સચિન તેંડુલકરે પુત્ર અર્જુનના લગ્નમાં હાજરી આપવા, પ્રધાનમંત્રી, રાષ્ટ્રપતિ, અમિત શાહ અને રાહુલ ગાંધીને આમંત્રણ આપ્યું
સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરના લગ્ન છે. મંગળવારે સચિન અને તેના પરિવારે રાજનીતિના દિગ્ગજોને લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે આમંત્રણ આપ્યું.
Published : February 11, 2026 at 2:50 PM IST
ARJUN TENDULKAR WEDDING: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર, તેમના પરિવાર સાથે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા. સચિને રાષ્ટ્રપતિ અને વડા પ્રધાનને તેમના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરના લગ્નમાં આમંત્રણ આપ્યું. સચિન સાથે તેની પત્ની અંજલિ, પુત્ર અર્જુન, પુત્રી સારા અને અર્જુનની મંગેતર સાનિયા પણ હાજર રહ્યા હતા. એ વાત જાણીતી છે કે અર્જુન અને સાનિયાના લગ્ન અંગે ઘણા દિવસોથી અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ હવે સચિને પોતે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે.
સચિન તેંડુલકરના પરિવારે પણ રાષ્ટ્રપતિને મળ્યા. સચિન તેંડુલકર અને તેમના પરિવારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને પણ મળ્યા. તેમણે લખ્યું, "ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, માનનીય રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં અમારું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. આજે જ્યારે અમે અર્જુન અને સાનિયાના લગ્નમાં આમંત્રણ આપવા માટે રાષ્ટ્રપતિને મળ્યા, ત્યારે અમે તે કેટલીક મીઠી યાદોને તાજી કરી. માનનીય રાષ્ટ્રપતિ, તમારી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ બદલ આભાર."
Last February, Hon’ble President Smt. Droupadi Murmu ji graciously hosted us at Rashtrapati Bhavan.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
We relived some of those cherished memories when we met the President today to invite her to Arjun and Saaniya’s wedding. Thank you for your warm wishes, Hon’ble President.… pic.twitter.com/oZA4nZmzfo
We were honoured to invite Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji to Arjun and Saaniya’s wedding. Thank you, Modi ji, for your blessings and thoughtful advice for the young couple. pic.twitter.com/7oxOZm3i5X— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી
અમિત શાહને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત બાદ સચિને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે પણ મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન તેમણે અર્જુનના લગ્નનું આમંત્રણ આપ્યું.
We cordially invited Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah ji to Arjun and Saaniya’s wedding.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
Thank you for the warmth extended to our family, we deeply appreciate your kind wishes. pic.twitter.com/IfcNIms6qK
સોનિયા અને રાહુલ ગાંધીને પણ મળ્યા
સચિન અગાઉ કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીને મળ્યા હતા. સચિને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને પણ મળ્યા હતા અને તેમને તેમના પુત્રના લગ્નમાં આમંત્રણ આપ્યું હતું. સચિન, તેમની પત્ની અંજલિ સાથે, સોનિયા ગાંધીને તેમના નિવાસસ્થાન, 10 જનપથ ખાતે મળ્યા હતા. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અર્જુન અને સાનિયાના લગ્ન સમારોહ 3 માર્ચથી શરૂ થશે, મુખ્ય સમારોહ 5 માર્ચે થશે.
Our family had the opportunity to meet Shri @RahulGandhi ji and invite him to Arjun-Saaniya’s wedding.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
Thank you for the warmth and hospitality you extended to us. pic.twitter.com/HCu1tLN0I8
અર્જુનની મંગેતર સાનિયા ચાંડોક કોણ છે?
અર્જુનની સગાઈ સાનિયા ચાંડોક સાથે થઈ છે. સાનિયા મુંબઈના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ રવિ ઘાઈની પૌત્રી છે. ઘાઈ પરિવાર આતિથ્ય અને ખાદ્ય ક્ષેત્રે જાણીતો છે, જે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ હોટેલ અને આઈસ્ક્રીમ બ્રાન્ડ બ્રુકલિન ક્રીમરીનો માલિક છે. અર્જુન અને સાનિયાની સગાઈ એક ખાનગી સમારોહમાં થઈ હતી જેમાં નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: