લુંગી એન્ગીડી એ રચ્યો ઈતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રથમ બોલર બન્યો
લુંગી એન્ગીડી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રથમ બોલર બન્યો છે.
Published : March 1, 2026 at 8:40 PM IST
LUNGI NGIDI: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 51મી મેચ રવિવાર (1 માર્ચ) ના રોજ દિલ્હીમાં ઝિમ્બાબ્વે અને દક્ષિણ આફ્રિકા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. આફ્રિકન ટીમ પાંચ વિકેટથી જીતવામાં સફળ રહી હતી. મેચ દરમિયાન, ઝડપી બોલર લુંગી એન્ગીડીનું પ્રદર્શન પ્રશંસનીય હતું. તેણે એક ખાસ સિદ્ધિ પણ હાંસલ કરી. તે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રથમ બોલર બન્યો છે.
એન્ગીડી પહેલા, આ મોટો રેકોર્ડ તબરેઝ શમ્સીના નામે હતો, જેમણે દક્ષિણ આફ્રિકા માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 89 વિકેટ લીધી હતી. પરંતુ આજની મેચમાં ન્ગીડીએ રાયન બર્લને આઉટ કરીને આ મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો. હવે તેની પાસે દક્ષિણ આફ્રિકા માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 90 વિકેટ છે.
South Africa’s leading wicket-taker in Men’s T20Is 👏#T20WorldCup broadcast details 👉https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/Hj3ui0uhwW— ICC (@ICC) March 1, 2026
T20I ક્રિકેટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર
- 90 વિકેટ - લુંગી એન્ગીડી
- 89 વિકેટ - તબરેઝ શમ્સી
- 82 વિકેટ - કાગિસો રબાડા
- 64 વિકેટ - ડેલ સ્ટેન
- 61 વિકેટ - ઈમરાન તાહિર
લુંગી એન્ગીડીની ટી20 ક્રિકેટ કારકિર્દી
લુંગી એન્ગીડીની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દી વિશે વાત કરીએ તો, તેણે 2017 થી આ સમાચાર લખાય ત્યાં સુધી દક્ષિણ આફ્રિકા માટે કુલ 63 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 63 ઇનિંગ્સમાં 20.48 ની સરેરાશથી 90 વિકેટ લીધી છે. એન્ગીડીએ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ત્રણ ચાર વિકેટ અને એક પાંચ વિકેટ લીધી છે. મેચમાં તેનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 39 રનમાં પાંચ વિકેટ છે.
South Africa extend their unbeaten run in the 2026 #T20WorldCup with a comfortable victory over Zimbabwe 👏— ICC (@ICC) March 1, 2026
📝: https://t.co/TFO4Y1Unna pic.twitter.com/qfxXFYQhmA
ઝિમ્બાબ્વે સામે દક્ષિણ આફ્રિકાની શાનદાર જીત
ઝિમ્બાબ્વે અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની મેચમાં, સિકંદર રઝાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઝિમ્બાબ્વેએ 7 વિકેટ ગુમાવીને 153 રન બનાવ્યા. ટીમ તરફથી સિકંદર રઝા સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેન હતા, તેમણે 43 બોલમાં 73 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી અન્ય કોઈ બેટ્સમેન નોંધપાત્ર ઇનિંગ્સ રમી શક્યો નહીં. કોર્બિન બોશ અને ક્વેના મ્ફાકાએ બે-બે વિકેટ લીધી.
