સબલા પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપનું સમાપન, તેલંગાણાના ખેલાડીઓએ 2 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા

તેલંગાણાએ રાષ્ટ્રીય પિકલબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણ મેડલ જીત્યા છે, જેમાં બે ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલનો સમાવેશ થાય છે.

સબલા પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપનું સમાપન
સબલા પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપનું સમાપન (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 6:42 PM IST

હૈદરાબાદ: કર્ણાટક પિકલબોલ ફેડરેશનના નેજા હેઠળ બેંગલુરુમાં યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપમાં તેલંગાણાના ખેલાડીઓએ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી અને ત્રણ મેડલ જીત્યા. પ્રિયા સબલા મિલેટ્સ આ ટુર્નામેન્ટના સ્પોન્સર હતા. રવિવારે પૂર્ણ થયેલી સ્પર્ધાઓમાં, તેલંગાણા બે ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ સાથે ગુજરાત સાથે સંયુક્ત રીતે ત્રીજા સ્થાને રહ્યું. દેશભરના 21 રાજ્યોના ખેલાડીઓએ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં મહારાષ્ટ્ર આઠ મેડલ સાથે ટોચ પર હતું, જ્યારે કર્ણાટક ચાર મેડલ સાથે બીજા સ્થાને રહ્યું હતું.

ખેલાડીઓએ વિવિધ કેટેગરીમાં ટાઇટલ જીત્યા હતા

  • 70+ મેન્સ ડબલ્સ: નટરાજ સુબ્રમણ્યમ - S.L. રાજીવ રેડ્ડી (તામિલનાડુ)
  • મહિલા ડબલ્સ: નોમી અમલસાદીવાલા - પર્લ અમલસાદીવાલા
  • અંડર-18 બોયઝ સિંગલ: આર.વી. રાજખન્ના
  • 30+ મિશ્ર ડબલ્સ: વી.આર. જાધવ - શ્રદ્ધા દામિની
  • ઓપન મેન્સ ડબલ્સ: આદિત્ય સિંહ - અર્જુન સિંહ
  • 50+ મિશ્ર ડબલ્સ: કિરણ સાલિયાન - શ્રુતિ કેવલરામાની

દેવ શાહ અને નાગમોક્ષે રાષ્ટ્રીય પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપ જીતી

દેવ શાહ અને નાગમોક્ષની જોડીએ શનિવારે અંડર-18 મિક્સ્ડ ટીમ કેટેગરી જીતી, જેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ખેલાડીઓએ વિવિધ કેટેગરીમાં ટાઇટલ જીત્યા. દિવસની સ્પર્ધાઓ દરમિયાન ઘણા ખેલાડીઓએ પોતપોતાની કેટેગરીમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું. કર્ણાટક પિકલબોલ એસોસિએશન અને સબલા મિલેટ્સના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા વિજેતાઓને મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા.

સબલા પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપનું સમાપન
સબલા પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપનું સમાપન (Etv Bharat)
  • 30+ પુરુષોની શ્રેણી: રાહુલ બેલવાલ
  • 50+ મહિલા શ્રેણી: ગૌરિકા ચોપરા
  • અંડર-14 ગર્લ્સ ડબલ્સ: રાવણશ્રી - આશ્રિતા
  • અંડર-12 ગર્લ્સ ડબલ્સ: આશ્રિતા - રિતન્યશ્રી
  • 50+ પુરુષોની શ્રેણી: અખિલ માથુર
  • અંડર-16 છોકરાઓની શ્રેણી: કિયાન
  • અંડર-18 ગર્લ્સ સિંગલ્સ: નાગમોક્ષ

સબાલા મિલેટ્સના ઉત્પાદનોને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો

સ્પર્ધાઓ દરમિયાન, રમતવીરો, વિદ્યાર્થીઓ અને દર્શકોએ સબલા મિલેટ્સ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા નાના અનાજમાંથી બનાવેલા સ્વસ્થ તૈયાર ખોરાકનો સ્વાદ માણ્યો. ટુર્નામેન્ટ સ્થળ, ધ સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલની આસપાસના સાહસિક રમતગમત વિસ્તારમાં સબલા ઉત્પાદનોને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો. રાષ્ટ્રીય પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપ, જેમાં તમામ વય જૂથોના ખેલાડીઓ દ્વારા ઉત્તમ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું, તે ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે પૂર્ણ થયું.

સબાલા શું છે?

સબલા મિલેટ્સ, "ઇન્ડિયાઝ સુપર ફૂડ", ભારતમાં એક ઉભરતી બ્રાન્ડ છે. તે રામોજી ગ્રુપનો એક ભાગ છે. તેનું મિશન સ્વસ્થ, સ્વાદિષ્ટ અને આકર્ષક ખોરાક પ્રદાન કરવાનું છે. રામોજી ગ્રુપનું મિશન શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બંને માટે સ્વસ્થ આહારને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. ભારતીય ખાદ્ય ઉદ્યોગમાં સૌથી વિશ્વસનીય બ્રાન્ડ્સમાંની એક, સબલા, રાષ્ટ્રીય પિકલબોલ ટુર્નામેન્ટની પ્રાયોજક છે.

