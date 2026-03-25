SA VS NZ: પાંચમી ટી20 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવ્યું, સિરીઝ પર 3-2 થી કર્યો કબ્જો
ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચમી ટી20 મેચ ક્રાઇસ્ટચર્ચ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યૂઝીલેન્ડને આસાનીથી હરાવ્યું હતું.
Published : March 25, 2026 at 5:08 PM IST
SA VS NZ 5TH T20I : ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની અંતિમ મેચ ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ આ મેચમાં 33 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો, જેના કારણે શ્રેણી 3-2થી જીતી હતી. આ રમતમાં, ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન જિમી નીશમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 187 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 154 રન જ બનાવી શકી હતી, જેના કારણે અંતે 33 રનથી મેચ હારી ગઈ હતી.
એસ્ટરહુઇઝેની શાનદાર બેટિંગ
આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા ખાસ મજબૂત શરૂઆત કરી શક્યું ન હતું. ટોની ડી જોર્ઝી 14 બોલમાં 12 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. આ દરમિયાન, તેના ઓપનિંગ પાર્ટનર, વિઆન મુલ્ડરે 29 બોલમાં 31 રન બનાવ્યા. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 21 રનની ભાગીદારી કરી. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા, રુબિન હર્મને 31 બોલમાં 39 રનની ઇનિંગ રમી. ક્રીઝ પર રહેવા દરમિયાન, તેણે ચાર ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. કોનોર એસ્ટરહુઇઝેન આ ઇનિંગમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ માટે સૌથી વધુ સ્કોરર હતો તેણે 33 બોલમાં 75 રન બનાવીને આઉટ થયો, જેમાં 5 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ પ્રભાવશાળી 227.27 રહ્યો. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે, બેન સીઅર્સ સૌથી સફળ બોલર રહ્યા, જેણે 2 વિકેટ લીધી.
CHAMPIONS! 🏆#TheProteas seal a bilateral series win in New Zealand for the first time since August 2022. 🇿🇦😎— Proteas Men (@ProteasMenCSA) March 25, 2026
South Africa complete a 3-2 series win with a neat all-round performance in the decider against New Zealand 👏— ICC (@ICC) March 25, 2026
ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોનું નબળું પ્રદર્શન
લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ન્યૂઝીલેન્ડની શરૂઆત પણ નબળી રહી. ઓપનિંગ જોડી પ્રથમ વિકેટ માટે ફક્ત 11 રનની ભાગીદારી કરી શકી. આ મેચમાં બેવન જેકબ્સ ન્યૂઝીલેન્ડના ટોપ સ્કોરર તરીકે ઉભરી આવ્યા; તેમણે 19 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાની મદદથી 36 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, ટિમ રોબિન્સને 25 રનનું યોગદાન આપ્યું, અને ડેન ક્લીવરે 22 રન ઉમેર્યા. કેપ્ટન નીશમ અંતિમ ઓવર સુધી ક્રીઝ પર રહેવામાં સફળ રહ્યો, છતાં તે પોતાની ટીમને જીત અપાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, ઓટનીએલ બાર્ટમેન અને ગેરાલ્ડ કોટ્ઝીએ બે-બે વિકેટ લીધી.
આ પણ વાંચો: