'એવું લાગે છે કે મારુ 10 કિલો ખુન ઓછું થઈ ગયું...' ધર્મેન્દ્રના નિધન પર ક્રિકેટના ભગવાનની ભાવનાત્મક પોસ્ટ

સચિન તેંડુલકરે પ્રખ્યાત અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો.

અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર અને સચિન તેંડુલકર
અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર અને સચિન તેંડુલકર (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 7:18 AM IST

હૈદરાબાદ: દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે મહાન અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ તેમની જૂની ફિલ્મોના ફોટા પોસ્ટ કરીને તેમને યાદ કરી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક તેમની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરે X પર એક ભાવનાત્મક પોસ્ટમાં પોતાનું ઊંડું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

'એવું લાગે છે કે મારુ 10 કિલો ખૂન ઓછું થઈ ગયું'

પોતાની પોસ્ટમાં, સચિને ધર્મેન્દ્રને એક સાચા લેજેન્ડ તરીકે વર્ણવ્યા છે, જેનો પ્રભાવ પેઢીઓ સુધી ફેલાયો હતો અને વિશ્વભરના પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચ્યો હતો. તેમણે X પર લખ્યું, "હું, બીજા ઘણા લોકોની જેમ, તરત જ ધર્મેન્દ્રજીના પ્રેમમાં પડી ગયો. એક અભિનેતા જેણે પોતાની બહુમુખી પ્રતિભાથી આપણું મનોરંજન કર્યું. જ્યારે હું તેમને મળ્યો, ત્યારે સ્ક્રીન પર તે ઓન-સ્ક્રીન બંધન વધુ મજબૂત બન્યું. તેઓ ખૂબ જ ઉર્જાવાન હતા, અને તેઓ હંમેશા મને કહેતા હતા કે તમને જોઈને મારું લોહી એક કિલો વધી જાય છે."

સચિને આગળ લખ્યું, "તેમની પાસે એક જન્મજાત હૂંફ હતી જેના કારણે તેમની આસપાસના દરેકને કિંમતી અને ખાસ લાગતું હતું." તે જે પ્રકારના વ્યક્તિ હતા તેના ચાહક ન બનવું અશક્ય હતું. આજે, તેમના નિધનથી મને ભારે હૃદય મળે છે. એવું લાગે છે કે મેં 10 કિલો લોહી ગુમાવ્યું છે. મને તારી ખૂબ યાદ આવશે.

ધર્મેન્દ્રના અંતિમ સંસ્કાર

ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 89 વર્ષની વયે મુંબઈમાં અવસાન થયું. તેમના અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના પવન હંસ સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવ્યા. તેમની પત્ની, અભિનેત્રી હેમા માલિની અને પુત્રી એશા દેઓલ, અમિતાભ બચ્ચન, જયા બચ્ચન, અભિષેક બચ્ચન, આમિર ખાન અને અન્ય સહિત ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના ઘણા અગ્રણી હસ્તીઓ અંતિમ સંસ્કારમાં હાજર રહ્યા હતા.

છેલ્લી ફિલ્મ

ધર્મેન્દ્રએ 306 ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો, જેમાં ઘણી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલો અનુસાર, ધર્મેન્દ્રએ છેલ્લે 25 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થનારી ફિલ્મ "એક્કીઝ" માં પોતાની અભિનય કુશળતા દર્શાવી હતી.

ધર્મેન્દ્રનો પરિવાર

ધર્મેન્દ્રના પરિવારમાં તેમની પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌર; તેમના ચાર બાળકો, સની દેઓલ, બોબી દેઓલ, અજીતા દેઓલ અને વિજયતા દેઓલ; તેમની બીજી પત્ની, હેમા માલિની; અને તેમની બે પુત્રીઓ, એશા દેઓલ અને આહના દેઓલનો સમાવેશ થાય છે.

