મોટી ક્રિકેટ હસ્તીઓ પણ હાજર રહી હતી.

Arjun Tendulkar Wedding: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ સ્ટાર સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર 5 માર્ચ, 2026 ના રોજ લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા હતા. અર્જુને દક્ષિણ મુંબઈમાં એક ખાનગી સમારંભમાં સાનિયા ચાંડોક સાથે લગ્ન કર્યા હતા, જ્યાં પરિવારના સભ્યો, નજીકના મિત્રો અને વિવિધ ક્ષેત્રની અગ્રણી હસ્તીઓએ નવદંપતીને અભિનંદન આપ્યા હતા. ગયા વર્ષે 25 ઓગસ્ટના રોજ આ દંપતીએ સગાઈ કરી હતી.

સુનિલ ગાવસ્કર, એમએસ ધોની, યુવરાજ સિંહ, ઝહીર ખાન, અનિલ કુંબલે અને ઇરફાન પઠાણ સહિત અનેક અગ્રણી ક્રિકેટ હસ્તીઓએ આ હાઇ-પ્રોફાઇલ લગ્નમાં હાજરી આપી હતી. ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન એમએસ ધોની તેની પત્ની સાક્ષી ધોની સાથે સમારંભમાં પહોંચ્યા હતા અને ઉજવણીમાં તેંડુલકર પરિવાર સાથે જોડાઈને તેમણે નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

ભારતના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર પણ તેમની પત્ની નતાશા જૈન સાથે હાજર હતા, જેમણે તે સાંજે ઇંગ્લેન્ડ સામે ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ પહેલા મુંબઈમાં પોતાનો શ્રેષ્ઠ સમય પસાર કર્યો હતો.

અર્જુન તેંડુલકર તેના પરિવાર સાથે
અર્જુન તેંડુલકર તેના પરિવાર સાથે (PTI)
અર્જુન તેંડુલકર તેના પરિવાર સાથે
અર્જુન તેંડુલકર તેના પરિવાર સાથે (PTI)

ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજ ઓપનર સુનીલ ગાવસ્કર તેમની પત્ની માર્શનિલ ગાવસ્કર સાથે હાજરી આપી હતી, જ્યારે ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડ, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અનિલ કુંબલે અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય કોચ રવિ શાસ્ત્રી ખાસ મહેમાનોમાં સામેલ હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) ના અધ્યક્ષ જય શાહ અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર પણ તેમની પત્નીઓ સાથે લગ્નમાં હાજરી આપી હતી.

યુવરાજ સિંહ તેની પત્ની સાથે
યુવરાજ સિંહ તેની પત્ની સાથે (PTI)
ઝહીર ખાન તેની પત્ની સાથે
ઝહીર ખાન તેની પત્ની સાથે (PTI)

ક્રિકેટરો ઉપરાંત, બોલિવૂડની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓએ પણ લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. અભિનેતા અભિષેક બચ્ચન તેની પત્ની ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન અને પરિવારના સભ્યો સાથે પહોંચ્યા હતા. કિંગ ખાન શાહરૂખ ખાન પણ તેની પત્ની સાથે સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.

શાહરૂખ ખાન તેની પત્ની ગૌરી ખાન સાથે
શાહરૂખ ખાન તેની પત્ની ગૌરી ખાન સાથે (PTI)
અજિત અગરકર તેની પત્ની સાથે
અજિત અગરકર તેની પત્ની સાથે (PTI)

સાનિયા ચંડોક કોણ છે?

સાનિયા ચંડોક લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સની સ્નાતક છે. તે જાણીતા ઘાઈ પરિવાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે, જેણે દાયકાઓથી મુંબઈના આતિથ્ય અને ખાદ્ય ઉદ્યોગોમાં મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરી છે. તે વ્યવસાયમાં પણ સામેલ છે. તે વેટરનરી ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરે છે અને મુંબઈમાં મિસ્ટર પૉઝ નામનો એક લક્ઝરી પેટ સ્પા ચલાવે છે. તે રવિ ઇકબાલ ઘાઈની પૌત્રી છે, જેના પિતાનું નામ ઇકબાલ કૃષ્ણ છે.

