સફળતાનો આધાર શોર્ટ કર્ટ નથી, ધીરજ,ખંત સાથે જ સફળતાનો માર્ગ સરળ: સચિન તેંડુલકર
19 જાન્યુઆરી એ સચિન તેંડુલકર અમદાવાદની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે SRT10 અલ્ટેવોલ સ્પોર્ટ્સ એકેડમીની મુલાકાત લીધી હતી.
Published : May 20, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 8:42 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં આવેલી SRT10 અલ્ટેવોલ સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સ સ્પોર્ટ્સ એકેડમીમાં ગઈકાલે પ્રેરણાદાયી અને ભાવનાત્મક માહોલ વચ્ચે ક્રિકેટના દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરે એકેડમીમાં તાલીમ લઈ રહેલા યુવા ખેલાડીઓ સાથે સમય વિતાવ્યો હતો. આ વિશેષ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે બાળકો, માતા-પિતા અને ઉભરતા ક્રિકેટરો સાથે નજીકથી સંવાદ સાધ્યો હતો.
ક્રિકેટને લગતી પ્રવૃત્તિઓ અને અનૌપચારિક સત્રો દરમિયાન બાળકો સાથે મેદાનમાં જોડાઈને સચિન તેંડુલકરે યુવા ખેલાડીઓને રમત દ્વારા શિસ્ત, ધીરજ અને શીખવાની ખુશીને સ્વીકારવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. તેમના આ સંવાદે એકેડમીમાં ઉપસ્થિત તાલીમાર્થીઓ અને તેમના પરિવારજનો માટે યાદગાર ક્ષણો સર્જી હતી. ઘણા લોકોએ આ અનુભવને જીવનમાં એક જ વાર મળતી તક ગણાવી હતી.
સચિન તેંડુલકરે શું કહ્યું?
કાર્યક્રમ બાદ સચિન તેંડુલકરે જણાવ્યું હતું કે, 'કોઈપણ નાના બાળક માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત એ નથી કે તે ક્યાંથી શરૂઆત કરે છે, પરંતુ તેને વિકાસ કરવાની તક મળે છે કે નહીં. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મને વધુને વધુ એમ લાગવા લાગ્યું છે કે ભારતનું રમતગમતનું ભવિષ્ય એ વાત પર નિર્ભર રહેશે કે આપણે પાયાના સ્તરે કેટલું ગંભીરતાથી રોકાણ કરીએ છીએ અને બાળકોને કોઈપણ ભય અથવા દબાણ વગર રમતનો આનંદ માણવા માટે કેટલું પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ.
VIDEO | Ahmedabad, Gujarat: Interacting with media during an event, cricket legend Sachin Tendulkar, says, " i am very happy to have come here. srt10 and altevol are entering into a partnership... we have inaugurated a sports centre. magnificent facilities are here for various… pic.twitter.com/Bj9OcUMF4X— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
જ્યારે બાળકો મેદાનમાં ઉતરે છે, ત્યારે તેઓ માત્ર રમત જ રમતા નથી, પરંતુ તેઓ શિસ્ત, ટીમવર્ક, સંઘર્ષશીલતા અને આત્મવિશ્વાસ પણ શીખે છે. અમદાવાદના આ યુવા ખેલાડીઓમાં જોવા મળેલી ઊર્જા અને જિજ્ઞાસા ખરેખર હૃદયસ્પર્શી હતી અને મને આશા છે કે આવી પહેલ વધુને વધુ બાળકોને રમત દ્વારા સપનાં જોવા માટે પ્રેરિત કરતી રહેશે.'
