ન્યુઝીલેન્ડ માટે મોટો ઝટકો, નિર્ણાયક મેચ પહેલા સ્ટાર ખેલાડી થયો બહાર
ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે શ્રેણીની પાંચમી મેચ 25 માર્ચે રમાશે. આ મહત્વપૂર્ણ મુકાબલા પહેલા ન્યુઝીલેન્ડની ટીમને મોટો ફટકો પડ્યો છે.
Published : March 24, 2026 at 8:49 PM IST
SA VS NZ: હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ટી20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. આ શ્રેણીનો નિર્ણાયક મેચ 25 માર્ચે રમાનારો છે. આ મેચ પહેલા, કિવી ટીમને મોટો ફટકો પડ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન ટોમ લેથમ ઈજાને કારણે પાંચમી મેચમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. નોંધનીય છે કે આ જ ઈજાને કારણે તે ચોથી મેચ પણ ગુમાવી શક્યો હતો. પાંચ મેચની શ્રેણી હાલમાં 2-2 થી બરાબર છે. લેથમના નામ પરત ખેંચાયા બાદ, ટોમ બ્લંડેલ કવર પ્લેયર તરીકે ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ સાથે રહેશે.
ન્યુઝીલેન્ડે સોશિયલ મીડિયા પર માહિતી આપી
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટે તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, X દ્વારા જાહેરાત કરી હતી કે ટોમ લેથમ ડાબા અંગૂઠામાં ઈજાને કારણે પાંચમી ટી20 મેચમાં રમી શકશે નહીં. સ્કેનથી લેથમના અંગૂઠામાં નાનો ફ્રેક્ચર હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પરિણામે, તે આગામી બે થી ત્રણ અઠવાડિયા સુધી ક્રિકેટથી દૂર રહેશે. લેથમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમાયેલી ત્રીજી ટી20 મેચ દરમિયાન આ ઈજા થઈ હતી. શ્રેણીની ચોથી ટી20 મેચમાં, જેમ્સ નીશમ ટીમનું નેતૃત્વ કરતા જોવા મળ્યા. ટીમના નિયમિત કેપ્ટન, મિશેલ સેન્ટનરને છેલ્લી બે T20 મેચ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. સેન્ટનરની ગેરહાજરીમાં, ટોમ લાથમ ટીમનું નેતૃત્વ સંભાળે તેવી અપેક્ષા હતી; જોકે, નીશમ હવે પાંચમી મેચ માટે પણ કેપ્ટન તરીકે સેવા આપવાનું ચાલુ રાખશે.
Wishing you well, Tom.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 23, 2026
લેથમે ત્રીજી ટી20 માં મેચ-વિનિંગ ઇનિંગ્સ રમી
ઇડન પાર્ક ખાતે રમાયેલી ત્રીજી ટી20 મેચ દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાના ફાસ્ટ બોલર ન્કોબાની મોકોએનાના બોલે ટોમ લેથમના અંગૂઠા પર વાગ્યો. જોકે, પીડા હોવા છતાં, લેથમ મેદાન છોડ્યો નહીં; તેના બદલે, તેણે અણનમ 63 રનની મેચ-વિનિંગ ઇનિંગ્સ રમી, જેનાથી ન્યૂઝીલેન્ડને આઠ વિકેટથી વિજય મળ્યો. મેચ પછી, મેડિકલ ટીમે તેના અંગૂઠાની તપાસ કરી, અને તેને સ્કેન માટે ક્રાઇસ્ટચર્ચ મોકલવામાં આવ્યો. સ્કેનમાં જાણવા મળ્યું કે તેના અંગૂઠામાં ફ્રેક્ચર થયું છે, એક ઈજા જેને સાજા થવામાં બે થી ત્રણ અઠવાડિયા લાગવાની ધારણા છે.
બંને ટીમોએ 2-2 મેચ જીતી છે
દક્ષિણ આફ્રિકાએ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં વિજય મેળવ્યો હતો. દરમિયાન, ન્યૂઝીલેન્ડ બીજી અને ત્રીજી મેચમાં વિજયી બન્યું હતું. ચોથી ટી20 મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 164 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ માટે, કોનરોય એસ્ટરહુઇઝેને શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 36 બોલમાં 57 રનની શક્તિશાળી ઇનિંગ રમી. જોકે, જવાબમાં, આખી ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ 145 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. અંતિમ મેચ જીતનાર ટીમ શ્રેણીનો ખિતાબ જીતશે.
