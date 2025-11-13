ETV Bharat / sports

સબાલા પિકલબોલ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ બેંગલુરુમાં શરૂ, ટુર્નામેન્ટમાં 900 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે

પિકલબોલ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ 13 થી 16 નવેમ્બર દરમિયાન બેંગલુરુની સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ ખાતે યોજાશે.

બેંગલુરુમાં સબાલા પિકલબોલ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ શરૂ થઈ
બેંગલુરુમાં સબાલા પિકલબોલ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ શરૂ થઈ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
બેંગલુરુ: રામોજી ગ્રુપની પ્રતિષ્ઠિત પ્રિયા ફૂડ્સની પેટાકંપની સબાલા દ્વારા પ્રાયોજિત ઇન્ડિયન પિકલબોલ નેશનલ ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ આવૃત્તિ બેંગલુરુની ધ સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ ખાતે શરૂ થઈ ગઈ છે. આ ટુર્નામેન્ટ 13 થી 16 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. 20 થી વધુ રાજ્યોના 900 થી વધુ પિકલબોલ ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટ 12 વર્ષથી ઓછી ઉંમરથી 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વિવિધ વય જૂથોમાં પુરુષો, મહિલાઓ અને મિશ્ર ફોર્મેટમાં રમાશે.

ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન ઇન્ડિયન પિકલબોલ એસોસિએશનના પ્રમુખ સૂર્યવીર સિંહ ભુલ્લર, કર્ણાટક પિકલબોલ એસોસિએશનના પ્રમુખ હર્ષ, કર્ણાટક રેસલિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ ગુણરંજન શેટ્ટી, અર્જુન એવોર્ડ વિજેતા કર્ણાટક સ્વિમર નિશા મિલેટ અને સબાલાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ઈનાડુ કર્ણાટકના સિનિયર મેનેજર પ્રકાશ વી. દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ભારત સરકાર દ્વારા પિકલબોલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાને રાષ્ટ્રીય રમતગમત ફેડરેશન (NSF) તરીકે સત્તાવાર રીતે માન્યતા આપવામાં આવી તે પછી આ પ્રથમ રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા છે.

આ ટુર્નામેન્ટમાં 900 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે
આ ટુર્નામેન્ટમાં 900 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે (Etv Bharat)

પિકલબોલ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ સૂર્યવીર સિંહ ભુલ્લરે કહ્યું, "આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે. હું આ પ્રસંગે કર્ણાટક પિકલબોલ એસોસિએશનને અભિનંદન આપું છું. હું સબાલા મિલેટ્સનો પણ આભાર માનું છું, જેઓ અમારી ટુર્નામેન્ટના મુખ્ય પ્રાયોજક છે."

અર્જુન પુરસ્કાર વિજેતા કર્ણાટક તરવૈયા નિશા મિલેટે કહ્યું, "આપણા બધા માટે ગર્વ અને આનંદની વાત છે કે બેંગલુરુમાં ઈન્ડિયન પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. ઘણા બધા લોકો પિકલબોલની રમત અપનાવી રહ્યા હોવાથી, મને આશા છે કે ભવિષ્યમાં તેને ઓલિમ્પિકમાં સામેલ કરવામાં આવશે. મેં પિકલબોલનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે; તે તમામ ઉંમરના લોકો માટે એક મનોરંજક રમત છે."

પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપમાં અર્જુન પુરસ્કાર વિજેતા કર્ણાટક તરણવીર નિશા મિલેટ
પિકલબોલ ચેમ્પિયનશિપમાં અર્જુન પુરસ્કાર વિજેતા કર્ણાટક તરણવીર નિશા મિલેટ (Etv Bharat)

કર્ણાટક રેસલિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ ગુણારંજન શેટ્ટીએ કહ્યું, "હું સબાલા ટીમનો તેમના સમર્થન બદલ આભાર માનવાની આ તક લેવા માંગુ છું. સબાલા મિલેટ્સ વધુ મજબૂત બને અને દરેક ઘર સુધી પહોંચે."

સબલા વિશે જાણો

સબાલા એ ફૂડ ઉદ્યોગમાં ભારતના સૌથી વિશ્વસનીય નામોમાંનું એક છે. પ્રિયા ફૂડ્સ પ્રતિષ્ઠિત રામોજી ગ્રુપનો એક ભાગ છે. સબાલા ગતિશીલતા, જાગૃતિ અને સંતુલનનો આદર કરતી સક્રિય જીવનશૈલીને સશક્ત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. પિકલબોલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા સાથે સબલાનો સહયોગ આરોગ્ય અને સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવાના તેના વિઝનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