Ahmedabad, Gujarat: Former cricketer Sachin Tendulkar says, " we want our children to be successful, and for that we have to work hard. above all, we must give our children freedom. freedom and encouragement are a great combination because that is what leads to results. when i… pic.twitter.com/X4uVOEdbkS— IANS (@ians_india) May 19, 2026
વધુમાં સચિને કહ્યું કે, 'ટેલેન્ટ ભગવાન આપે છે, પણ એ ટેલેન્ટનું તમે શું કરો છો એ તમારા હાથમાં છે! જ્યારે પણ તમે મેદાન પર રમવા જાઓ, ત્યારે દર વખતે જીત કે સક્સેસ મળશે તેની કોઈ ગેરંટી નથી હોતી. પણ પૂરી તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઉતરવું, શિસ્ત જાળવવી અને પૂરેપૂરું ફોકસ રાખવું.એ માત્ર ને માત્ર તમારા હાથમાં છે. મેં એવા ઘણા સુપર ટેલેન્ટેડ ક્રિકેટરો જોયા છે જેઓ ક્યારેય સફળ ના થઈ શક્યા, કારણ કે તેમણે પોતાની ટેલેન્ટની કદર ના કરી. જો ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવું હોય તો કોઈ જ શોર્ટકટ નથી, અહીં ઘણા બલિદાન આપવા પડે છે. જો તમે શોર્ટકટ લેશો, તો આખી દુનિયા સામે ખુલ્લા પડી જશો!'
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને ICC ચેરમેન જય શાહે રહ્યા હાજર
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એકેડેમીના સીઇઓ શ્રી ચિરાગ પટેલ અને તેમની અનુભવી ટીમના રમતગમત પ્રત્યેના ઝનૂન અને ડેડિકેશનને બિરદાવ્યું હતું. હાલમાં ગુજરાતના ઘણા ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચમકી રહ્યા છે ત્યારે આ વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના શ્રેષ્ઠ સંચાલન થકી આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વધુ ટેલેન્ટેડ યુવા ખેલાડીઓ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મેળવી દેશ અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધારશે.
આઇસીસી ચેરમેન જય શાહે 'જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે વૈશ્વિક સ્તરે ટેનિસમાં રોજર ફેડરર અને રાફેલ નડાલની એકેડેમી જાણીતી છે, તે જ રીતે આ સંસ્થાન પણ સચિન પાજીના માર્ગદર્શનમાં વિશ્વભરમાં ક્રિકેટ ક્ષેત્રે પોતાની અનન્ય ઓળખ ઊભી કરશે. તેમણે બીસીસીઆઈમાં પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન મહિલા અને પુરુષ ક્રિકેટરો માટે 'ઇક્વલ પે પેરિટી' (સમાન વેતન) લાગુ કરવાના ઐતિહાસિક નિર્ણયને સચિનજીએ આપેલા પ્રોત્સાહક સમર્થન બદલ તેમનો આભાર માન્યો હતો.એકેડેમીના સીઇઓ ચિરાગ પટેલે કહ્યું કે મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરના સપોર્ટથી ભારતભરમાં શરૂ કરાયેલ આ બીજું સત્તાવાર કેન્દ્ર છે, જે નવી મુંબઈના સફળ મોડલ બાદ હવે અમદાવાદમાં આકાર પામ્યું છે.
અમદાવાદમાં એસ.જી. હાઇવે પર વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે, શંકુઝ ફાર્મ ખાતે આશરે 40,000 ચોરસ વારના વિશાળ કેમ્પસમાં ફેલાયેલી આ હાઇ-પર્ફોર્મન્સ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી સજ્જ છે, જેમાં પ્રોફેશનલ ક્રિકેટ નેટ્સ, ઇન-હાઉસ મેચ-રેડી ગ્રાઉન્ડ, હાઇ-પર્ફોર્મન્સ જિમ્નેશિયમ અને અદ્યતન રનિંગ ટ્રેક જેવી વૈશ્વિક સ્તરની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે.અલ્ટેવોલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી' અને 'શંકુઝ ગ્રુપ' ના સહયોગથી તૈયાર કરાયેલા આ મલ્ટી-સ્પોર્ટ્સ પ્રોજેક્ટમાં ૫ વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના ઉભરતા બાળકો અને યુવા ખેલાડીઓને ટેકનિકલ સ્કિલ, ફિટનેસ અને મેન્ટલ રેઝિલિયન્સનું પ્રોફેશનલ માર્ગદર્શન આપવા માટે ભારતીય ટીમના પૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ અને ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટરો મેન્ટર તરીકે સેવા આપશે, જે ગુજરાતમાં રમતગમત સંસ્કૃતિને નવી ઊંચાઈ આપશે.
