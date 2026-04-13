આશા ભોંસલેજીના અંતિમ દર્શન સમયે રડી પડ્યો 'ક્રિકેટનો ભગવાન', જુઓ વિડીયો

'ક્રિકેટના ભગવાન' તરીકે જાણીતા સચિન તેંડુલકર, તેમની પત્ની અંજલિ સાથે, મુંબઈમાં આશાતાઈના નિવાસસ્થાને તેમને અંતિમ વિદાય આપવા પહોંચ્યા.

આશા ભોંસલેજીના અંતિમ દર્શન સમયે રડી પડ્યો 'ક્રિકેટનો ભગવાન' (PTI Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 5:32 PM IST

Updated : April 13, 2026 at 5:40 PM IST

મુંબઈ: ભારતના અમૂલ્ય સંગીતની સૂર સામ્રાજ્ઞી આશા ભોંસલેના નિધનથી સમગ્ર દેશ શોકમાં છે. રવિવારે, 'ક્રિકેટના ભગવાન' તરીકે ઓળખાતા સચિન તેંડુલકર તેમની પત્ની અંજલિ સાથે મુંબઈમાં આશા-તાઈના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે તેમને અંતિમ વિદાય આપી હતી. આ પ્રસંગે લેવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફ્સ અને વીડિયોમાં, સચિન વારંવાર આંસુ લૂછતો અને શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરતો જોવા મળ્યો હતો.

સચિન લાગણીથી ભરપૂર: પોતાના મધુર અવાજ માટે પ્રખ્યાત આશા ભોંસલેને ક્રિકેટ પ્રત્યે પણ ઊંડો પ્રેમ હતો. સચિન તેંડુલકર સાથે તેમનો ખૂબ જ ગાઢ અને સ્નેહભર્યો સંબંધ હતો. જ્યારે સચિન આશા-તાઈના પાર્થિવ દેહ પાસે ગયો, ત્યારે તેઓ ઘણા સમય સુધી સ્થિર ઊભા રહ્યા. તેમના ચહેરા પરથી વહેતા આંસુ તેમના ઊંડા વ્યક્તિગત શોકની સાક્ષી હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન, અંજલિ તેંડુલકર પણ સ્પષ્ટપણે હચમચી ગયા હતા; તેમણે શોકગ્રસ્ત પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરી, તેમને સાંત્વના અને સાંત્વનાના શબ્દો આપ્યા.

આશા ભોંસલે અર્જુનના લગ્નમાં હાજરી આપી: આશા ભોંસલે તાજેતરમાં જામનગરમાં અર્જુન તેંડુલકરના લગ્નમાં હાજરી આપી હતી તે હકીકતથી બંને પરિવારો વચ્ચેની નિકટતા વધુ સ્પષ્ટ થાય છે. સચિન પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ માતા જેવો હતો, અને સચિન તેમને પોતાના માર્ગદર્શક માનતા હતા. સચિને સોશિયલ મીડિયા પર એક હૃદયસ્પર્શી પોસ્ટ શેર કરીને તેમના નિધન અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો.

સચિનની પોસ્ટ: સચિને પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, "આશા-તાઈ અમારા માટે પરિવાર જેવા હતા. આ દુ:ખ વ્યક્ત કરવા માટે શબ્દો ઓછા પડે છે. એક ક્ષણ મારું હૃદય હજુ પણ મૌન છે, અને બીજી જ ક્ષણે, હું મારી જાતને તેમણે આપેલા અસંખ્ય મધુર ગીતોમાં ખોવાયેલો જોઉં છું. એવું લાગે છે કે સમય પોતે જ સ્થિર થઈ ગયો છે." તેમણે આગળ ઉમેર્યું, "તેણી તેના અમર અવાજ દ્વારા હંમેશા જીવંત રહેશે. આશા-તાઈ, તમારી ખૂબ જ યાદ આવશે."

આશા-તાઈને સચિનની સિદ્ધિઓ પર ગર્વ હતો: સચિને ઘણીવાર કહ્યું છે કે જ્યારે પણ તે ક્રિકેટના મેદાન પર પડકારજનક સમયનો સામનો કરતો હતો, ત્યારે આશા-તાઈ અને લતા દીદીના ગીતો તેને આંતરિક શાંતિનો અહેસાસ કરાવતા હતા. તેનાથી વિપરીત, આશા ભોંસલે હંમેશા સચિનની સિદ્ધિઓ અને સિદ્ધિઓ પર ખૂબ ગર્વ અનુભવતા હતા.

